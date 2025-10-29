Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă
SafeNews, 29 octombrie 2025 06:10
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii unui atac cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei. Incidentul a fost raportat de canalele rusești Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor publicației The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter
• • •
Acum 5 minute
07:10
Războiul din Ucraina a schimbat arhitectura de securitate din regiune, iar cooperarea militară dintre România și Republica Moldova a devenit un element crucial al stabilității pe flancul est-european. După cum a relatat Infotag, Platforma de experți pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) a scris despre acest lucru. „Propaganda pro-Kremlin exploatează temerile societății moldovenești, promovând narațiunea
Acum 15 minute
07:00
Partidul de guvernământ din Georgia „Visul georgian" a depus o plângere la Curtea Constituțională și solicită ca cele trei formațiuni din opoziția parlamentară să fie scoase în afara legii. Formațiunile vizate sunt „Mișcarea Națională Unită", „Coaliția pentru Schimbare" și „Georgia Puternică – Lelo". Președintele Parlamentului de la Tbilisi, Shalva Papuashvili, a invocat că aceste partide
Acum 30 minute
06:50
Președintele Asociației „Forța Fermierilor", Alexandru Bădăru, a criticat modul în care a fost desemnat noul ministru al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, care și-am menținut portofoliul în Guvernul Munteanu. „Supărarea fermierilor este că persoana ministrului Agriculturii nu a fost consultată cu fermierii și asociațiile de profil, lucru pe care l-am cerut de mai mult timp. Un ministru
Acum o oră
06:40
„Flota fantomă” a Rusiei, aprovizionată în taină cu combustibil de o rețea de companii din statele baltice # SafeNews
O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a furnizat combustibil tancurilor aparținând „flotei fantomă" a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale și a exporta petrol în străinătate. Dezvăluirea a fost făcută într-o investigație realizată de postul public de televiziune lituanian LRT, citată de The Moscow Times. Reporterii au
06:30
Cinci municipalități din Țările de Jos vor începe să testeze, de miercuri, un nou format de buletin de vot, mult mai mic și mai ușor de folosit. Acesta este conceput pentru a simplifica procedura de votare și a accelera numărarea voturilor, scrie IPN. Noul tip de buletin conține doar două cercuri de completat: unul pentru partid
06:20
Cel puțin șase deputați aleși pe lista PAS ar putea renunța la fotoliile de parlamentari. Mihail Popșoi, Vladimir Bolea, Dan Perciun, Emil Ceban și Ludmila Catlabuga au fost desemnați în calitate de membri ai Guvernului, iar Dorin Recean a anunțat anterior că își va depune mandatul. Mihail Popșoi ar urma să conducă în continuare diplomația
Acum 2 ore
06:10
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # SafeNews
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii unui atac cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei. Incidentul a fost raportat de canalele rusești Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor publicației The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter
Acum 24 ore
17:00
Presupusul asasin al fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, pledează vinovat în prima zi a procesului # SafeNews
Bărbatul judecat cu privire la uciderea prin împuşcarea a fostului premier japonez Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, a pledat vinovat marţi, în deschiderea procesului în care este judecat cu privire la asasinat, la trei de la fapte, în plină stradă, care au provocat un şoc în întreaga lume, relatează AFP. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de
16:50
Efectele inteligenței artificiale: Amazon dă afară 30.000 de oameni, o zecime din totalul joburilor de birou din cadrul companiei # SafeNews
Amazon intenționează să reducă până la 30.000 de locuri de muncă corporative, pe măsură ce compania reduce cheltuielile și compensează angajările excesive din perioada de vârf a pandemiei, scrie Reuters, care citează surse din companie. Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 de milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei
16:40
Cadavrele a doi bărbați, găsite spânzurate în ultimele 24 de ore în R.Moldova. Unul avea 32 de ani # SafeNews
