Cinci propuneri pentru noul Guvern
Oficial.md, 28 octombrie 2025 12:40
Partidul politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a lansat, în campania electorală, mai multe iniţiative..
• • •
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare..
Acum 2 ore
11:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în..
11:50
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Oficial.md
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul..
11:40
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor..
11:30
Cu referire la perchezițiile efectuate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție în..
Acum 4 ore
10:50
Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale..
10:30
Alexandru Munteanu, premier desemnat, anunță alți doi miniștri. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști cu o..
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează..
10:30
PLDM: Refuzul PAS de a-și asuma guvernarea reprezintă un semnal grav al unei posibile crize democratice # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată cu îngrijorare că, deși a obținut majoritatea parlamentară,..
10:00
A violat și omorât cu cruzime o femeie la Florești – un bărbat va sta 23 de ani după gratii pentru faptele comise. Procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # Oficial.md
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise..
09:50
Maxim Moroșan: Astăzi, voi puneți în scenă jocuri murdare la comandă – dar mâine vă veți îneca în mlaștina pe care voi înșivă ați creat-o # Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost..
09:40
Dorin Junghietu a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru..
09:10
(FOTO) Încă două blocuri aflate în paragină finalizate grație procedurii de insolvabilitate gestionată de administratorul autorizat Irina Selevestru # Oficial.md
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au..
09:10
Pentru prima dată în Moldova, profesioniștii din cosmetologie au propriul lor eveniment – Beauty Prof..
Acum 24 ore
21:20
Curtea de Conturi: auditul extern emite opinie necalificată pentru situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2024 # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) demonstrează consecvent angajamentul său față de principiile bunei..
19:50
Percheziții în nordul țării, în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # Oficial.md
Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun..
19:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a avut consultări publice cu reprezentanții confederațiilor..
17:20
Moroșan, despre percheziții: Astăzi mi-ati luat mașina…. Cel mai important: nu ați putut să-mi luați onoarea și conștiința # Oficial.md
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM Bălți, consilier municipal, a publicat pe canalul sau de..
16:20
De astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet..
16:20
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei..
15:50
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un..
14:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru a finaliza programul..
14:50
1522 de oameni au donat în campania electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează..
14:50
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai..
14:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o discuție cu șefii de fracțiuni parlamentare privind alegerea vicepreședinților,..
14:00
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii..
13:10
„Moldovagaz” a expediat recomandări companiilor de distribuție a gazelor naturale privind informarea consumatorilor despre conectarea la rețeaua de gaze # Oficial.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare..
13:10
Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi. PSRM..
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din..
13:00
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
Ieri
12:20
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea..
12:10
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și corupere pasivă # Oficial.md
La 23 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței..
11:50
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că..
10:30
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste 1 mln.lei în schema „ruda implicată în accident” # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în..
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a adus o nouă medalie pentru țara noastră, cucerind bronzul în concursul..
10:00
100 de copii au fost instruiți în cadrul activității cu genericul Școala Forestieră 2025 # Oficial.md
Recent, la data de 25 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI,..
09:50
Vlad Filat s-a adresat Președintei țării: Îmi doresc să revenim cât mai curând la normalitate # Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare..
09:40
Administraţia Cetății Soroca anunță că Cetatea se închide pentru perioada de iarnă din data de..
09:30
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii..
09:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de..
09:20
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a anunțat noi nume din viitorul Guvern...
09:20
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii de 6 mln. lei – deconspirată # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și, anunță despre deconspirarea unei..
08:10
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu..
08:00
Creștinii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica Parascheva # Oficial.md
Astăzi, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica noastră Parascheva (Petka),..
26 octombrie 2025
17:40
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a..
17:40
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a anunțat primele nume din noul Guvern, informează OFICIAL. El a..
17:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # Oficial.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu..
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025...
