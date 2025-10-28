Munteanu promite investiții în agricultură: Am discutat despre fondurile europene cu reprezentanții asociațiilor

14:30

Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul „furtul miliardului", sumă care ar reprezenta prejudiciul ce ar fi fost cauzat statului de Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după noua ședință de judecată în dosar, la care inculpatul a fost din nou absent, transmite […]