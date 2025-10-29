VIDEO // „Am doborât-o”. Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști
SafeNews, 29 octombrie 2025 11:30
Oleh Petrasiuk, ofițer de presă al Brigăzii 24 Mecanizate Separate numită după Regele Danilo, a doborât o dronă rusă FPV care încerca să atace o echipă de filmare străină în orașul Kostiantinivka din regiunea Donetsk. „Acest incident a avut loc în timp ce însoțeam un jurnalist de la ziarul olandez Het Nederlands Dagblad. Reporterul documenta […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul de sector Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a fost eliberat artificierul. Iar ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni […]
11:50
Fost polițist din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru mită și mușamalizarea unui incident # SafeNews
Un fost ofițer de poliție din Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare și amendă de 120 000 de lei pentru corupere pasivă. Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru 8 ani. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, inculpatul, care deținea funcția de ofițer de sector, a […]
Acum 30 minute
11:30
SURSE // Primar din echipa lui Ion Chicu, vizat de perchezițiile matinale ale INI și PCCOCS # SafeNews
Poliția a anunțat în această dimineață că angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" desfăşoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită pentru activitatea mercenarilor. Transmite SafeNews.md potrivit surselor PulsMedia.MD din cadrul PCCOCS, acțiunile de urmărire penală l-ar vizat și pe unul dintre primarii Partidul […]
11:30
VIDEO // „Am doborât-o”. Momentul în care un ofițer de presă ucrainean distruge o dronă care țintea o echipă străină de jurnaliști # SafeNews
Acum o oră
11:20
VIDEO // Accident grav la Iași. Un BMW a intrat într-o depășire periculoasă în curbă și s-a înfipt într-un camion condus de un șofer moldovean. Două persoane au murit # SafeNews
Un accident rutier grav s-a produs pe 28 octombrie pe drumul european E83, între localitățile Sârca și Bălțați, județul Iași. În eveniment au fost implicate un TIR și un autoturism, iar impactul a fost unul violent. Două persoane au murit în urma impactului. Din primele relatări de la fața locului, șoferii spun că BMW-ul a […]
11:00
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost incendiată de către concubinul său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 22:40, în localitatea Sturzovca, din raionul Glodeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi o tânără în vârstă de 30 de […]
11:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 29 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:50
Ucraina intră pe piața mondială a armelor. Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare # SafeNews
Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă. Președintele Volodimir Zelenski a instruit Ministerul ucrainean […]
10:40
CEC lansează un modul online care permite depunerea și urmărirea contestațiilor electorale # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat modulul „Contestații electorale" pe platforma sa online, pentru a face procesul electoral mai transparent. Prin acest modul, cetățenii și actorii electorali pot depune contestații legate de organizarea alegerilor, pot atașa documente și pot urmări online stadiul examinării cererii. De asemenea, contestațiile pot fi modificate sau retrase. În prezent, modulul […]
10:30
Atac cu cuțitul în vestul Londrei: Un bărbat care își plimba câinele a fost ucis, alte două persoane rănite grav. Suspectul un cetățean afgan a fost arestat # SafeNews
Un bărbat care își plimba câinele a murit, iar un altul a fost grav rănit, în urma unui atac cu un cuțit în care au fost înjunghiate trei persoane în vestul Londrei, scrie BBC. Bărbatul de 49 de ani, identificat local drept Wayne Broadhurst, a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a decedat. Un […]
10:10
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion din Rusia, în misiune de recunoaștere cu transponderul oprit # SafeNews
Avioane poloneze au interceptat un avion din Rusia, care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional, fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, au declarat forțele armate poloneze, citate de TVPWorld. Anunțul a fost făcut de armata poloneză într-o postare pe platforma x. „Avioanele de vânătoare poloneze au interceptat un […]
10:00
Percheziții pe întreg teritoriul țării într-o cauză penală legată de activitatea mercenarilor # SafeNews
La moment, angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger", desfășoară mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării. Acțiunea are loc într-o cauză penală inițiată pe baza semnelor comiterii infracțiunii „Activitatea mercenarilor". Autoritățile vor reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale.
