Horoscop 26 octombrie – zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
HotNews, 26 octombrie 2025 07:30
Horoscop 26 octombrie – o zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare. SCORPION Pare să fie o agendă încărcată, cu diverse vizite scurte pe la prieteni, târguri, muzee și alte manifestări
• • •
Acum 15 minute
07:30
Horoscop 26 octombrie – o zi cu așteptări. E o febră a așteptării, ca să ni se împlinească dorințele, dar cei care le pot urgenta suntem chiar noi. Așa că să ne punem releele în mișcare. SCORPION Pare să fie o agendă încărcată, cu diverse vizite scurte pe la prieteni, târguri, muzee și alte manifestări
Acum 24 ore
13:00
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a inițiat consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare # HotNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a inițiat consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare. Prima rundă a avut loc cu circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind discutate priorități precum accesul la fonduri europene, sprijinul pentru inovații, digitalizarea serviciilor publice, piața muncii, accesul la capital și modernizarea agriculturii. "Am început consultările publice și am
Ieri
07:10
Horoscop 25 octombrie – o zi a deciziilor. Se pare că am avut la dispoziție suficient timp ca să știm ce vrem, să fim în acord atât cu noi, cât și cu ceilalți. SCORPION Poate convocați grupul de prieteni să plecați pe undeva, într-o excursie, și să vă rupeți de treburile de rutină ca să
24 octombrie 2025
14:10
Primăria Chișinău anunță că pe strada Paris 40 a fost așternut primul strat de asfalt pe drumul de acces # HotNews
Primăria Municipiului Chișinău anunță că în Sectorul Buiucani, în curtea din str. Paris 40, a fost așternut primul strat de asfalt pe drumul de acces. Urmează așternerea celui de-al doilea strat final de asfalt. Potrivit pretorului sectorului Buiucani, Vasile Moroi, tot aici au fost executate lucrări de asfaltare a trotuarelor și a intrărilor în scările
10:30
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica. – În Parcul „Valea Trandafirilor", pe aleea principală, până la 31.10.2025
09:40
Doru Petruţi: Una din cauzele pentru care democrația moare cam prin toată Europa sunt și așa fake uri livrate fix după alegeri # HotNews
Directorul Institutului de sondaje IMAS Moldova, Doru Petruţi, constată că sub ochii societății civile, a presei independente și a tuturor votanților, asistăm cu toții la piesa fake, tragi-comică, de prefăcătorie, mimare și punctare de standarde false numită proces democratic de numirea noului premier al Republicii Moldova. Doru Petruţi observă că după ce doamna președintă a
09:10
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei # HotNews
Premierul Belgiei, Bart De Wever, a amânat planul UE de a oferi Ucrainei un împrumut, care ar putea ajunge la 140 de miliarde de euro, garantat din activele ruseşti îngheţate. Liderii Uniunii Europene, reuniţi joi seara în Consiliul European, au cerut deocamdată Comisiei Europene să pregătească opţiuni juridice pentru această măsură, iar o propunere finală
09:00
Consumul de gaze al României a crescut din cauza presiunii suplimentare din Republica Moldova # HotNews
Consumul de gaze al României s-a majorat în această lună cu aproximativ 14% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în linie cu estimările operatorului de transport și sistem național, Transgaz. În plus, o presiune suplimentară pe piață vine din partea Republicii Moldova, care și-a dublat importurile din România, relevă analiza Profit.ro. În această săptămână,
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Horoscop 24 octombrie – SCORPION – apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid # HotNews
Horoscop 24 octombrie – O zi cu răscoliri emoționale. Se întâmplă lucruri inedite care scot de la noi niște reacții eliberatoare. Adevărate declicuri. SCORPION Apar vești de tot felul și va trebui să vă mișcați rapid și cu eficiență ca să puneți niște lucruri la punct și să vă bucurați de succes. Se poate să
23 octombrie 2025
19:10
Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat” # HotNews
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental" gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nu contează că
18:30
Victoria Furtună: Am cerut instanței să sesizeze Curtea Europeană pentru a fi solicitat un aviz ce va uniformiza practica CtEDO # HotNews
Partidul „Moldova Mare" a depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău privind aplicarea directă a Protocolului adițional nr. 16 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, solicitând ca instanțele moldovenești să ceară Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) un aviz consultativ. Potrivit formațiunii, scopul demersului este clarificarea dacă „așa-zisele investigații de presă controlată politic sau
