Femeie violată și omorâtă în raionul Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare

09:30

Sean „Diddy” Combs, cunoscutul rapper și producător american, ar fi fost implicat într-un incident violent în penitenciarul Metropolitan Detention Center din New York, unde își ispășește pedeapsa de patru ani și două luni de închisoare. Potrivit apropiaților săi, Diddy s-ar fi trezit într-o dimineață cu un cuțit la gât, într-un presupus atac al unui alt […] Articolul P. Diddy ar fi fost victima unui atac în închisoare: s-a trezit cu un cuțit la gât apare prima dată în Subiectul Zilei.