Femeie violată și omorâtă în raionul Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare
Subiectul Zilei, 28 octombrie 2025 11:00
În noaptea de 6 iunie 2025, în raionul Florești, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică a agresat o femeie pe un drum îngust de țară. După ce a lovit-o cu picioarele, a întreținut cu aceasta un act sexual neconsimțit, iar ulterior a sugrumat-o până la deces. La 22 octombrie 2025, Judecătoria Soroca, sediul Central, […] Articolul Femeie violată și omorâtă în raionul Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Haos în Florești: explozie într-un bloc de locuințe provoacă panică și daune materiale # Subiectul Zilei
În dimineața zilei de 17 decembrie 2020, o explozie puternică a avut loc într-un bloc de locuințe din orașul Florești, Republica Moldova, provocând panică în rândul locatarilor și avariind mai multe apartamente. Două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, iar aproximativ 50 de locatari au fost evacuați preventiv. În urma incidentului, autoritățile […] Articolul Haos în Florești: explozie într-un bloc de locuințe provoacă panică și daune materiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon # Subiectul Zilei
În dimineața zilei de 27 octombrie 2025, o serie de incendii provocate intenționat au avut loc pe liniile de mare viteză dintre Lyon și Avignon, în sud-estul Franței, perturbând grav circulația trenurilor. Autoritățile suspectează un act de vandalism deliberat, iar Ministerul Transporturilor a condamnat aceste „acte inacceptabile de vandalism” care au dus la anularea a […] Articolul Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon apare prima dată în Subiectul Zilei.
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 63.273 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost consemnate peste 32.000 de treceri, iar pe sensul de ieșire – aproximativ 31.000. […] Articolul Situația la frontieră: peste 63.000 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Israel ridică starea specială de urgență în sudul țării – ce modifică pentru cetățeni # Subiectul Zilei
Într-o decizie ce marchează o revenire la o nouă normalitate, autoritățile din Sudul Israelului au anunțat ridicarea stării de urgență, pentru prima dată după doi ani de restricții speciale. Ministrul Apărării, Israel Katz, a comunicat că măsura a fost adoptată la recomandarea Armata de Apărare a Israelului, în urma constatării unei “noi realități de securitate” […] Articolul Israel ridică starea specială de urgență în sudul țării – ce modifică pentru cetățeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, sunt vizate; două au fost reținute # Subiectul Zilei
Astăzi, 27 octombrie, poliția și procuratura au desfășurat șapte percheziții în orașele Bălți, Sîngerei și Rîșcani, în cadrul unui dosar privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, au fost vizate de anchetă, dintre care două au fost reținute pentru audieri. Ancheta […] Articolul Șase persoane, cu vârste între 28 și 44 de ani, sunt vizate; două au fost reținute apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primăria Chișinău consolidează parteneriatul cu locuitorii din suburbii prin proiecte de dezvoltare locală # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu […] Articolul Primăria Chișinău consolidează parteneriatul cu locuitorii din suburbii prin proiecte de dezvoltare locală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Usatîi propune o premieră în politica moldovenească: mecanism de rotație pentru deputați # Subiectul Zilei
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut în […] Articolul Usatîi propune o premieră în politica moldovenească: mecanism de rotație pentru deputați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Statul cere despăgubiri de peste 700 mil. lei de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # Subiectul Zilei
Statul moldovenesc a înaintat revendicări îndreptate către Vladimir Plahotniuc în legătură cu dosarul cunoscut sub denumirea „furtul miliardului”, solicitând plata unor despăgubiri ce depăşesc 700 milione de lei. Conform documentelor oficiale, această sumă reprezintă o parte din prejudiciul imputat în urma fraudei bancare care a afectat sistemul financiar naţional. În comunicarea autorităţilor se menţionează că […] Articolul Statul cere despăgubiri de peste 700 mil. lei de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Subiectul Zilei.