16:20
România și Republica Moldova se apucă de construcția unui nou pod rutier peste Prut, în zona Bumbăta – Leova # HotNews
Guvernul a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta – Leova, transmite Nexta.ro. Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru podul rutier Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova) se află într-un stadiu avansat, contractul fiind semnat
16:20
Blocul ALTERNATIVA: Considerăm prioritară normalizarea relației dintre administrația publică centrală și cea locală, mai ales la nivelul municipiului Chișinău # HotNews
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu au prezentat Declarația oficială a Blocului, după consultările cu președinta Maia Sandu. Blocul ALTERNATIVA – Declarația oficială privind principiile și reperele pe baza în raport cu viitorul Guvern: 1. În calitate de opoziție parlamentară vom lua o decizie despre susținerea sau nesustinerea
15:00
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: percheziții în mai multe locații din țară # HotNews
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de
14:40
VIDEO Ion Ceban: Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei # HotNews
Astăzi, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, primarul capitalei Ion Ceban a plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului". Ion Ceban spune că venim cu un mesaj de unitate, de cooperare, de solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să
11:40
Irina Vlah a făcut marele anunț: Chiar din această săptămână încep… „Nu putem lăsa lucrurile așa cum sunt” # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei" a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Politiciana va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe. „Chiar din această săptămână
11:10
Victoria Furtună: „Această judecată pare mai degrabă o înscenare regizată, menită să reducă la tăcere vocea poporului” # HotNews
Curtea de Apel Chișinău examinează cererea Ministerului Justiției de a limita pentru un an activitatea partidului „Moldova Mare". Autoritatea invocă presupusă finanțare ilegală și alte încălcări ale legislației privind partidele politice. Formațiunea respinge acuzațiile și califică demersul drept unul politic. Lidera partidului, Victoria Furtună, afirmă că procesul ar fi „o încercare de reducere la tăcere
09:00
Oleg Spînu îl contrazice pe tatăl Andreei Cuciuc și DEZVĂLUIE exact ce s-a întâmplat în noaptea tragediei când fiica lui Igor Cuciuc a murit: "Nu pot spune că era strașnic, da s-a consumat…" Oleg Spînu scoate la iveală noi detalii despre noaptea în care Andreea Cuciuc a murit. Contrazice declarațiile interpretului Igor Cuciuc. După numeroase
08:40
VIDEO Ion Ceban: Pe strada Maria Drăgan s-au încheiat lucrările de reparație a carosabilului # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, anunță că pe strada Maria Drăgan s-au încheiat lucrările de reparație a carosabilului, o arteră importantă din sectorul Ciocana. „A fost reabilitat tronsonul cuprins între str. Vadul lui Vodă și str. Ciocana, ceea ce va asigura o circulație mai bună și mai sigură pentru locuitori. Continuăm să intervenim în toate sectoarele
08:20
Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorităţi şi imobilizat. Bărbatul are 53 de ani şi este cetăţean român. În urma incidentului, securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi
07:10
Horoscop 23 octombrie – rezolvări azi. Ies la iveală lucruri care ne pot scoate dintr-o încurcătură, să ne lumineze un drum și să ne facem viața mai bună, mai frumoasă. SCORPION Noutăți care să vă țină în priză; poate vin oferte de job, faceți niște achiziții și o să trebuiască să luați și niște decizii,
22 octombrie 2025
22:30
WhatsApp și Telegram au fost restricționate parțial în Rusia. Roskomnadzor susține că măsura luptă împotriva criminalității # HotNews
Agenția federală rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, Roskomnadzor, continuă să limiteze parțial funcționarea aplicațiilor WhatsApp (companie desemnată drept extremistă și interzisă în Rusia) și Telegram. Decizia face parte din măsurile autorităților ruse de combatere a criminalității, a anunțat agenția printr-un comunicat oficial, potrivit Interfax. Declarația vine după mai multe sesizări privind dificultăți
14:20
Ion Ceban: Paranoia și isteria dictatorială în folosul unui partid nu trebuie să existe în instituțiile statului # HotNews
