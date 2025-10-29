„Neascultarea se pedepsește cu moartea”: Execuțiile din armata rusă, o practică sistematică?
TVR Moldova, 29 octombrie 2025 13:40
Execuțiile interne din armata rusă au devenit o practică sistematică pe frontul din Ucraina, potrivit unei anchete realizate de publicația independentă rusă Verstka și confirmate de surse occidentale. Relatările, descrise de experți drept „de o cruzime extremă”, arată cum comandanți ruși își împușcă propriii soldați sau îi trimit deliberat la moarte, în așa-numitele „atacuri de sacrificiu”.
Doi fraţi din Republica Moldova, aflaţi la muncă în Rusia, au fost reţinuţi de autorităţile ruse. Sora lor susţine că, după o lună de arest, ar fi fost obligaţi să semneze un contract cu armata şi apoi trimişi pe frontul din Ucraina. Este o situaţie în care se pot găsi mulţi cetăţeni străini aflaţi în această ţară.
La 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea reginei Maria - diplomat, artistă, scriitoare și simbol al României moderne - moment marcat încă de la începutul anului prin numeroase evenimente, relatează Agerpres.
La 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea reginei Maria - diplomat, artistă, scriitoare și simbol al României moderne - moment marcat încă de la începutul anului prin numeroase evenimente, relatează Agerpres.
Una dintre saunele unui complex de agrement din Durleşti a fost distrusă în urma unui violent incendiu izbucnit marți seară.
O cetățeancă a Federației Ruse a fost condamnată la un an de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru femei și la o amendă de 200.000 lei, pentru coruperea unui colaborator al Poliției de Frontieră din Aeroportul Internațional Chișinău.
Săptămâna viitoare vom afla ce pedeapsă vor cere procurorii anticorupţie pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, judecat pentru cinci capete de acuzare. Dosarul a ajuns la etapă dezbaterilor judiciare, iar primii care şi-au susţinut pledoariile în faţa instanţei au fost procurorii. Ţuţu a refuzat să participe la sedinţă.
Atunci când vine vorba despre confortul casei, apa caldă joacă un rol esențial, mai ales în sezonul rece. Un boiler electric este soluția ideală pentru te bucura de apă caldă oricând ai nevoie, fără a depinde de rețeaua centralizată sau de vreo instalație complexă. Pe piață există o gamă variată de modele, fiecare cu propriile avantaje și caracteristici. De aceea, alegerea boilerului electric potrivit pentru locuința ta poate părea o provocare. În continuare îți spunem cum să alegi produsul potrivit în funcție de nevoile tale și ce opțiuni găsești în magazinul MatHaus.
Consiliul UE a prelungit până la 31 octombrie 2026 sancțiunile impuse exponenților administației separatiste de la Tiraspol conform unei decizii adoptate pe 27 octombrie. Măsurile restrictive, adoptate inițial în 2010, vizează 16 persoane din structurile autoproclamate ale regimului separatist din stânga Nistrului. În această listă figurează persoane care nu se mai află în administrația separatistă a regiunii.
Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore, potrivit tvrinfo.ro.
Fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în primă instanță procesul prin care a cerut scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înregistrate pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat acțiunea acesteia ca fiind neîntemeiată, potrivit informațiilor din dosar.
Primarul satului Zorile Orhei, Marian Jelăuc, este una dintre persoanele percheziționate în dosarul pentru mercenariat în cadrul căruia oamenii legii desfășoară, miercuri dimineață, descinderi în mai multe localități din Republica Moldova. Alesul local a cofirmat pentru TVR Moldova că a fost percheziționat din cauză că fiul său ar lupta în Ucraina de parte Rusiei.
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unui nou instrument digital menit să sporească transparența procesului electoral, modulul „Contestații electorale”, parte a Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS Alegeri).
Angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii specializați în combaterea crimei organizate și polițiștii din Brigăzii „Fulger”, desfăşoară percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Accidentul vascular cerebral este principala cauză de dizabilitate la adulți (25-65 de ani) și a doua cauză de demență și depresie la vârstnici. În Republica Moldova, peste 12.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, arată datele statistice prezentate de către Ministerul Sănătății, în contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie.