La Dubăsari, un tânăr de 18 ani a suferit o rană după ce a găsit un pistol pneumatic și, din curiozitate, a apăsat trăgaciul. Într-un prim moment, arma nu a funcționat, însă la a doua încercare s-a declanșat și a fost tras un glonț care l-a nimerit în genunchi. Speriat, tânărul a aruncat arma și […] Articolul Tânăr de 18 ani rănit cu un pistol pneumatic găsit întâmplător la Dubăsari apare prima dată în Subiectul Zilei.
De la microbuz la arest: urmăritul internaţional moldovean depistat la punctul de trecere Stânca # Subiectul Zilei
Un cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 58 de ani, care era dat în urmărire internaţională pentru comiterea infracţiunii de omor în Germania, a fost reţinut de poliţiştii de frontieră români la punctul de trecere a frontierei Stânca, judeţul Botoşani. Bărbatul se afla într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, prezentat pentru formalităţile de trecere […] Articolul De la microbuz la arest: urmăritul internaţional moldovean depistat la punctul de trecere Stânca apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău își propune să lanseze o platformă prin care orice cetățean care dorește să realizeze un proiect municipal din proprie inițiativă să poată beneficia de suportul necesar al administrației locale. „Salutăm implicarea civică a fiecărui cetățean și chiar sunt mândru pentru cei care reușesc să-și transforme ideile în proiecte […] Articolul Primăria Chișinău va sprijini inițiativele civice, spune Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
Tentativa de înșelăciune prin accident rutier fictiv: vinovat condamnat la nouă ani de detenție # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru că a organizat și desfășurat o escrocherie prin schema denumită „ruda implicată în accident”. Acţiunea infracțională a presupus contactarea telefonică a mai multor persoane, cărora li s-a comunicat în mod fals că o rudă de-a lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav […] Articolul Tentativa de înșelăciune prin accident rutier fictiv: vinovat condamnat la nouă ani de detenție apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban: Primarul Capitalei nu trebuie să fie doar un executor al deciziilor centrale # Subiectul Zilei
Ion Ceban a declarat că este firesc ca Primarul General al Capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la bugetul de stat, să fie parte a Guvernului. El a subliniat că această implicare nu este doar o formalitate, ci un mecanism esențial pentru coordonarea eficientă a politicilor publice și pentru asigurarea […] Articolul Ion Ceban: Primarul Capitalei nu trebuie să fie doar un executor al deciziilor centrale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Alexandr Petkov: Taxa de 2,5 lei pe chitanță, un abuz al conducerii „Apă-Canal Bălți” # Subiectul Zilei
Conform unei decizii unilaterale a conducerii întreprinderii „Apă-Canal Bălți”, începând cu 1 octombrie, locuitorii orașului Bălți sunt obligați să plătească câte 2,5 lei pentru fiecare chitanță la achitarea facturilor. Această decizie a stârnit indignarea primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a considerat acest pas drept „furt deschis”. „Începând cu 1 octombrie, „afaceriștii” din conducerea temporară […] Articolul Alexandr Petkov: Taxa de 2,5 lei pe chitanță, un abuz al conducerii „Apă-Canal Bălți” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Instalare neautorizată: cauza probabilă a deflagrației din blocul de locuințe din Florești # Subiectul Zilei
Explozia produsă într-un bloc de locuințe din orașul Florești a fost provocată de instalarea ilegală a unui cazan termic, care a generat acumulare de gaze. Investigația preliminară arată că echipamentul a fost montat cu doar o zi înainte de incident de către o persoană neautorizată, fără respectarea normelor tehnice necesare. În urma deflagrației, două persoane […] Articolul Instalare neautorizată: cauza probabilă a deflagrației din blocul de locuințe din Florești apare prima dată în Subiectul Zilei.
Politica de fațadă împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, avertizează deputatul # Subiectul Zilei
Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă a […] Articolul Politica de fațadă împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, avertizează deputatul apare prima dată în Subiectul Zilei.