Primarul capitalei și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a susținut un discurs în plenul Parlamentului, declarând că fracțiunea sa va fi „vocea poporului" și va acționa în interesul cetățenilor și al statului Republica Moldova. Fracțiunea va avea 8 deputați în noul Parlamnet. Gaic Vartanean a fost numit președinte al fracțiunii, în timp ce
10:30
Olga Ursu: „Moldova are nevoie de un guvern tehnocrat, format din oameni profesioniști și independenți politic” # HotNews
Olga Ursu, deputată a fracțiunii Blocului Alternativa, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Republica Moldova are nevoie de un guvern tehnocrat, alcătuit din specialiști competenți, independenți politic și dedicați interesului național. „Este momentul ca Moldova să fie condusă de oameni care știu ce au de făcut, care nu pot fi influențați politic și
07:00
Horoscop 22 octombrie – o zi reușită. Avem fler și simț practic și o să urgentăm toate demersurile ca să ne vedem cu banii în buzunar și cu aprecieri pentru ce-am muncit. BALANȚĂ Întrevedere cu cineva care vă propune o afacere, să vă angajați la un alt serviciu. Se poate să începeți și niște cursuri
21 octombrie 2025
20:20
ULTIMA ORĂ: Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei # HotNews
Țările europene colaborează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul liniilor de luptă actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin către SUA ca Kievul să cedeze teritoriul în schimbul unui acord de pace, scrie Bloomberg. Propunerile prevăd returnarea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimbul
20:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent. Deputații se vor întruni în ședință începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Legislativului. Tot în prima ședință, deputații vor alege președintele Parlamentului, precum și organele sale de conducere și de lucru. # HotNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent. Deputații se vor întruni în ședință începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Legislativului. Tot în prima ședință, deputații vor alege președintele Parlamentului, precum
20:10
Document semnat de Zelenski: Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina # HotNews
Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina, se arată într-un document semnat de Volodimir Zelenski și cei mai importanți aliați ai săi din Europa. Spania şi Suedia s-au alăturat marţi unei declaraţii semnate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelesnki împreună cu opt dintre aliaţii săi europeni în războiul
19:50
Deputatul PAS Radu Marian cere dezmințiri de la deputatul Democrația Acasă
13:50
VIDEO Ion Ceban: Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA va reprezenta o opoziție veritabilă, care nu a existat până acum. # HotNews
Ion Ceban declară că prin încrederea cetățenilor, pe care ne-ați oferit-o la alegerile din 28 septembrie, fracțiunea Blocului ALTERNATIVA de mâine va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova. Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA va reprezenta, va apăra și va munci doar în interesele statului și ale fiecărui cetățean, reprezentând o opoziție veritabilă, care nu a existat […] The post VIDEO Ion Ceban: Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA va reprezenta o opoziție veritabilă, care nu a existat până acum. first appeared on HotNews.md.
11:40
Ion Ceban la întrevederea cu Ambasadorul Italiei în Moldova: Ne dorim să extindem proiectele care să aducă beneficii chișinăuienilor # HotNews
Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Chișinăul are stabilitate deja legături frumoase cu mai multe orașe și regiuni din Italia, cu care a dezvoltat proiecte comune, schimburi de experiență și bune practici. „Am discutat despre extinderea acestor relații […] The post Ion Ceban la întrevederea cu Ambasadorul Italiei în Moldova: Ne dorim să extindem proiectele care să aducă beneficii chișinăuienilor first appeared on HotNews.md.
10:40
Ion Ceban: Suntem în prag de iarnă și trebuie să fim pregătiți pentru a interveni la timp în toate circumstanțele, dar și sectoarele # HotNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat la ședința serviciilor municipale de luni, 20 octombrie curent,sǎ înceapǎ pregǎtirile pentru sezonul rece 2025-2026, astfel încât o schimbare bruscǎ a vremii sau în cazul unor situații neprevǎzute, sǎ poatǎ interveni la timp și eficient pentru chișinǎuieni. “Suntem în prag de iarnă și trebuie să fim pregătiți pentru a […] The post Ion Ceban: Suntem în prag de iarnă și trebuie să fim pregătiți pentru a interveni la timp în toate circumstanțele, dar și sectoarele first appeared on HotNews.md.
09:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că după zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu” de pe strada Braniștii a fost reamenajat. Astăzi este un loc modern și sigur, cu spații pentru recreere, sport și plimbări. În apropiere a fost reparată și strada Braniștii, au fost amenajate […] The post Ion Ceban: Parcul „Dumitru Rîșcanu” de pe strada Braniștii a fost reamenajat first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 21 octombrie – Zodia care ar putea să aibă parte de o primă sau o mărire de salariu # HotNews
Horoscop 21 octombrie – O zi cu Lună Nouă și provocări. O să ne punem o dorință și o să fim conectați la ea, ca să se împlinească – rezultatul depinde cel mai mult de noi. BALANȚĂ O să puteți câștiga mai mulți bani dacă o să vă folosiți de flerul de a alege partenerii […] The post Horoscop 21 octombrie – Zodia care ar putea să aibă parte de o primă sau o mărire de salariu first appeared on HotNews.md.
20 octombrie 2025
20:10
Ion Ceban a venit cu mesaj pentru viitorul premier „Să nu faceți politică, dar politici pentru toți” # HotNews
Edilul Ion Ceban a adresat, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău, un mesaj viitorului premier. „Tare vreau să cred că și vin cu un sfat pentru viitorul premier, dar și miniștri – să nu facă politică, ci politici pentru toți cetățenii în mod egal”, a menționat Ion Ceban. „În curând urmează să fie investit un nou […] The post Ion Ceban a venit cu mesaj pentru viitorul premier „Să nu faceți politică, dar politici pentru toți” first appeared on HotNews.md.
14:40
Irina Vlah, concluzii post-alegeri: Astăzi, în Republica Moldova există două tipuri de opoziţie – opoziţia reală şi opoziţia controlată de către PAS # HotNews
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a publicat pe pagina sa un editorial, în care vorbește despre alegerile care au trecut și despre rolul opoziției. În opinia sa, nu Partidul Acţiune şi Solidaritate a câştigat alegerile, ci opoziţia le-a pierdut. „Da, PAS […] The post Irina Vlah, concluzii post-alegeri: Astăzi, în Republica Moldova există două tipuri de opoziţie – opoziţia reală şi opoziţia controlată de către PAS first appeared on HotNews.md.
07:40
Viorel Gîrbu: Tot mai mulți moldoveni iau credite pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice # HotNews
Tot mai mulți locuitori ai Republicii Moldova sunt nevoiți să apeleze la credite pentru a-și acoperi cheltuielile cotidiene, deoarece creșterea prețurilor depășește ritmul de majorare a veniturilor. Volumul total al creditelor acordate de băncile comerciale din țară a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a declarat expertul economic Viorel Gîrbu într-un interviu pentru […] The post Viorel Gîrbu: Tot mai mulți moldoveni iau credite pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 20 octombrie – Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă. BALANȚĂ Se poate să luați startul într-o aventură profesională de succes și o să mai faceți niște […] The post Horoscop 20 octombrie – apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate first appeared on HotNews.md.
19 octombrie 2025
15:10
Mariana Durlesteanu: Maia Sandu își joacă propriile cărți politice, poate uneori mai mult din orgoliu ca o tânără mireasă # HotNews
Fosta candidată la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, constată că Maia Sandu, cu toate laudele și sprijinul european de care se bucură, ea nu a reușit să devină cu adevărat președinta tuturor moldovenilor și nici să inspire spirit de echipă, fapt care este expus de cei cu care a lucrat dansa. Mariana […] The post Mariana Durlesteanu: Maia Sandu își joacă propriile cărți politice, poate uneori mai mult din orgoliu ca o tânără mireasă first appeared on HotNews.md.
11:00
Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare pentru echipa Bibliotecii „B.P. Hasdeu” care împlinește 148 de ani de la înființarea # HotNews
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de felicitare echipei Bibliotecii „B.P. Hasdeu” pentru dăruire și profesionalism. “Prin munca voastră, păstrați vie dragostea de carte și spiritul cultural al Chișinăului”. Ion Ceban amintește că astăzi se împlinesc 148 de ani de la înființarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, una dintre cele […] The post Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare pentru echipa Bibliotecii „B.P. Hasdeu” care împlinește 148 de ani de la înființarea first appeared on HotNews.md.
