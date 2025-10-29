13:50

Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene”. El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia”, despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA. După cum a subliniat ministrul, Moscova nu va permite ca Eurasia să […] Articolul Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” apare prima dată în SafeNews.