Acum 4 ore
09:50
Intervenție promptă a carabinierilor: un bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din Comrat a fost salvat la timp # SafeNews
Un bărbat care s-a prăbușit pe o stradă din municipiul Comrat a fost observat de un echipaj al Direcției regionale „Sud" a Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în timpul serviciului de patrulare. Carabinierii au intervenit imediat pentru a verifica starea acestuia și a-i oferi sprijinul necesar. În urma discuției, bărbatul a spus că se simte […]
09:30
Statele Unite vor retrage „mii de soldați” din România, scrie presa ucraineană citând informații din SUA. Câți militari americani sunt în România # SafeNews
Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați" americani din România, scrie publicația ucraineană Kyiv Post, citând trei oficiali americani și europeni care cunosc subiectul. Statele Unite trimit trupe pe bază rotațională în România, cu forțe care sunt schimbate la șase luni la baza aeriană Mihail Kogălinceanu. Surse HotNews.ro au spus că, dacă […]
09:20
Accident rutier grav la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni: un bărbat a fost descarcerat de salvatori # SafeNews
Un bărbat de 37 de ani a fost descarcerat de salvatori în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit datelor […]
09:10
În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale # SafeNews
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters. Aeronava elegantă, construită pentru NASA de Lockheed Martin, […]
08:50
În plină izolare pe plan internațional, Moscova a bătut palma cu India pentru producția de avioane rusești # SafeNews
Compania aerospațială publică indiană Hindustan Aeronautics Limited (HAL) și compania de stat rusă United Aircraft Corporation (UAC) au semnat un acord pentru a produce în India avionul de pasageri SJ-100, primul avion care va fi fabricat integral în țara asiatică din 1988, scrie marți agenția de presă EFE. „HAL și UAC au semnat la Moscova, […]
08:40
Una dintre țintele loviturii ruse asupra Kievului din 25 octombrie a fost depozitul central al companiei farmaceutice Optima-Pharm. Paguba este estimată la 100 de milioane de dolari. În timpul atacului masiv rusesc asupra Kievului în noaptea de 25 octombrie au fost distruse depozitul și biroul companiei Optima-Pharm, al doilea cel mai mare distribuitor farmaceutic din […]
08:40
Cum a fost păcălită o pensionară să predea lingouri de aur de sute de mii de euro pe bani falși, în Germania # SafeNews
O femeie în vârstă din Köln, Germania, a fost victima unei escrocherii sofisticate, pierzând lingouri de aur valoroase. 2 bărbați s-au prezentat drept investitori străini și au convins-o să le predea aurul în schimbul unor bancnote false, relatează Neue Westfälische și Rheinische Anzeigenblaetter. Pensionara a căzut victimă unei escrocherii sofisticate, pierzând lingouri de aur în […]
08:30
Alertă pentru părinţi, în SUA. Ace de cusut descoperite în bomboane, cu câteva zile înainte de Halloween # SafeNews
O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din […]
08:20
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, va începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern. Întâlnirile vor avea loc la Parlament, conform programului stabilit pentru miercuri, 29 octombrie, scrie realitatea.md. Orarul consultărilor: Discuțiile au loc în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop inițierea […]
08:20
Atacuri aeriene în valuri asupra Moscovei și altor regiuni, au fost închise aeroporturi din toată Rusia # SafeNews
Ucraina a lansat drone către Moscova pentru a treia noapte consecutivă și a atacat mai multe alte regiuni inamice, perturbând traficul aerian în întreaga țară și luând la țintă o fabrică din sudul Rusiei, au transmis miercuri dimineață autoritățile ruse, potrivit Reuters. Unitățile rusești de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 […]
08:20
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul? # SafeNews
Parada de oficiali americani trimiși de Donald Trump la Ierusalim săptămâna trecută pentru a se asigura că premierul israelian Benjamin Netanyahu respectă acordul de încetare a focului în Gaza a creat o nouă expresie în presa locală: „Bibi-sitting", în loc de „babysitting". Dar, în afară de presupusa dădăcire a unui aliat suveran al Statelor Unite, […]
