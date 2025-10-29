/METEO/ Cer variabil și fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 29 octombrie 2025
TV8, 29 octombrie 2025 07:20
/METEO/ Cer variabil și fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 29 octombrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
23:40
22:50
22:40
22:10
21:40
21:40
20:50
20:40
20:00
19:50
19:20
Acum 24 ore
18:30
18:20
17:50
17:20
16:30
16:20
16:00
15:40
15:00
14:30
13:40
13:00
12:40
12:30
12:10
11:40
11:40
11:30
11:30
10:50
10:20
10:20
09:20
08:20
Ieri
07:40
07:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.