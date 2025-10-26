Ion Ceban: Nichifor și Elena Mîțu sunt un exemplu frumos de implicare civică, de dragoste și respect față de orașul nostru.

14:30

Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști. Liderul Partidului Nostru a subliniat că Republica Moldova are nevoie de un Guvern funcțional, format din specialiști, care să lucreze în interesul tuturor cetățenilor, nu doar […] The post Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! first appeared on HotNews.md.