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite spânzurate în ultimele 24 de ore. Descoperirile macabre au fost înregistrate în raioanele Drochia și Anenii Noi, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Primul caz a afost înregistrat ieri, 27 octombrie, în jurul orei 14:56, în localitatea Șalavirii Noi, din raionul Drochia. O femeie a alertat poliția, după
16:30
„Rusia nu se teme de nimeni”. Bomboane cu chipul și citatele lui Putin, oferite diplomaților americani # SafeNews
Un gest diplomatic neobișnuit a atras atenția oficialilor de la Washington. Emisarul președintelui rus Vladimir Putin, Kiril Dmitriev, a oferit oficialilor americani bomboane de ciocolată inscripționate cu chipul și citate ale liderului de la Kremlin. „Granițele Rusiei nu se termină nicăieri" sau „Rusia nu se enervează, se pregătește" sunt doar câteva dintre mesajele de pe
16:00
Bărbat prins transportând ilegal aproximativ cinci metri steri de lemn de masă la Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 35 de ani din raionul Ungheni a fost prins transportând ilegal aproximativ cinci metri steri de lemn de masă, fără documente care să ateste proveniența sau destinația acestuia. Incidentul a fost descoperit de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, reprezentanți ai Inspecției pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni,
15:50
Anunțul lui Zelenki, după ce a admis că sute de soldați ruși au pătruns în Pokrovsk. Schimburi de focuri și lupte cu drone în orașul strategic # SafeNews
În lupta pentru orașul Pokrovsk sunt mobilizați opt militari ruși pentru fiecare soldat ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul a consolidat pozițiile din oraș în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat, scrie Kyiv Independent. Rusia a aruncat de opt ori mai mulți soldați în ofensiva pentru capturarea orașului Pokrovsk, semi-înconjurat, din estul
15:40
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # SafeNews
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate. "Sprijin cu forţă ideea unui împrumut de reparaţie. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale de urmat.
15:30
Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate, depistate în bagajul unui pasager pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Un bărbat de 38 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost depistat de funcționarii vamali pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să introducă în țară trei telefoane mobile de ultimă generație, fără a le declara. Acesta sosise în Republica Moldova cu ruta Istanbul–Chișinău și a ales culoarul verde „Nimic de declarat", afirmând că
15:10
Actorul rus Roman Popov, cunoscut pentru rolul său din popularul serial „Polițistul din Rublyovka", a murit la vârsta de 40 de ani, în urma unei recidive a unui cancer cerebral, relatează presa rusă. Potrivit surselor, Popov a fost diagnosticat în 2018 cu astrocitom cerebral, o formă rară și agresivă de tumoare pe creier. După o operație
15:00
Anunțul făcut de OpenAi, care ridică semne de întrebare privind sănătatea mintală a persoanelor ce vorbesc cu ChatGPT # SafeNews
Peste un milion de persoane vorbesc săptămânal despre cum se gândesc să își facă singuri rău în conversațiile pe care le au cu ChatGPT. Anunțul făcut de compania fondată de Sam Altman sugerează că inteligența artificială agravează problemele de sănătate mintală, notează The Guardian. Numărul a fost indicat chiar de OpenAI într-o postare publicată pe blogul
14:50
Ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor: Țara intră într-o nouă etapă de creștere economică # SafeNews
După o perioadă dificilă, marcată de pandemie, conflict regional și crize energetice, Republica Moldova dă semne tot mai clare de redresare economică. Viceprim-ministrul și ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, susține că țara a trecut la o nouă fază de creștere, bazată pe un model modern de dezvoltare. Potrivit oficialei, între
14:40
Guvernul Munteanu își prezintă programul de activitate: integrare europeană până în 2028, salarii mai mari și modernizare profundă a administrației publice # SafeNews
Guvernul condus de Alexandru Munteanu își propune să continue angajamentele asumate anterior prin strategiile și programele naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, dar și prin programul „UE 2028", susținut de majoritatea cetățenilor. Programul de activitate al Executivului a fost făcut public de viitorul premier. Potrivit documentului, în următorii ani urmează a fi