Statele Unite au anunțat o redimensionare a trupelor americane dislocate în Europa, în cadrul procesului de reevaluare a posturii globale a forțelor sale militare, relatează tvrinfo.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea se va încălzi ușor, începând de joi, 30 octombrie.
Angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii specializați în combaterea crimei organizate și polițiștii din Brigăzii „Fulger”, desfăşoară percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
La moment, angajații Inspectoratului Național de Investigații în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger” desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova.
Un bărbat a ajuns la spital, după ce mașina pe care o conducea s-a izbit într-un copac. Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 04:24, pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița din raionul Ungheni.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vremea se va încălzi ușor, începând de joi, 30 octombrie.
Cântăreața de stradă Diana Loghinova, 18 ani, a fost amendată cu 30.000 de ruble (375 de dolari) după ce a petrecut 13 zile în detenție administrativă pentru „discreditarea” armatei ruse, a relatat presa locală pe 28 octombrie.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu are, pe parcursul zilei de miercuri consultări cu fracțiunile parlamentare.
Angajați Fisc, prinși într-o schemă de percepere de mită; Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa; Vasile Costiuc a făcut scandal în studioul TVR Moldova, ambasadorul Ucrainei la Chișinău luptă împotriva propagandei ruse printre etnicii ucraineni - acestea sunt evemintele importante înregistrate marți, 28 octombrie.
Șoferii din Republica Moldova pot verifica online abaterile din trafic surprinse de camerele de luat vederi, prin intermediul platformei MCabinet. Noul serviciu le oferă acces la rapoarte foto detaliate și detalii despre data, locul și vehiculul implicat în contravenție. Se pot înscrie pe platformă, doar şoferii care au şi semnătura electronică.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.
Autorităţile susțin că au stocuri suficiente pentru deszăpezirea drumurilor, iar autospecialele urmează să fie echipate corespunzător. În ultimii ani, s-a folosit mai puţin material antiderapant, pentru că iernile au fost mai blânde. La unul dintre depozitele Administraţiei Naţionale a Drumurilor, angajaţii sunt în plin proces de pregătire.
Explozia dintr-un bloc de locuinţe din Floreşti, care a ucis un bărbat, a rănit o adolescentă şi a lăsat, temporar, pe drumuri câteva zeci de familii, reaminteşte pericolul pe care îl reprezintă utilizarea necorespunzatoare a instalaţiilor ce folosesc gazele naturale. Cu teamă trăiesc şi locuitorii unui bloc din Durleşti, care aşteaptă de zeci de ani să fie conectaţi la reţeaua de gaz. Singura lor sursă de alimentare sunt acum buteliile.
Peste un milion de utilizatori ChatGPT trimit în fiecare săptămână mesaje care conțin „indicatori expliciți ai unei posibile planificări sau intenții de suicid”, potrivit unei postări pe blog publicate luni de OpenAI. Constatările, care fac parte dintr-o actualizare privind modul în care chatbotul gestionează conversațiile sensibile, reprezintă una dintre cele mai directe declarații ale gigantului inteligenței artificiale despre amploarea în care AI poate agrava problemele de sănătate mintală.
Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași, are plăcerea de a vă invita în data de 30 octombrie 2025, ora 12:00, la Chişinău, la conferința de presă dedicată lansării proiectului „CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului”, finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Republica Moldova 2021–2027, ROMD00550, Prioritatea 2 – Dezvoltare socială transfrontalieră, www.ro-md.net.
Svetlana Matvievici promovează cu pasiune vinurile moldovenești atât în țară, cât și peste hotare. A participat la evenimente importante, precum Ziua Republicii Moldova la Casa Regală și Ziua Vinului moldovenesc la București, iar recent, a început să organizeze degustări pe nevăzute, o experiență unică pentru cunoscători. Despre toate ne-a povestit într-un interviu.
Cu profund respect și în semn de recunoaștere pentru devotamentul, curajul și contribuția sa la apărarea țării, am semnat decretul privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, domnului Iosif Rus, veteran de război, a anunțat președintele Nicușor Dan, într-o postare pe rețeaua X, potrivit TVR INFO.RO.
Un bărbat din raionul Floreşti a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru comiterea unui viol urmat de omor. Faptele s-au produs pe timp de noapte, la începutul lunii iunie curent.
