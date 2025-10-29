Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării

15:50

În lupta pentru orașul Pokrovsk sunt mobilizați opt militari ruși pentru fiecare soldat ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul a consolidat pozițiile din oraș în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat, scrie Kyiv Independent. Rusia a aruncat de opt ori mai mulți soldați în ofensiva pentru capturarea orașului Pokrovsk, semi-înconjurat, din estul