08:00
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche. Ea a spus că Statele Unite au transmis Berlinului luni seară o „scrisoare […]
Acum 6 ore
07:50
Judecarea lui Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită este pe ultima sută de metri. Marți procurorul de caz a început să-și susțină pledoaria prin care a enumerat acuzațiile de escrocherie, fals în declarații și trafic de influență. Totodată, avocații lui Țuțu au spus că nu sunt pregătiți să demonstreze nevinovăția clientului lor. Ședința va […]
07:50
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an sancțiunile împotriva regimului de la Tiraspol, dar acestea nu afectează direct anumite persoane. Lista este deocamdată goală, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anitta Hipper, pentru corespondentul Jurnal TV la Bruxelles. Aceste sancțiuni sunt mai degrabă o măsură de prevenire și de protecție. „Acestea se […]
07:50
Apple a depăşit marţi, pentru prima dată, pragul unei capitalizări bursiere de 4 trilioane de dolari # SafeNews
Acţiunile Apple au urcat marţi, ducând compania la o capitalizare de piaţă record, de peste 4 trilioane de dolari, un prag atins pentru prima dată în istoria sa. În aceeaşi zi, şi Microsoft a depăşit din nou nivelul de 4 trilioane de dolari, însă ambele companii rămân în urma Nvidia, cea mai valoroasă companie din […]
07:40
„Dronele Shahed sunt acum, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice", a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski, potrivit presei ucrainene. Pentru a contracara această amenințare, Ucraina caută să accelereze producția de drone interceptoare. „Dronele Shahed au devenit, în unele cazuri, mai periculoase decât rachetele balistice. Suntem capabili să doborâm o rachetă balistică – cel […]
07:30
Rapperul P. Diddy (Sean Combs), condamnat la 50 de luni de închisoare pentru transportarea femeilor peste graniță în scopul implicării lor în prostituție, ar putea fi eliberat înainte de termenul care ar trebui să se încheie în primăvara anului 2028. Pedeapsa lui P. Diddy ar putea fi redusă cu 12 luni, în cazul în care […]
07:20
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nou
07:10
Războiul din Ucraina a schimbat arhitectura de securitate din regiune, iar cooperarea militară dintre România și Republica Moldova a devenit un element crucial al stabilității pe flancul est-european. După cum a relatat Infotag, Platforma de experți pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) a scris despre acest lucru. „Propaganda pro-Kremlin exploatează temerile societății moldovenești, promovând narațiunea […] Articolul PISA: Cooperarea militară moldo-română, un factor al stabilității apare prima dată în SafeNews.
07:00
Partidul de guvernământ din Georgia „Visul georgian” a depus o plângere la Curtea Constituțională și solicită ca cele trei formațiuni din opoziția parlamentară să fie scoase în afara legii. Formațiunile vizate sunt „Mișcarea Națională Unită”, „Coaliția pentru Schimbare” și „Georgia Puternică – Lelo”. Președintele Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, a invocat că aceste partide […] Articolul Partidele de opoziție ar putea fi declarate neconstituționale în Georgia apare prima dată în SafeNews.
06:50
Președintele Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care și-am menținut portofoliul în Guvernul Munteanu. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost consultată cu fermierii și asociațiile de profil, lucru pe care l-am cerut de mai mult timp. Un ministru […] Articolul Fermierii critică modul în care a fost desemnat ministrul Agriculturii apare prima dată în SafeNews.
06:40
„Flota fantomă” a Rusiei, aprovizionată în taină cu combustibil de o rețea de companii din statele baltice # SafeNews
O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a furnizat combustibil tancurilor aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale și a exporta petrol în străinătate. Dezvăluirea a fost făcută într-o investigație realizată de postul public de televiziune lituanian LRT, citată de The Moscow Times. Reporterii au […] Articolul „Flota fantomă” a Rusiei, aprovizionată în taină cu combustibil de o rețea de companii din statele baltice apare prima dată în SafeNews.