07:30
Horoscop 19 octombrie – O zi cu vești bune azi. O să avem un gând bun, o veste bună, un cadou, sau măcar un gest de prețuire față de cei din jurul nostru. BALANȚĂ Se poate să dați o petrecere de zi aniversară, ori poate se căsătorește cineva din familie și o să adunați prieteni […] The post Horoscop 19 octombrie – Zodia care astăzi va primi un premiu first appeared on HotNews.md.
18 octombrie 2025
14:40
Constatare: Promo-LEX a confirmat abuzurile comise de CEC împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, în alegerile din 28 septembrie # HotNews
În alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Promo-LEX a confirmat abuzurile comise de Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, formațiune componentă a Blocului Electoral Patriotic – a constatat Blogger.md. „În raportul de observare, Promo-LEX a consemnat că până la 28 septembrie 2025, CEC a modificat și exclus candidați din listele Blocului Patriotic, […] The post Constatare: Promo-LEX a confirmat abuzurile comise de CEC împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”, în alegerile din 28 septembrie first appeared on HotNews.md.
14:30
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, critică vettingul avocaților: O nouă etapă a uzurpării puterii # HotNews
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, acuză actuala guvernare că ar extinde controlul politic asupra sistemului de justiție prin procesul de verificare a avocaților, cunoscut sub denumirea de vetting. „Asistăm la o nouă etapă a uzurpării puterii în stat. După politizarea instanțelor și a procuraturii, se încearcă acum subordonarea avocaților printr-un mecanism care nu mai […] The post Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, critică vettingul avocaților: O nouă etapă a uzurpării puterii first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 octombrie – o zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie. BALANȚĂ O să vă simțiți în elementul vostru acolo unde veți merge – în vizită, la plimbare, la un concert sau la o terasă, pentru că […] The post Horoscop 18 octombrie – zodia care face pași spre o relație amoroasă first appeared on HotNews.md.
17 octombrie 2025
19:40
În sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone # HotNews
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 18 – 19 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor”, pe aleea principală, până la 31.10.2025 […] The post În sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone first appeared on HotNews.md.
14:30
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! # HotNews
Renato Usatîi a făcut apel către PAS, formațiunea care deține majoritatea parlamentară, să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști. Liderul Partidului Nostru a subliniat că Republica Moldova are nevoie de un Guvern funcțional, format din specialiști, care să lucreze în interesul tuturor cetățenilor, nu doar […] The post Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! first appeared on HotNews.md.
13:10
Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor # HotNews
Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor. Declarația a fost făcută de Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Politicianul a spus că merge cu colegii în Parlament pentru a prezenta proiecte și pentru a susține proiectele care vor fi în […] The post Ion Ceban: Blocul ALTERNATIVA va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința „INIMA MOLDOVEI”. Irina Vlah: Sperăm la o decizie bazată pe fapte, nu pe falsuri care nu au nicio legătură cu realitatea # HotNews
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” pentru o perioadă de 12 luni. Irina Vlah, liderul partidului, în cadrul unui briefing, a spus că, în ultima vreme, cu susținerea puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de a denigra echipa. Astfel, […] The post VIDEO Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința „INIMA MOLDOVEI”. Irina Vlah: Sperăm la o decizie bazată pe fapte, nu pe falsuri care nu au nicio legătură cu realitatea first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 17 octombrie – GEMENI – apar proiecte noi la serviciu și se vor aduna sumele de bani în cont # HotNews
Horoscop 17 octombrie – o zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. BALANȚĂ Poate faceți o selecție, deoarece ați tot primit invitații pentru zilele care urmează și o să vă ocupați de lucruri legate de […] The post Horoscop 17 octombrie – GEMENI – apar proiecte noi la serviciu și se vor aduna sumele de bani în cont first appeared on HotNews.md.
16 octombrie 2025
16:10
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025, anunță Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței din 16 octombrie. Hotărârea vine după mai multe dezbateri între fracțiunile din CMC, unele argumentând că taxa este o povară suplimentară […] The post VIDEO Ion Ceban: Chișinăul nu va plăti în anul 2025 de două ori taxa de salubrizare first appeared on HotNews.md.
