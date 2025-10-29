PeScurt // Munteanu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit.

Agora.md, 29 octombrie 2025 08:30

PeScurt // Munteanu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
08:30
PeScurt // Munteanu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit. Agora.md
08:20
Explozia din București: Oamenii legii au descins cu percheziții la Distrigaz Agora.md
Acum 12 ore
23:40
Cum se schimbă ritualurile funerare în lume – și ce ecouri pot avea în Moldova Agora.md
22:20
Israelul a lansat atacuri aeriene în mai multe orașe din Fâșia Gaza, după ce Netanyahu a ordonat „atacuri puternice” Agora.md
22:00
Musk lansează Grokipedia, o alternativă cu inteligență artificială la Wikipedia Agora.md
21:40
Sezonul ofertelor: Cum să nu cazi în capcana reducerilor și să recunoști o reducere reală Agora.md
21:20
Incendiu la o saună, care ar fi Woloshin banya. Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO) Agora.md
21:10
Incendiu la Woloshin banya: Trei echipaje de pompieri, la fața locului (VIDEO) Agora.md
20:30
Costiuc: „Partidului Democrația Acasă nu i-a revenit nicio comisie parlamentară” Agora.md
Acum 24 ore
19:40
Peste 8.200 de adulți, înscriși la cursurile gratuite de limba română Agora.md
18:50
Chișinău: Un pieton, lovit de troleibuz. Poliția: „Traversa strada în afara trecerii” Agora.md
18:30
Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă. Incidentul s-a produs în atelierul de reparație a troleibuzelor (UPDATE) Agora.md
18:20
Doina Nistor ar putea prelua șefia Moldova Project, proiect de investiții majore Agora.md
18:10
Import vs fabricare locală. Producția de ulei de floarea-soarelui, în scădere cu 70%. Ministerul Agriculturii, cu explicații Agora.md
17:50
PeScurt // La Forumul Păcii. Șefa statului, Maia Sandu, va participa, pe 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron, comunică Președinția. Agora.md
17:40
Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă Agora.md
17:40
Peste 12.000 de persoane din Republica Moldova suferă anual un accident vascular cerebral Agora.md
16:50
Salarii mai mari, burse dublate, sprijin pentru producătorii locali: Care este planul pentru Moldova al Guvernului Munteanu Agora.md
16:40
PeScurt // Cazurile de COVID-19, în descreștere cu 56%. În perioada 20-26 octombrie, au fost înregistrate 14 cazuri de COVID-19. În rândul copiilor, au fost raportate patru cazuri. Agora.md
16:30
Confort și siguranță în sezonul rece: de ce merită să alegi un sac de iarnă pentru cărucior Agora.md
16:10
Tech Women Conference Tiraspol – un nou capitol pentru fete și femei inspirate de tehnologie Agora.md
15:50
O femeie, violată și omorâtă la Florești. Suspectul, condamnat la 23 de ani de închisoare Agora.md
15:40
Ambulanța a ajuns într-o săptămână la 13.620 de cetățeni. Peste 1000 copii au fost transportați la spital Agora.md
15:10
Concedieri masive la Amazon, pe fondul dezvoltării IA. Circa 14 mii de persoane își vor pierde locurile de muncă Agora.md
14:20
Florești: Un copil de doi ani a decedat, după ce a căzut într-o fântână. IGSU face apel la responsabilitate Agora.md
14:00
Pista principală a Aeroportului Chișinău, închisă timp de două săptămâni. Vor avea loc lucrări de mentenanță și reparații Agora.md
13:40
Doina Nistor, la final de mandat: „Economia Moldovei arată semne clare de redresare și stabilizare” Agora.md
13:20
Misail-Nichitin la MAI, Nosatîi la Apărare și Popșoi la MAE: Noua garnitură a Guvernului, prezentată de Munteanu Agora.md
13:10
Eugeniu Mihălcean, vicecampion mondial la U23 Agora.md
13:10
Chișinău: Un minor de 16 ani a decedat, într-o sală de sport a unui colegiu Agora.md
12:40
Fostul șef al PA, Viorel Morari, eliberat de pedeapsă penală. A fost achitat de prima instanță (UPDATE) Agora.md
12:30
RTEC dezminte: Nu există o campanie cu abonamente gratuite Agora.md
12:30
Expertă în dezvoltare durabilă cu experiență în structurile ONU: Cine este Natalia Plugaru, candidatura propusă pentru șefia MMPS Agora.md
12:20
Radu Marian: Guvernul Munteanu este asumat de PAS și miniștrii, în mare parte, sunt propuși de PAS (FOCUS) Agora.md
12:10
Venituri de peste jumătate de milion de lei și carieră în administrație publică: Cine este Gheorghe Hajder, potențialul ministru al Mediului Agora.md
12:00
Venituri de peste jumătate de milion de lei și carieră în administrație publică: Cine este Gheorghe Hajder, candidatura propusă pentru șefia Ministerului Mediului Agora.md
11:40
BRUT. Povestea ultimului sufleor din Moldova: „Trăiam după culise. Acolo plângeam, acolo râdeam” (VIDEO) Agora.md
11:00
Digitalizare în transportul feroviar și rutier: Pasagerii vor avea acces la bilete online Agora.md
10:50
Schemă de corupție la SFS? Un funcționar a fost reținut, iar alții trei sunt cercetați penal în libertate Agora.md
10:50
De ce plâng chitarele, la vama Leușeni? 20 de instrumente muzicale, aduse ilegal în țară Agora.md
10:40
PAS va păstra conducerea comisiilor-cheie din Parlament. Opoziția ar urma să preia Mediu, Drepturile Omului și Controlul Finanțelor Publice Agora.md
10:30
Ordinul „Credință patriei”, oferit șefului adjunct al IGP. Președinția: „În semn de apreciere a meritelor și îndeplinirea ireproșabilă a datoriei” Agora.md
10:20
Viorel Cernăuțeanu, avansat la gradul de general cu două stele prin decret prezidențial Agora.md
10:10
Munteanu prezintă noi nume din garnitura guvernamentală. Cine ar urma să fie șefi la Sănătate și Mediu Agora.md
09:40
Investigațiile medicale cu rezonanță magnetică nucleară sunt accesibile la INN. Investiția se ridică la 34 de milioane de lei Agora.md
09:00
PeScurt // Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 s-a produs luni seara în zona orașului Sindirgi, situat în vestul Turciei, potrivit Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor. Agora.md
09:00
PeScurt // Atacuri ucrainene în Rusia? Pentru a doua noapte la rând, Moscova a fost ținta unor atacuri cu drone lansate de Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova și primarul capitalei ruse. Agora.md
Ieri
08:40
PeScurt // Mai multe localități din regiunea Cernihiv au fost atacate cu drone de către armata rusă, potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Agora.md
08:20
Eugeniu Mihalcean, vicecampion mondial U23 la lupte libere. R. Moldova încheie competiția cu cinci medalii Agora.md
27 octombrie 2025
23:10
UE a prelungit sancțiunile pentru liderii din regiunea transnistreană, până în octombrie 2026 Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.