Blocaj politic la Pristina: imposibil de votat un premier, alegeri anticipate probabile # Subiectul Zilei
Parlamentul din Kosovo nu a reușit să aleagă un nou prim-ministru, după ce candidatul propus nu a obținut numărul necesar de voturi pentru formarea guvernului. Prim-ministrul interimar, care a candidat pentru un nou mandat, a primit doar 56 de voturi din totalul de 120, cu cinci mai puține decât pragul necesar. Partidele de opoziție au […] Articolul Blocaj politic la Pristina: imposibil de votat un premier, alegeri anticipate probabile apare prima dată în Subiectul Zilei.
Viceprimarul capitalei și deputatul Blocului ALTERNATIVA, Olga Ursu, participă astăzi la întrevederea primarilor din țară cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru. Olga Ursu a subliniat că autoritatea centrală trebuie să înțeleagă că primarii nu au nevoie să fie controlați sau „încordați” politic. Oficialul a afirmat că este necesară eliminarea barierelor birocratice, a presiunilor și […] Articolul Primarii cer eliminarea presiunilor politice și a barierelor birocratice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Scandal de spionaj: fost executiv american, acuzat că a livrat secrete de hacking către Rusia # Subiectul Zilei
Autorităţile americane au anunţat că un fost înalt funcţionar al unei companii de tehnologie cibernetică este acuzat de furtul și vânzarea unor secrete comerciale sensibile către un cumpărător din Rusia. Persoana în cauză a ocupat o poziţie de conducere la divizia de securitate cibernetică a unei firme-contractor pentru guvern şi este suspectată că, între aprilie […] Articolul Scandal de spionaj: fost executiv american, acuzat că a livrat secrete de hacking către Rusia apare prima dată în Subiectul Zilei.
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de 78.940 de persoane, conform raportului Poliției de Frontieră. Circulația s-a desfășurat în condiții normale, fără incidente majore. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile au refuzat trecerea frontierei pentru 49 de persoane străine. În […] Articolul Peste 78.000 de traversări la frontierele Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un atac cu drone rusești a avut loc în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025 asupra Kievului, provocând moartea a trei persoane și rănirea a cel puțin 27 de altele, printre care șase copii. Printre victime se numără o tânără de 19 ani și mama ei, care au decedat în urma unui incendiu declanșat […] Articolul Atac cu drone rusești la Kiev: trei morți și zeci de răniți, inclusiv șase copii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șapte cetățeni ucraineni reținuți la frontiera cu Moldova în timp ce încercau să părăsească ilegal țara # Subiectul Zilei
Șapte cetățeni ucraineni au fost reținuți la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, aparent pentru a scăpa de mobilizarea militară din Ucraina. Autoritățile moldovene au identificat persoanele respective ca fiind bărbați cu vârste între 18 și 60 de ani, care prezentau documente de identitate false sau […] Articolul Șapte cetățeni ucraineni reținuți la frontiera cu Moldova în timp ce încercau să părăsească ilegal țara apare prima dată în Subiectul Zilei.
O explozie puternică a avut loc pe 25 octombrie 2025, într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Incidentul a fost cauzat, potrivit autorităților, de o scurgere de gaze de la un cazan termic instalat ilegal. Deflagrația a provocat pagube materiale considerabile: ferestre sparte, uși deteriorate și distrugeri în interiorul mai multor apartamente. […] Articolul Martori descriu deflagrația din Florești: „A fost ca la război” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un atac armat a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Universitatea Lincoln din Pennsylvania, în timpul unei petreceri studenţeşti organizate cu ocazia „homecoming” — tradiţionala sărbătoare a întoarcerii absolvenţilor. Incidentul s-a desfăşurat în faţa Centrului Cultural Internaţional al campusului, în jurul orei 21:30, ora locală (3:30, ora României). Potrivit autorităţilor, un bărbat […] Articolul Haos la Universitatea Lincoln: atac armat în timpul unei petreceri studenţeşti apare prima dată în Subiectul Zilei.
