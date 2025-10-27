VIDEO// Anastasia Nichita deranjată că oamenii o compară cu fostul deputat Constantin Țuțu: ”Nu am ajuns din pod în parlament”

14:20

Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. În dimineața zilei de 8 octombrie, pompierii au intervenit, conform nivelului sporit de intervenție, în raionul Florești, satul Căprești, pentru stingerea incendiului. La fața locului au ajuns șapte autospeciale de intervenție cu un efectiv de 20 angajați ai IGSU. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că […]