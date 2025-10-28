Scorpionul, pus la încercare în dragoste. Tensiuni și revelații în horoscopul zilei de 28 octombrie 2025

13:50

Fiecare a cincea școală din capitală este supraaglomerată. Numai anul acesta au fost create alte 34 de clase noi, dar extinderea spațiilor actuale de educație nu mai face față creșterii numărului de elevi. Potrivit autorităților locale, în fiecare an sunt înregistrați cu peste 2.000 de elevi mai mulți. Între timp, părinții atrag atenția că lecțiile […]