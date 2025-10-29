Atac cu cuțitul în vestul Londrei: Un bărbat care își plimba câinele a fost ucis, alte două persoane rănite grav. Suspectul un cetățean afgan a fost arestat

13:30

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în regiunea de coastă Kwale din Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. 12 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile se tem că au murit, scrie CNN. Prăbușirea a avut loc într-o zonă deluroasă și împădurită, la aproximativ 40 de kilometri de