În luna octombrie, Republica Moldova se alătură inițiativei europene, dedicată securității cibernetice, printr-o campanie națională axată pe educația digitală și siguranța online. Despre importanța acestei inițiative și despre cum putem forma o cultură a siguranței online în școli, ne vorbește Tatiana Secrii, coordonatoare de programe.
După ani de stabilitate forțată, regimul lui Vladimir Putin începe să dea semne clare de nervozitate, iar teama de o lovitură de stat nu mai este doar o fobie, ci o temere reală. The Telegraph scrie că, la 22 de ani după ce Putin l-a încarcerat pe miliardarul Mihail Hodorkovski, liderul rus îl vede din nou pe oligarhul exilat ca pe o amenințare. Această paranoia este cel mai clar semn că Rusia începe, în sfârșit, să se clatine sub presiunea sancțiunilor și a costurilor războiului, relatează TVR Info.
Tot mai mulți copii se confruntă cu dificultăți de vorbire sau de citire, iar părinții nu știu mereu cum să le recunoască sau să le gestioneze corect. Despre dislexie, problemele de vorbire și pașii pe care îi pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici, ne spune cu Svetlana Hadjiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa Clinicii Neurologie Pediatrică a Departamentului Pediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".
Un bărbat de 38 de ani a murit după ce camionul pe care il conducea s-a izbit într-un copac la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni.
Premierul desemnat a prezentat echipa, marți, împreună cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților și aprobarea programului de activitate al Guvernului „UE, Pace, Dezvoltare”. „Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani", a scris Munteanu, pe Facebook.
Invitat luni seară la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR MOLDOVA, Vasile Costiuc, deputatul Partidului „Democraţia Acasă”, a lansat mai multe acuzaţii la adresa postului nostru de televiziune şi a părăsit platoul chiar în timpul transmisiunii live. Nu este prima dată când liderul acestei formaţiuni politice recurge la asemenea mesaje şi apelează la acţiuni de intimidare în discuţiile cu jurnaliştii televiziunii. TVR condamnă un asemenea comportament.
Un băiat a murit după ce a căzut într-o fântână cu o adâncimea de 8 metri, în raionul Florești, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Decesul directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Teleșeu, Sergiu Opaeț, a survenit în urma unor „probleme foarte serioase de sănătate”, și nu din cauza surmenării, a precizat ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, pentru „Ziarul de Gardă”. La rândul său, ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a detaliat pentru aceeași publicație că Sergiu Opaeț a beneficiat de „asistență medicală într-o instituție de nivel republican din Chișinău”.
Luptătorul Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial la tineret. Sportivul a obținut argintul categoriei 86 de kilograme și a adus în palmaresul Republicii Moldova a cincea medalie cucerită la turneul rezervat participanților până la 23 de ani, organizat în Serbia.
Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) anunță prelungirea programului pieței spot al gazelor naturale și pentru zilele de weekend pentru dezvoltarea serviciilor în Republica Moldova, precum și în conformitate cu solicitările primite din partea participanților la piața angro de gaze naturale și a Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz în calitate de operator al sistemului de Transport.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat pentru presa ucraineană că face tot ce stă în puterile sale pentru a nu admite ca etnicii ucraineni din Republica Moldova să fie folosiți ca instrument pentru atingerea obiectivelor politice ale Federației Ruse.
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix” și beneficiar al programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, așa cum a cerut Moscova. El a spus că este de acord ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a teritoriului apropiatului său aliat, Belarus.
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) informează că informațiile apărute pe rețelele sociale privind oferirea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false și nu au nicio legătură cu instituția.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune nume noi în echipa guvernamentală, pentru funcțiile de ministrul Muncii și Protecției Sociale și ministru al Mediului.
Un funcționar a fost reținut și alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate în urma investigațiilor Centrului Național Anticorupție (CNA). Instituția precizează că este vorba de o schemă în care sunt implicați mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat bănuiți de corupție sistemică.
Cu sancțiuni majore impuse de Statele Unite, compania rusă Lukoil și-a anunțat intenția de a-și vinde activele din străinătate. Într-un comunicat succint de presă, Lukoil a admis că decizia a fost luată ca urmare a „măsurilor restrictive luate de unele state împotriva sa și a filialelor sale”.
