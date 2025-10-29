România: Accident soldat cu două decese. Un TIR condus de un moldovean, în coliziune cu un automobil intrat în depășire

Agora.md, 29 octombrie 2025 13:20

România: Accident soldat cu două decese. Un TIR condus de un moldovean, în coliziune cu un automobil intrat în depășire

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
13:20
România: Accident soldat cu două decese. Un TIR condus de un moldovean, în coliziune cu un automobil intrat în depășire Agora.md
13:20
Polonia a interceptat un avion de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice Agora.md
Acum 30 minute
13:00
Pavel Voicu alege fotoliul de parlamentar. Acesta renunță la calitatea de consilier la Bălți Agora.md
Acum o oră
12:50
„Fiecare minut contează”: Tratamentul unui pacient care a suferit un AVC depășește 130 de mii de lei în R. Moldova (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
12:20
„O lucrare a unui student care nu poate trece anul”: Chicu, despre programul guvernamental prezentat de Munteanu (FOCUS) Agora.md
12:10
PeScurt // Opinie din Guvernul German: „Uniunea Europeană devine o frână reglementară”. Ministra Economiei și Energiei a Germaniei, Katherina Reiche, a criticat modelul economic al țării și a cerut reforme, scrie DW. Agora.md
12:10
Deși a zis că renunță la deputăție, Ceban a participat la consultări cu Munteanu. „Alternativa” critică programul prezentat de premierul desemnat Agora.md
11:50
„Ideea poate fi botezată neconstituțională din fașă”: Expert în domeniul justiției, despre inițiativa lui Ceban de a include primarul capitalei în componența Guvernului Agora.md
Acum 4 ore
10:50
„Programul se numește mir, trud, mai”: Usatîi cere amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu (VIDEO) Agora.md
10:50
Militarii americani se retrag de la baza Mihail Kogălniceanu din România Agora.md
10:50
Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei Agora.md
10:30
Domiciliu fictiv? Aproape 900 de moldoveni ar fi rămas fără buletine românești. Actele ar fi fost ridicate la vama română Agora.md
10:20
Un șofer a rămas blocat în fiarele mașinii, în urma unui accident: IGSU a intervenit pentru descarcerare Agora.md
10:00
Percheziții pe întreg teritoriul țării într-un dosar de mercenariat Agora.md
09:50
Proprietarul saunei „Woloshin Banya”, mistuită de flăcări: „A ars complexul Taiga. Înlăturăm cenușa și ridicăm baia Phoenix” (FOTO) Agora.md
09:40
„Neasumat politic și subordonat Președinției”: Costiuc susține că fracțiunea sa nu va da vot de încredere Guvernului Munteanu Agora.md
Acum 6 ore
08:30
PeScurt // Munteanu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit. Agora.md
08:20
Explozia din București: Oamenii legii au descins cu percheziții la Distrigaz Agora.md
Acum 24 ore
23:40
Cum se schimbă ritualurile funerare în lume – și ce ecouri pot avea în Moldova Agora.md
22:20
Israelul a lansat atacuri aeriene în mai multe orașe din Fâșia Gaza, după ce Netanyahu a ordonat „atacuri puternice” Agora.md
22:00
Musk lansează Grokipedia, o alternativă cu inteligență artificială la Wikipedia Agora.md
21:40
Sezonul ofertelor: Cum să nu cazi în capcana reducerilor și să recunoști o reducere reală Agora.md
21:20
Incendiu la o saună, care ar fi Woloshin banya. Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO) Agora.md
21:10
Incendiu la Woloshin banya: Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO) Agora.md
20:30
Costiuc: „Partidului Democrația Acasă nu i-a revenit nicio comisie parlamentară” Agora.md
19:40
Peste 8.200 de adulți, înscriși la cursurile gratuite de limba română Agora.md
18:50
Chișinău: Un pieton, lovit de troleibuz. Poliția: „Traversa strada în afara trecerii” Agora.md
18:30
Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă. Incidentul s-a produs în atelierul de reparație a troleibuzelor (UPDATE) Agora.md
18:20
Doina Nistor ar putea prelua șefia Moldova Project, proiect de investiții majore Agora.md
18:10
Import vs fabricare locală. Producția de ulei de floarea-soarelui, în scădere cu 70%. Ministerul Agriculturii, cu explicații Agora.md
17:50
PeScurt // La Forumul Păcii. Șefa statului, Maia Sandu, va participa, pe 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron, comunică Președinția. Agora.md
17:40
Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă Agora.md
17:40
Peste 12.000 de persoane din Republica Moldova suferă anual un accident vascular cerebral Agora.md
16:50
Salarii mai mari, burse dublate, sprijin pentru producătorii locali: Care este planul pentru Moldova al Guvernului Munteanu Agora.md
16:40
PeScurt // Cazurile de COVID-19, în descreștere cu 56%. În perioada 20-26 octombrie, au fost înregistrate 14 cazuri de COVID-19. În rândul copiilor, au fost raportate patru cazuri. Agora.md
16:30
Confort și siguranță în sezonul rece: de ce merită să alegi un sac de iarnă pentru cărucior Agora.md
16:10
Tech Women Conference Tiraspol – un nou capitol pentru fete și femei inspirate de tehnologie Agora.md
15:50
O femeie, violată și omorâtă la Florești. Suspectul, condamnat la 23 de ani de închisoare Agora.md
15:40
Ambulanța a ajuns într-o săptămână la 13.620 de cetățeni. Peste 1000 copii au fost transportați la spital Agora.md
15:10
Concedieri masive la Amazon, pe fondul dezvoltării IA. Circa 14 mii de persoane își vor pierde locurile de muncă Agora.md
14:20
Florești: Un copil de doi ani a decedat, după ce a căzut într-o fântână. IGSU face apel la responsabilitate Agora.md
14:00
Pista principală a Aeroportului Chișinău, închisă timp de două săptămâni. Vor avea loc lucrări de mentenanță și reparații Agora.md
13:40
Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei arată semne clare de redresare și stabilizare” Agora.md
Ieri
13:20
Misail-Nichitin la MAI, Nosatîi la Apărare și Popșoi la MAE: Noua garnitură a Guvernului, prezentată de Munteanu Agora.md
13:10
Eugeniu Mihălcean, vicecampion mondial la U23 Agora.md
13:10
Chișinău: Un minor de 16 ani a decedat, într-o sală de sport a unui colegiu Agora.md
12:40
Fostul șef al PA, Viorel Morari, eliberat de pedeapsă penală. A fost achitat de prima instanță (UPDATE) Agora.md
12:30
RTEC dezminte: Nu există o campanie cu abonamente gratuite Agora.md
12:30
Expertă în dezvoltare durabilă cu experiență în structurile ONU: Cine este Natalia Plugaru, candidatura propusă pentru șefia MMPS Agora.md
12:20
Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS) Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.