13:50
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” # SafeNews
Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene". El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia", despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA. După cum a subliniat ministrul, Moscova nu va permite ca Eurasia să
13:40
Alexandru Munteanu prezintă viitoarea componență a Guvernului și programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare” # SafeNews
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa guvernamentală cu care se va prezenta în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere al deputaților. Într-o postare, Munteanu a subliniat că prioritatea guvernului său este creșterea economică și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noul Cabinet va include cinci vicepremieri:•
13:40
Un jurnalist care făcea dezvăluiri despre cartelurile de droguri a fost asasinat și lăsat pe o autostradă. Alături, polițiștii au găsit un mesaj scurt # SafeNews
Lângă cadavru a fost găsită un mesaj pe care scria, potrivit presei locale: „Pentru că ai răspândit acuzații false împotriva locuitorilor din Durango", scrie CNN. Un jurnalist mexican care scria despre cartelurile de droguri a fost găsit mort sâmbătă pe o autostradă, cu un mesaj lângă el, a relatat publicația pentru care acesta lucra. Cadavrul lui
13:40
Salvatorii din raionul Florești au recuperat, astăzi, corpul neînsuflețit al unui copil care a căzut într-o fântână. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34, iar la fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Băiatul a fost scos la suprafață de
13:30
Avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. Autoritățile din Kenya se tem că toate persoanele aflate la bord au murit # SafeNews
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în regiunea de coastă Kwale din Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. 12 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile se tem că au murit, scrie CNN. Prăbușirea a avut loc într-o zonă deluroasă și împădurită, la aproximativ 40 de kilometri de
13:20
Reacție furioasă a lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița cu Belarus: „O escrocherie dementă” # SafeNews
Decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus a stârnit furia președintelui Alexander Lukașenko, care a catalogat măsura drept „o escrocherie dementă". Liderul belarus acuză Vilniusul că duce un „război hibrid" ca să perturbe comerțul cu China și relațiile regionale. Lituania a decis luni să închidă complet granița cu Belarus, după ce zeci de
13:10
FOTO // Poliția de Frontieră a R. Moldova a primit două ambarcațiuni de patrulare din partea Letoniei pentru supravegherea frontierelor acvatice # SafeNews
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a recepționat, la 21 octombrie 2025, două ambarcațiuni de patrulare oferite de Serviciul de Pază a Frontierei de Stat al Republicii Letonia, în cadrul proiectului LatMoldova, destinat consolidării capacității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în controlul frontierei „verzi" și „albastre". Noile ambarcațiuni vor întări supravegherea și securizarea sectoarelor
13:00
Astăzi, 28 octombrie, un accident rutier a avut loc pe șoseaua Muncești din Capitală, implicând patru autovehicule. În urma coliziunii, mașinile – două Toyota, un Mercedes și un Nissan – au fost grav avariate, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Potrivit poliției, circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite. Din cauza incidentului,
12:50
Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 62 de ani din sud-vestul Poloniei riscă 10 ani de închisoare după ce un obuz din al Doilea Război Mondial a explodat în apartamentul său în timpul unei petreceri cu prietenii. Poliția a
12:40
Zeci de moldoveni, lăsați fără cărțile de identitate românești la frontieră: 870 de documente, care indicau domicilii fictive, confiscate # SafeNews
Poliția de Frontieră din România a confiscat cărțile de identitate românești a 870 de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere. Potrivit autorităților din țara vecină, documentele au fost reținute după ce s-a constatat că titularii indicau domicilii fictive pe teritoriul României, potrivit stiriiasi.ro. Măsura a fost aplicată în […] Articolul Zeci de moldoveni, lăsați fără cărțile de identitate românești la frontieră: 870 de documente, care indicau domicilii fictive, confiscate apare prima dată în SafeNews.
