Maia Sandu, pleacă în România. Va participa la sfințirea Catedralei Naționale din București
NewsMaker, 25 octombrie 2025 16:50
Președinta Maia Sandu va întreprinde pe 26 octombrie o vizită în România. Șefa statului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București și va avea o întrevedere cu omologul său român, Nicușor Dan. Catedrala Națională va fi sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți […]
• • •
Acum 30 minute
16:50
Compania de stat Romgaz din România, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din țara vecină și totodată producător de energie electrică, și-a înființat o subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, scrie publicația Profit.ro, citată de IPN. Societatea cu răspundere limitată Romgaz Trading a fost înregistrată la Chișinău […]
16:50
În nordul și centru Republicii Moldova vor cădea ploi slabe pe 25 octombrie. Iar la sud, pe parcursul zilei, cerul va fi acoperit de nori. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile aerului vor ajunge până la +17°C ziua, iar noaptea vor coborî până la +5°C. În nordul țării, valorile termice vor indica +13°C în timpul […]
16:50
Președinta Maia Sandu va întreprinde pe 26 octombrie o vizită în România. Șefa statului va participa la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București și va avea o întrevedere cu omologul său român, Nicușor Dan. Catedrala Națională va fi sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți […] The post Maia Sandu, pleacă în România. Va participa la sfințirea Catedralei Naționale din București appeared first on NewsMaker.
16:50
Ucraina, atacată din nou cu rachete balistice și drone rusești: 3 morți și cel puțin 17 răniți # NewsMaker
Armata rusă a comis un atac aerian masiv asupra Ucrainei în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Bombardamente au avut loc inclusiv în capitala țării, Ucraina, care a fost vizată de mai multe atacuri în această săptămână. Autoritățile ucrainene au anunțat despre 3 morți și cel puțin 17 răniți. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a comunicat […]
16:50
Explozie într-un apartament din Florești: 2 persoane au fost rănite și peste 50 – evacuate din clădire (FOTO) # NewsMaker
O explozie s-a produs într-un apartament din orașul Florești, în dimineața de 25 octombrie. Proprietarul locuinței, un pensionar, și o adolescentă de 17 ani din apartamentul vecin au suferit traumatisme și au fost transportate la spital. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. Potrivit IGSU, la ora 09:32 […]
16:50
Cei patru palestinieni, rude ale unor cetățeni moldoveni, care au fost evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat din 25 octombrie. Amintim că operațiunea de evacuare, efectuată de MAE și ambasadele Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankare, cu sprijinul Iordaniei, Israelului […]
16:50
Premierul desemnat a discutat cu mediul de afaceri: „Pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluții reale” # NewsMaker
Prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu a demarat consultări publice cu mediul de afaceri cu privire la domeniul economic. Acesta a anunțat pe 25 octombrie, într-o postare pe Facebook, că a avut o discuție cu aproximativ 100 de reprezentanți ai sectorului. „Am început consultările publice și am avut prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de […]
16:50
80 de ani de istorie, tradiții de colorit artistic în stilul „JOC”. Cum se pregătește ansamblul JOC pentru aniversare (VIDEO) # NewsMaker
Ansamblul Național Academic de Dans Popular „JOC" sărbătorește 80 de ani prin concerte jubiliare de amploare pe scena Teatrului Național de Operă și Balet. Publicul va avea parte de trei seri cu programe unice, alcătuite din repertoriul ansamblului de-a lungul celor 80 de ani de existență. Tinerii artiști preiau experiența veteranilor ansamblului, iar fiecare număr […]
16:50
Marcel Spătari ar putea conduce viitoarea comisie parlamentară pentru integrare europeană. Grosu: „E foarte potrivit” # NewsMaker
În Parlamentul Republicii Moldova va fi instituită o nouă comisie parlamentară permanentă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Aceasta ar putea fi condusă de deputatul Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) Marcel Spătari. Precizările au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul ediției din 24 octombrie a emisiunii „Realitatea te […]
16:50
Un partid cere în instanță constatarea „vacanței” funcției de bașcan al Găgăuziei și alegeri repetate # NewsMaker
Președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a anunțat pe 25 octombrie că formațiunea sa a cerut în instanță constatarea „vacanței" funcției de bașcan al Găgăuziei, cu scopul de a declanșa alegeri repetate. Politicianul consideră că autonomia se află într-o situație de „blocaj administrativ și politic", după ce guvernatoarea regiunii, Evghenia Guțul, a fost condamnată. […]
Ieri
16:50
Curtea de Apel i-a dat dreptate lui Șalaru în procesul cu Simion. Liderul AUR este acuzat de legături cu agenți ruși (DOC) # NewsMaker
Curtea de Apel Chișinău Centru i-a dat câștig de cauză fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în procesul împotriva liderului AUR, George Simion. Procesul a vizat acuzațiile publice făcute de Șalaru, potrivit cărora Simion ar colabora cu agenți ai Moscovei, acuzații confirmate de instanță, care a respins apelul liderului AUR. „Instanța mi-a dat din nou […]
