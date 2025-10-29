Vremea de încălzește: Maxime de până la 21 grade Celsius

16:10

După ani de stabilitate forțată, regimul lui Vladimir Putin începe să dea semne clare de nervozitate, iar teama de o lovitură de stat nu mai este doar o fobie, ci o temere reală. The Telegraph scrie că, la 22 de ani după ce Putin l-a încarcerat pe miliardarul Mihail Hodorkovski, liderul rus îl vede din nou pe oligarhul exilat ca pe o amenințare. Această paranoia este cel mai clar semn că Rusia începe, în sfârșit, să se clatine sub presiunea sancțiunilor și a costurilor războiului, relatează TVR Info.