12:20
„Forța Fermierilor” salută dialogul inițiat de Alexandru Munteanu cu agricultorii și cere măsuri concrete pentru agricultura Moldovei # SafeNews
Asociația „Forța Fermierilor” a apreciat pozitiv inițiativa candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, de a organiza o consultare cu reprezentanții sectorului agroalimentar, considerând întâlnirea „un semnal pozitiv și un prim pas către restabilirea dialogului între Guvern și comunitatea agricolă”. Potrivit organizației, o guvernare responsabilă „începe cu ascultarea celor care lucrează în sectoare cheie ale […] Articolul „Forța Fermierilor” salută dialogul inițiat de Alexandru Munteanu cu agricultorii și cere măsuri concrete pentru agricultura Moldovei apare prima dată în SafeNews.
12:00
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu la Chișinău: aderarea R. Moldova în UE, printre subiectele discutate # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pe pașii următori pentru avansarea acestui parcurs. În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi a mulțumit Parlamentului European […] Articolul Mihai Popșoi s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu la Chișinău: aderarea R. Moldova în UE, printre subiectele discutate apare prima dată în SafeNews.
11:40
O femeie de 56 de ani condamnată la 15 ani de închisoare după ce a încercat să-și omoare concubinul cu un cuțit de bucătărie # SafeNews
O femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, după ce a încercat să-și omoare concubinul. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, incidentul s-a petrecut în iunie 2021, la domiciliul celor doi, după ce femeia și concubinul său consumaseră alcool. […] Articolul O femeie de 56 de ani condamnată la 15 ani de închisoare după ce a încercat să-și omoare concubinul cu un cuțit de bucătărie apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un adolescent a murit subit, în timp ce se afla la sala de forță. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza, din sectorul Botanica al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi un adolescent în vârstă de 16 ani, elev în anul […] Articolul Un adolescent de 16 ani a murit la o sală de forță din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
11:20
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, România se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, […] Articolul România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară apare prima dată în SafeNews.
11:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a fost decorat cu gradul special de chestor-șef (general-locotenent). Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 27 octombrie. Totodată, președintele a dispus conferirea Ordinului „Credința Patriei”, clasa III, șefului adjunct al IGP, Lilian Carabeț. Viorel Cernăuțeanu ocupă funcția de șef […] Articolul Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, decorat cu gradul de chestor-șef apare prima dată în SafeNews.
11:00
Proiect-pilot pentru digitalizarea transportului interraional în R. Moldova: plăți contactless, digitalizarea biletelor și accesul pasagerilor la informații actualizate despre orare și locuri disponibile # SafeNews
Un proiect-pilot care vizează modernizarea transportului feroviar și rutier interraional a fost lansat prin semnarea unui Memorandum de colaborare între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S. „Direcția Exploatarea Imobilului” și Agenția Națională Transport Auto. Inițiativa prevede introducerea plăților contactless, digitalizarea biletelor și accesul pasagerilor la informații actualizate despre orare […] Articolul Proiect-pilot pentru digitalizarea transportului interraional în R. Moldova: plăți contactless, digitalizarea biletelor și accesul pasagerilor la informații actualizate despre orare și locuri disponibile apare prima dată în SafeNews.
10:50
Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est […] Articolul R. Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminale LNG din Grecia apare prima dată în SafeNews.
10:50
Crimă și viol la Florești: bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # SafeNews
Procuratura Republicii Moldova a anunțat pronunțarea a două sentințe importante în cazuri grave de viol și omor comise în acest an în Florești și Chișinău. Inculpații au primit pedepse de până la 25 de ani de închisoare, iar deciziile pot fi contestate cu apel. În primul caz, un bărbat din raionul Florești, aflat sub influența […] Articolul Crimă și viol la Florești: bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață apare prima dată în SafeNews.
10:40
Funcționari ai Serviciului Fiscal, vizați într-o schemă de corupție: un angajat reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # SafeNews
Mai mulți funcționari ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS) sunt suspectați că ar fi pretins și primit sume de bani de la agenți economici, în schimbul omiterea documentării unor încălcări fiscale sau aplicării unor sancțiuni mai blânde. În urma anchetei, un funcționar a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate […] Articolul Funcționari ai Serviciului Fiscal, vizați într-o schemă de corupție: un angajat reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate apare prima dată în SafeNews.
