Cimișlia a găzduit ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”

10:30

Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la […] Post-ul Spitalul raional Orhei oferă servicii de chimioterapie pentru pacienții oncologici apare prima dată în Provincial.