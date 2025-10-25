Cer noros și ploi slabe: cum va fi vremea astăzi, în R. Moldova

16:30

După ce Vasile Costiuc s-a plâns că biroul Partidului „Democrația Acasă" este amplasat „vizavi de veceu" și că aceasta ar fi fost „ideea lui Igor Grosu", ultimul a declarat că nu el se ocupă de distribuirea birourilor. Igor Grosu s-a arătat surprins de afirmațiile lui Costiuc și a adăugat că acest subiect îl depășește. În […]