10:40
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în „Monitorul Oficial”, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv. Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui Alexandru Munteanu să înceapă formal […] Articolul Decretul privind desemnarea lui Munteanu, publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în SafeNews.
10:30
Mihai Popșoi: Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” # SafeNews
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a afirmat luni seara, 27 octombrie 2025, în cadrul unei emisiuni televizate că ambasadorul rus în R. Moldova Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat” de autoritățile de la Chișinău întrucât comportamentul acestuia este considerat”neconform cu normele diplomatice”. „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită […] Articolul Mihai Popșoi: Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Alexandru Munteanu anunță încă doi membri ai viitorului cabinet de miniștri. Alexei Buzu preia funcția Secretar General al Cancelariei de Stat # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru completarea echipei guvernamentale, subliniind importanța implicării profesioniștilor cu experiență solidă în domeniile lor de activitate. Potrivit unei postări făcute pe rețelele de socializare, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. […] Articolul Alexandru Munteanu anunță încă doi membri ai viitorului cabinet de miniștri. Alexei Buzu preia funcția Secretar General al Cancelariei de Stat apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Conferința de presă susținută de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă susținută de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii # SafeNews
Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată cum avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura luni în ochiul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica, relatează CNN și AFP. În timp ce populația este avertizată să nu iasă din casă pe fondul furtunii violente din Caraibe, aeronavele de tipul „Hurricane Hunter” […] Articolul VIDEO // În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii apare prima dată în SafeNews.
09:50
Igor Grosu: Consiliul Audiovizualului ar putea primi atribuții de reglementare a mediului online # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că Republica Moldova trebuie să intervină legislativ pentru a combate propaganda și dezinformarea tot mai răspândite în mediul online. Potrivit acestuia, Consiliul Audiovizualului (CA) ar putea primi noi competențe în domeniul reglementării spațiului digital. „Republica Moldova se confruntă tot mai acut cu fenomenul propagandei și al dezinformării, în special online. […] Articolul Igor Grosu: Consiliul Audiovizualului ar putea primi atribuții de reglementare a mediului online apare prima dată în SafeNews.
09:40
Luni, 27 octombrie, guvernul Suediei a prezentat mult așteptatul proiect de lege privind reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani, cu scopul de a combate violența comisă de grupările criminale. În cazul adoptării reformei, adolescenții de 13 și 14 ani ar putea fi condamnați la închisoare pentru infracțiuni grave. Această inițiativă este […] Articolul Suedia va reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani apare prima dată în SafeNews.
09:30
Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în interiorul UE. Cine sunt aliații Ungariei # SafeNews
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Kiev în cadrul UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán. Viktor Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, […] Articolul Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în interiorul UE. Cine sunt aliații Ungariei apare prima dată în SafeNews.
09:20
Cine va conduce noile comisii parlamentare: Lilian Carp ar putea rămâne la Securitate Națională # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei emisiuni că în Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare, dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare „Până în prezent, am avut 11 comisii, dar avem restanțe din legislatura trecută când nu am reușit să votăm cea […] Articolul Cine va conduce noile comisii parlamentare: Lilian Carp ar putea rămâne la Securitate Națională apare prima dată în SafeNews.
09:20
FOTO // 20 de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme aduse la import, descoperite de vameșii de la Leușeni # SafeNews
Douăzeci de chitare nedeclarate au fost descoperite de vameșii de la postul Leușeni, ascunse în interiorul unor autoturisme aduse la import. Bunurile erau transportate de un bărbat de 50 de ani, nerezident, aflat la volanul unui autocamion de model Scania. Potrivit Serviciului Vamal, șoferul s-a prezentat la frontieră declarând că transportă doar autoturisme și că […] Articolul FOTO // 20 de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme aduse la import, descoperite de vameșii de la Leușeni apare prima dată în SafeNews.
09:20
Viitorul Cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici. Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul Universității […] Articolul Viitorul Guvern prinde contur: Ce averi au candidații anunțați apare prima dată în SafeNews.