06:30
Cinci municipalități din Țările de Jos vor începe să testeze, de miercuri, un nou format de buletin de vot, mult mai mic și mai ușor de folosit. Acesta este conceput pentru a simplifica procedura de votare și a accelera numărarea voturilor, scrie IPN. Noul tip de buletin conține doar două cercuri de completat: unul pentru partid […] Articolul Țările de Jos testează un nou format de buletin de vot apare prima dată în SafeNews.
06:20
Cel puțin șase deputați aleși pe lista PAS ar putea renunța la fotoliile de parlamentari. Mihail Popșoi, Vladimir Bolea, Dan Perciun, Emil Ceban și Ludmila Catlabuga au fost desemnați în calitate de membri ai Guvernului, iar Dorin Recean a anunțat anterior că își va depune mandatul. Mihail Popșoi ar urma să conducă în continuare diplomația […] Articolul Șase deputați PAS ar putea renunța la mandate. Cine vine în loc apare prima dată în SafeNews.
06:10
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # SafeNews
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii unui atac cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei. Incidentul a fost raportat de canalele rusești Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor publicației The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter […] Articolul Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:00
Presupusul asasin al fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, pledează vinovat în prima zi a procesului # SafeNews
Bărbatul judecat cu privire la uciderea prin împuşcarea a fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, a pledat vinovat marţi, în deschiderea procesului în care este judecat cu privire la asasinat, la trei de la fapte, în plină stradă, care au provocat un şoc în întreaga lume, relatează AFP. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de […] Articolul Presupusul asasin al fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, pledează vinovat în prima zi a procesului apare prima dată în SafeNews.
16:50
Efectele inteligenței artificiale: Amazon dă afară 30.000 de oameni, o zecime din totalul joburilor de birou din cadrul companiei # SafeNews
Amazon intenționează să reducă până la 30.000 de locuri de muncă corporative, pe măsură ce compania reduce cheltuielile și compensează angajările excesive din perioada de vârf a pandemiei, scrie Reuters, care citează surse din companie. Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 de milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei […] Articolul Efectele inteligenței artificiale: Amazon dă afară 30.000 de oameni, o zecime din totalul joburilor de birou din cadrul companiei apare prima dată în SafeNews.
16:40
Cadavrele a doi bărbați, găsite spânzurate în ultimele 24 de ore în R.Moldova. Unul avea 32 de ani # SafeNews
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite spânzurate în ultimele 24 de ore. Descoperirele macabre au fost înregistrate în raioanele Drochia și Anenii Noi, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Primul caz a afost înregistrat ieri, 27 octombrie, în jurul orei 14:56, în localitatea Șalavirii Noi, din raionul Drochia. O femeie a alertat poliția, după […] Articolul Cadavrele a doi bărbați, găsite spânzurate în ultimele 24 de ore în R.Moldova. Unul avea 32 de ani apare prima dată în SafeNews.
16:30
„Rusia nu se teme de nimeni”. Bomboane cu chipul și citatele lui Putin, oferite diplomaților americani # SafeNews
Un gest diplomatic neobișnuit a atras atenția oficialilor de la Washington. Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, a oferit oficialilor americani bomboane de ciocolată inscripționate cu chipul și citate ale liderului de la Kremlin. „Granițele Rusiei nu se termină nicăieri” sau „Rusia nu se enervează, se pregătește” sunt doar câteva dintre mesajele de pe […] Articolul „Rusia nu se teme de nimeni”. Bomboane cu chipul și citatele lui Putin, oferite diplomaților americani apare prima dată în SafeNews.
16:00
Bărbat prins transportând ilegal aproximativ cinci metri steri de lemn de masă la Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 35 de ani din raionul Ungheni a fost prins transportând ilegal aproximativ cinci metri steri de lemn de masă, fără documente care să ateste proveniența sau destinația acestuia. Incidentul a fost descoperit de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, reprezentanți ai Inspecției pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, […] Articolul Bărbat prins transportând ilegal aproximativ cinci metri steri de lemn de masă la Ungheni apare prima dată în SafeNews.