16:50
Echipa de miniștri care va face parte din Guvernul condus de Alexandru Munteanu – desemnat oficial de șefa statului – este „în mare parte" conturată. Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat după consultările de la Președinție că la formarea viitorului Cabinet vor fi luate în calcul și opiniile opoziției, care a venit […]
16:50
Rusia, obligată de CtEDO să plătească peste 100.000 de euro pentru abuzuri în regiunea transnistreană # NewsMaker
Rusia este obligată să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri morale și cheltuieli de judecată pentru 5 locuitorii ai regiunii transnistrene. Hotărârea a fost pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) la 23 octombrie 2025. În toate cazurile, Curtea a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, inclusiv […]
16:50
Distincții de stat pentru mai mulți critici literari și scriitori, inclusiv români. Decretul, semnat de Maia Sandu # NewsMaker
Mai mulți scriitori și critici literari, inclusiv români, au primit distincții de stat, în semn de apreciere pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii. Un decret în acest sens a fost semnat vineri, 24 octombrie, de președinta Maia Sandu. Distincțiile au fost acordate „pentru succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la promovarea valorilor culturale și […]
16:50
Directorul CNA și unul dintre adjuncții săi, avansați în grade: decret prezidențial (DOC) # NewsMaker
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a fost avansat la gradul special de general-locotenent, iar unul dintre adjuncții săi – la gradul special de general-maior. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe 24 octombrie. Vineri, șefa statului a semnat un decret privind acordarea unor grade speciale. […]
16:50
(VIDEO) Scumpiri la carburanți în Moldova/ Echipa lui Munteanu, gata/ Mihailov-Moraru critică ideea lui Sandu? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru— Moldova ar putea organiza un nou referendum pentru aderarea la UE— Sergiu Lazarencu nu va conduce Ministerul Mediului în noul Guvern— Cresc prețurile la carburanți după sancțiunile impuse de Trump— Rudele unor moldoveni […]
16:50
Adunarea Populară cere control la postul public de televiziune din Găgăuzia, acuzat că a reflectat alegerile cu încălcări # NewsMaker
Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) a cerut Consiliului de Supraveghere al televiziunii publice regionale, GRT, să inițieze un control, după ce Consiliul Audiovizualului (CA) a constatat că postul TV a admis mai multe încălcări în reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Rezultatele verificărilor trebuie prezentate până pe 3 noiembrie. Comisia permanentă a […]
16:50
Moldova DevCon 2025 (#MDC) a avut loc pe 10–11 octombrie 2025 la Arena Chișinău și a fost cel mai mare eveniment dedicat dezvoltatorilor. Două zile pline de prezentări tehnice, workshopuri practice și networking valoros au reunit comunitatea tech din Moldova și din afara țării. În cadrul evenimentului au fost printre invitați Doina Nistor, Viceprim-ministru și […]
16:50
S-a dat drept angajat bancar și al unei companii de telefonie: cinci persoane au rămas fără 168 000 de lei # NewsMaker
Cinci persoane din Chișinău au rămas, în total, fără 168 000 de lei. Patru dintre acestea au pierdut banii după ce o persoană s-a prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale și le-a convins să divulge datele cardurilor bancare. Cea de-a cincea victimă a fost determinată să ofere acces la aplicația bancară din telefon de aceeași persoană, […]
16:50
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială pe 24 octombrie. Conform Președinției, în acest sens, Maia Sandu a semnat un decret. Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025. „Veronica Mihailov-Moraru este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Start consultărilor la Președinție: Maia Sandu, discuții cu fracțiunile parlamentare despre viitorul premier (LIVE TEXT/VIDEO) # NewsMaker
Astăzi, 23 octombrie, președinta Maia Sandu începe rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare de opoziție privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Socialiștii, comuniștii, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru sunt așteptați la Președinție, începând cu ora 13:00, conform programului oficial. Liderii partidelor urmează să discute cu șefa statului despre viitorul premier și direcțiile de […]
16:40
Scandalul eliberării unor condamnați pe viață: descinderi în mai multe locații din Moldova # NewsMaker
În dimineața zilei de joi, 23 octombrie, în mai multe locații din Republica Moldova au avut loc percheziții într-o cauză penală ce vizează posibile fapte de corupție în procesul de amnistiere. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Procuraturii Anticorupție, ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații. Conform Procuraturii Anticorupție, cauza penală vizează […]
16:40
Furtună cere aviz de la CtEDO, în dosarul privind limitarea activității „Moldova Mare”: probele nu sunt justificate # NewsMaker
Hotărârea privind limitarea activității partidului Moldova Mare ar putea fi decisă la următoarea ședință a Curții de Apel de pe 30 octombrie, după ce avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a depus o cerere pentru ca instanța de judecată să sesizeze Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru emiterea unui aviz consultativ privind legalitatea probelor folosite în […]
