„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?

11:20

România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, România se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, […] Articolul România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară apare prima dată în SafeNews.