15:50
Anunțul lui Zelenki, după ce a admis că sute de soldați ruși au pătruns în Pokrovsk. Schimburi de focuri și lupte cu drone în orașul strategic # SafeNews
În lupta pentru orașul Pokrovsk sunt mobilizați opt militari ruși pentru fiecare soldat ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul a consolidat pozițiile din oraș în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat, scrie Kyiv Independent. Rusia a aruncat de opt ori mai mulți soldați în ofensiva pentru capturarea orașului Pokrovsk, semi-înconjurat, din estul […] Articolul Anunțul lui Zelenki, după ce a admis că sute de soldați ruși au pătruns în Pokrovsk. Schimburi de focuri și lupte cu drone în orașul strategic apare prima dată în SafeNews.
15:40
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate. ”Sprijin cu forţă ideea unui împrumut de reparaţie. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale de urmat. […] Articolul Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina apare prima dată în SafeNews.
15:30
Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate, depistate în bagajul unui pasager pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Un bărbat de 38 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost depistat de funcționarii vamali pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să introducă în țară trei telefoane mobile de ultimă generație, fără a le declara. Acesta sosise în Republica Moldova cu ruta Istanbul–Chișinău și a ales culoarul verde „Nimic de declarat”, afirmând că […] Articolul Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate, depistate în bagajul unui pasager pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:10
Actorul rus Roman Popov, cunoscut pentru rolul său din popularul serial „Polițistul din Rublyovka”, a murit la vârsta de 40 de ani, în urma unei recidive a unui cancer cerebral, relatează presa rusă. Potrivit surselor, Popov a fost diagnosticat în 2018 cu astrocitom cerebral, o formă rară și agresivă de tumoare pe creier. După o operație […] Articolul Actorul rus Roman Popov a murit la doar 40 de ani apare prima dată în SafeNews.
15:00
Anunțul făcut de OpenAi, care ridică semne de întrebare privind sănătatea mintală a persoanelor ce vorbesc cu ChatGPT # SafeNews
Peste un milion de persoane vorbesc săptămânal despre cum se gândesc să își facă singuri rău în conversațiile pe care le au cu ChatGPT. Anunțul făcut de compania fondată de Sam Altman sugerează că inteligența artificială agravează problemele de sănătate mintală, notează The Guardian. Numărul a fost indicat chiar de OpenAI într-o postare publicată pe blogul […] Articolul Anunțul făcut de OpenAi, care ridică semne de întrebare privind sănătatea mintală a persoanelor ce vorbesc cu ChatGPT apare prima dată în SafeNews.
14:50
Ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor: Țara intră într-o nouă etapă de creștere economică # SafeNews
După o perioadă dificilă, marcată de pandemie, conflict regional și crize energetice, Republica Moldova dă semne tot mai clare de redresare economică. Viceprim-ministrul și ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, susține că țara a trecut la o nouă fază de creștere, bazată pe un model modern de dezvoltare. Potrivit oficialei, între […] Articolul Ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor: Țara intră într-o nouă etapă de creștere economică apare prima dată în SafeNews.
14:40
Guvernul Munteanu își prezintă programul de activitate: integrare europeană până în 2028, salarii mai mari și modernizare profundă a administrației publice # SafeNews
Guvernul condus de Alexandru Munteanu își propune să continue angajamentele asumate anterior prin strategiile și programele naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, dar și prin programul „UE 2028”, susținut de majoritatea cetățenilor. Programul de activitate al Executivului a fost făcut public de viitorul premier. Potrivit documentului, în următorii ani urmează a fi […] Articolul Guvernul Munteanu își prezintă programul de activitate: integrare europeană până în 2028, salarii mai mari și modernizare profundă a administrației publice apare prima dată în SafeNews.
13:50
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” # SafeNews
Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene”. El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia”, despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA. După cum a subliniat ministrul, Moscova nu va permite ca Eurasia să […] Articolul Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” apare prima dată în SafeNews.
