Șase deputați PAS ar putea renunța la mandate. Cine vine în loc

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din sud-vestul Poloniei riscă 10 ani de închisoare după ce un obuz din al Doilea Război Mondial a explodat în apartamentul său în timpul unei petreceri cu prietenii. Poliția a fost chemată la adresa din orașul Głubczyce după ce vecinii au raportat că au auzit o explozie.