Premierul Robert Fico: Slovacia nu va mai participa la schemele UE de sprijin militar pentru Ucraina # Subiectul Zilei
Bratislava — Guvernul slovac sub conducerea premierului Robert Fico a anunţat că ţara nu va mai participa la programele ale Uniunii Europene care finanţează sprijinul militar pentru Ucraina, invocând divergenţe de politică externă şi îngrijorări privind consecinţele economice şi strategice pentru Slovacia. Potrivit declaraţiilor oficiale, decizia include retragerea din schemele UE destinate acoperirii cheltuielilor militare […] Articolul Premierul Robert Fico: Slovacia nu va mai participa la schemele UE de sprijin militar pentru Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
La Moscova, autorităţile au reţinut peste 80 de persoane în urma unui incident de amploare, în care migranţi s-au luptat cu bâte, lopeţi şi au spart geamuri auto într-o zonă rezidenţială din cartierul Prokşino. Potrivit declaraţiilor oficiale, 19 dintre cei implicaţi au fost arestaţi pentru huliganism, iar străinii fără cetăţenie rusă implicaţi vor fi expulzaţi […] Articolul Haos în Prokşino: zeci de migranţi arestaţi după bătăi de stradă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Viceprimarul Sorocii, obligat să plătească pentru deteriorarea brățării electronice # Subiectul Zilei
Viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă, a fost obligat de Judecătoria Soroca să achite suma de 726 de lei pentru deteriorarea unui dispozitiv de monitorizare electronică, utilizat în cadrul măsurii preventive de arest la domiciliu. Instanța a considerat că deteriorarea a fost cauzată de utilizator, iar suma respectivă reprezintă costul reparațiilor efectuate de compania FPC „INFOEXPRES” […] Articolul Viceprimarul Sorocii, obligat să plătească pentru deteriorarea brățării electronice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul Sângerei, a fost reținut de poliție pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, după ce a fost surprins conducând cu viteză excesivă. În urma verificărilor, s-a constatat că permisul de conducere prezentat de acesta era falsificat. Pentru a evita sancțiunile legale, tânărul a încercat să […] Articolul Incident în Sângerei: Șofer cu permis fals oferă mită pentru a evita sancțiunile apare prima dată în Subiectul Zilei.
Traversare ilegală: Trei moldoveni surprinși după ce au înotat râul Prut spre România # Subiectul Zilei
Trei persoane au fost depistate încercând să traverseze ilegal râul Prut înot, cu scopul de a intra în România. Incidentul a avut loc în zona localității Leova, unde patrula de frontieră a observat mișcările suspecte și a intervenit prompt pentru a preveni trecerea neautorizată. Migranții au fost opriți și conduși înapoi pe malul moldovean, urmând […] Articolul Traversare ilegală: Trei moldoveni surprinși după ce au înotat râul Prut spre România apare prima dată în Subiectul Zilei.
Într-o conferință de presă recentă, vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că angajații Căii Ferate din Moldova (CFM) primesc acum salariile lunar. Totuși, întreprinderea de stat încă înregistrează restanțe salariale pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Această ameliorare a fost posibilă datorită creșterii încasărilor companiei, care au […] Articolul Vladimir Bolea: Salariile CFM plătite lunar, dar mai rămân restanțe apare prima dată în Subiectul Zilei.
Rusiei i se impută încălcări ale drepturilor omului în Transnistria: patru hotărâri CEDO împotriva Moscovei # Subiectul Zilei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri prin care declară responsabilă Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea Transnistria, implicând cel puțin patru cauze distincte. În aceste cazuri, Rusia este considerată implicată direct sau indirect în acțiuni care au încălcat libertatea de educație, dreptul la viață, dreptul la proprietate și accesul la justiție […] Articolul Rusiei i se impută încălcări ale drepturilor omului în Transnistria: patru hotărâri CEDO împotriva Moscovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autorităţile au identificat un caz de depozitare ilegală de deșeuri pe teritoriul comunei Alcedar, iar persoanele implicate au fost sancţionate conform legislației în vigoare. În cadrul verificărilor, inspectorii de mediu au constatat că deșeurile au fost abandonate pe un teren fără autorizaţie, punând în pericol mediul înconjurător și sănătatea locuitorilor. După documentarea faptului, contravenienţii au […] Articolul Depozitare ilegală de deșeuri la Alcedar: Faptași sancționați de autorități apare prima dată în Subiectul Zilei.
