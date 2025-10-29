Reprezentanții ANRE și ai Ambasadei SUA au discutat despre securitatea energetică și impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil asupra energiei din Moldova

16:50

Amazon intenționează să reducă până la 30.000 de locuri de muncă corporative, pe măsură ce compania reduce cheltuielile și compensează angajările excesive din perioada de vârf a pandemiei, scrie Reuters, care citează surse din companie. Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 de milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei […] Articolul Efectele inteligenței artificiale: Amazon dă afară 30.000 de oameni, o zecime din totalul joburilor de birou din cadrul companiei apare prima dată în SafeNews.