Accident fatal pe șantier: Încălcări semnificative ale normelor de siguranță în zona LEA 10 kV # Subiectul Zilei
Un muncitor și-a pierdut viața în timpul lucrărilor desfășurate într-o zonă de protecție a unei linii electrice aeriene (LEA). Incidentul a avut loc într-un șantier din suburbia Chișinăului şi s-a produs în contextul manevrării unei pompe auto cu braț, care a intrat în contact cu conductorii sub tensiune. Potrivit investigațiilor preliminare, evenimentul tragic a fost […] Articolul Accident fatal pe șantier: Încălcări semnificative ale normelor de siguranță în zona LEA 10 kV apare prima dată în Subiectul Zilei.
Nina Cereteu: Amalgamarea voluntară va aduce stimulente suplimentare și dezvoltare comunităților # Subiectul Zilei
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a venit cu explicații profesioniste și bine argumentate privind proiectul de decizie referitor la inițierea procesului de amalgamare voluntară a orașului Drochia cu satele Miciurin, Ţarigrad, Chetrosu și comunele Baroncea și Șuri. Nina Cereteu a subliniat că inițiativa nu presupune închiderea primăriilor, ci doar deschiderea unui dialog între […] Articolul Nina Cereteu: Amalgamarea voluntară va aduce stimulente suplimentare și dezvoltare comunităților apare prima dată în Subiectul Zilei.
ONU împlinește 80 de ani: Chișinăul continuă colaborarea pentru dezvoltare durabilă # Subiectul Zilei
Astăzi se marchează 80 de ani de la înființarea Organizației Națiunilor Unite, un simbol global al păcii, cooperării și respectului pentru drepturile omului. Republica Moldova este membră a ONU din anul 1992, iar Municipiul Chișinău a dezvoltat o colaborare activă cu structurile Națiunilor Unite prin proiecte și programe menite să sprijine dezvoltarea urbană durabilă, incluziunea […] Articolul ONU împlinește 80 de ani: Chișinăul continuă colaborarea pentru dezvoltare durabilă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Modernizarea curților de bloc continuă: asfalt, trotuare și parcări reabilitate în sectorul Buiucani # Subiectul Zilei
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar parcarea […] Articolul Modernizarea curților de bloc continuă: asfalt, trotuare și parcări reabilitate în sectorul Buiucani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Incident la Bubuieci: Pompier rănit grav după ce a căzut într-o groapă de canalizare # Subiectul Zilei
Un pompier a fost transportat la spital cu coastele fracturate după ce a căzut într-o groapă de canalizare în timpul unei intervenții pe o stradă din comuna Bubuieci, pe 23 octombrie. Incidentul a avut loc în timpul desfășurării activităților de urgență, iar autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Oficialii responsabili […] Articolul Incident la Bubuieci: Pompier rănit grav după ce a căzut într-o groapă de canalizare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autorităţile din Republica Moldova au anunțat că peste 320 de persoane au fost puse oficial sub acuzaţie şi trimise în judecată în dosare ce vizează infracţiuni de trafic de persoane. Aceste cazuri reflectă angajamentul instituțiilor de combatere a criminalităţii organizate de a urmări penal fiecare formă de exploatare — fie muncă forțată, trafic sexual, sau […] Articolul Peste 320 de persoane trimise în judecată pentru trafic de persoane apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un cuplu din Bălți a fost reținut de autoritățile moldovenești sub acuzația de trafic de droguri, după ce poliția a descoperit în posesia lor substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, și soția sa de 35 de ani au fost opriți pe traseul Chișinău–Bălți, în apropiere […] Articolul Cuplu din Bălți reținut pentru trafic de droguri: Captură de 1,2 milioane de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un autoturism parcat pe o stradă din municipiu a fost cuprins de flăcări într-un eveniment care a şocat vecinii. Pe moment, proprietarul maşinii a intervenit şi el, dar a suferit arsuri pe membre şi faţă şi a inhalat fum dens, fiind transportat de urgenţă la spital. Pompierii ajunşi la faţa locului au localizat rapid incendiul, […] Articolul Automobilul cuprins de flăcări: proprietarul a suferit arsuri şi intoxicaţie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia, Ucraina va contribui semnificativ la modernizarea infrastructurii din municipiul Bălți, dar și a altor orașe din zonă, promovând astfel un mediu în care inovația devine […] Articolul Alexandr Petkov: „Dezvoltarea nu trebuie să aibă obstacole” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Rețea de droguri destructurată în sudul țării: Doi bărbați din Cahul și Comrat, reținuți de poliție # Subiectul Zilei
Forțele de ordine din Republica Moldova au destructurat două rețele locale de trafic de droguri, operațiuni care au condus la reținerea a doi bărbați în raionul Cahul și doi bărbați în municipiul Comrat. În primul caz, la Cahul, au fost confiscate aproximativ 5 kg de marijuana și 15 ghiveciuri cu plante de canabis, valoarea pe […] Articolul Rețea de droguri destructurată în sudul țării: Doi bărbați din Cahul și Comrat, reținuți de poliție apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat de 58 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit de fiul său la marginea satului Văsieni, raionul Teleneşti, este subiectul unor acuzaţii şocante: potrivit rudelor, victima ar fi fost torturată ore întregi de doi tineri, dintre care unul minor. Inițial, poliţia locală a comunicat că expertiza preliminară nu indică semne de moarte […] Articolul Bărbatul găsit mort la Văsieni: rudele susţin că a fost torturat de doi tineri apare prima dată în Subiectul Zilei.
P. Diddy ar fi fost victima unui atac în închisoare: s-a trezit cu un cuțit la gât # Subiectul Zilei
Sean „Diddy” Combs, cunoscutul rapper și producător american, ar fi fost implicat într-un incident violent în penitenciarul Metropolitan Detention Center din New York, unde își ispășește pedeapsa de patru ani și două luni de închisoare. Potrivit apropiaților săi, Diddy s-ar fi trezit într-o dimineață cu un cuțit la gât, într-un presupus atac al unui alt […] Articolul P. Diddy ar fi fost victima unui atac în închisoare: s-a trezit cu un cuțit la gât apare prima dată în Subiectul Zilei.
O operațiune desfășurată de forțele americane în Oceanul Pacific s-a încheiat cu distrugerea unei nave suspectate de implicare în traficul internațional de droguri. Potrivit informațiilor oferite de autorități, ambarcațiunea a fost interceptată de unități navale americane, care au acționat în baza unor date de informații privind transportul unei cantități importante de substanțe interzise. În timpul […] Articolul O navă de traficanţi de droguri lovită în Pacific de forţele americane apare prima dată în Subiectul Zilei.
Liderul Partidului Nostru propune un Executiv apolitic: „Să alegem cei mai buni, nu cei mai loiali” # Subiectul Zilei
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a […] Articolul Liderul Partidului Nostru propune un Executiv apolitic: „Să alegem cei mai buni, nu cei mai loiali” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți locuitorii […] Articolul Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat de 64 de ani din raionul Căușeni a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre spital pentru o consultație la medicul de familie. Evenimentul s-a petrecut în cursul dimineții, în jurul orei 08:30, când șoferul a suferit o problemă medicală gravă la volan și a pierdut controlul asupra mașinii. Echipajul […] Articolul Bărbat din Căușeni, 64 de ani, decedat în drum spre consultație medicală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Seceta a afectat aproximativ 33.000 de hectare de culturi agricole în mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit informațiilor oferite de ministra în exercițiu a Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Dintre acestea, circa 16.000 de hectare de floarea-soarelui și 17.000 de hectare de porumb au fost compromise parțial sau total. Cele mai afectate zone sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii […] Articolul Seceta a afectat circa 33.000 de hectare de culturi agricole în mai multe raioane apare prima dată în Subiectul Zilei.