16:40
Sancțiunile SUA împotriva Lukoil vor afecta Moldova? Ce spune Ministerul Energiei UPDATE # NewsMaker
Sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva companiei Lukoil nu vor afecta siguranța aprovizionării cu benzină și motorină a Republicii Moldova. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către reprezentanții Ministerului Energiei al Republicii Moldova. „Sancționarea de către Trezoreria SUA a unor companii petroliere rusești, una dintre care operează și în Republica Moldova, este […]
16:40
Publicul din Republica Moldova se pregătește pentru un eveniment muzical de excepție. Pe 25 octombrie 2025, la Chișinău Arena, artistul Xcho, cunoscut pentru melodiile sale pline de emoție și ritmurile inconfundabile, revine pe scenă cu un show intens, dedicat fanilor care i-au așteptat cu nerăbdare întoarcerea. Xcho s-a impus rapid ca una dintre cele mai reprezentative voci […]
16:40
Șeful SIS, discuții despre alegeri cu ușile închise, la Comrat. Constantinov: „Greșeli apar” # NewsMaker
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a avut pe 23 octombrie o serie de discuții la Comrat cu conducerea autonomiei găgăuze. Acestea ar fi vizat, printre altele, organizarea viitoarelor alegeri în Adunarea Populară și dialogul dintre Comrat și Chișinău, scrie presa locală. Întâlnirea a avut loc în prima jumătate a zilei, iar […]
16:40
Comuniștii refuză invitația Maiei Sandu: nu vor participa la consultările despre viitorul premier # NewsMaker
Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Formațiunea, care și-a constituit o fracțiune separată în Parlament, formată din opt deputați, deși a acces în Legislativ pe lista Blocului „Patriotic", susține că șefa statului ar fi „denaturat" […]
16:40
(VIDEO) Usatîi îl susține pe Munteanu/Sandu nu respectă deputații?/Sancțiunile SUA afectează Lukoil-Moldova? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Între laude, rezerve și confuzie. Ce cred deputații despre potențialul premier?— Trump a anulat întâlnirea cu Putin și a impus sancțiuni împotriva petrolului rusesc— Președinta Parlamentului European vine la Chișinău în noiembrie— Grosu promite „o decizie politică asumată" privind reforma administrativ-teritorială— Percheziții […]
16:40
O fetiță de doar șapte ani ar fi fost violată de un alt minor, în nordul țării. Incidentul ar fi avut loc pe teritoriul unui centru de plasament din nordul țării, scrie Nordinfo
16:40
După 789 de zile în fruntea cabinetului președintei Maia Sandu, Adrian Băluțel își va încheia mandatul pe 31 octombrie și va continua activitatea publică în Parlamentul Republicii Moldova, începând cu 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Băluțel pe rețelele sociale. Într-un mesaj de rămas-bun, acesta și-a exprimat recunoștința față de președinta Maia Sandu pentru […] The post Maia Sandu rămâne fără șef de Cabinet. Băluțel alege fotoliul de deputat appeared first on NewsMaker.
22 octombrie 2025
16:30
Drumuri separate, în noul Parlament: un deputat neafiliat și șase fracțiuni. Cine rămâne în opoziție # NewsMaker
Parlamentul de legislatura a XII-a va fi compus din 6 fracțiuni și un deputat independent. Formarea fracțiunilor a fost anunțată în cadrul ședinței de constituire a noului legislativ din 22 octombrie. Totodată, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu 55 de deputați, a anunțat formarea majorității parlamentare. Celelalte forțe politice s-au declarat în opoziție. Fracțiunea Partidului […] The post Drumuri separate, în noul Parlament: un deputat neafiliat și șase fracțiuni. Cine rămâne în opoziție appeared first on NewsMaker.
16:30
Au fost patru și a rămas unul. Tarlev regretă destrămarea Blocului Patriotic și anunță ca va fi independent # NewsMaker
Au pornit campania electorală în patru, au participat la alegeri trei, iar în Parlament a rămas unul singur. Liderul Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului Electoral „Patriotic”, a anunțat că va activa ca deputat independent, după ce partenerii săi de bloc — PSRM și PCRM — au decis să formeze fracțiuni separate […] The post Au fost patru și a rămas unul. Tarlev regretă destrămarea Blocului Patriotic și anunță ca va fi independent appeared first on NewsMaker.
16:30
Dorin Recean, prezent la Parlament: cum se simte în fotoliul de deputat și ce crede despre viitorul premier? VIDEO # NewsMaker
Aflat pe 22 octombrie la Parlament, Dorin Recean a fost întrebat de NewsMaker cu ce gânduri a venit la ședința legislativului și cum se simte în noua postură. Menționăm că Recean, care rămâne premier interimar până la învestirea noului Cabinet de miniștri, a fost ales deputat pe listele PAS. „Moldova își continuă direcția corectă”, a […] The post Dorin Recean, prezent la Parlament: cum se simte în fotoliul de deputat și ce crede despre viitorul premier? VIDEO appeared first on NewsMaker.
16:30
„Spațiu al dialogului constructiv”, nu al scandalurilor: Apelul Promo-LEX pentru noul Parlament # NewsMaker
Asociația Promo-LEX solicită noului Parlament al Republicii Moldova, ales pe 28 septembrie 2025, să învețe din lecțiile legislaturii precedente – lipsa transparenței, consultărilor publice întârziate și utilizarea necorespunzătoare a procedurilor parlamentare. De asemenea recomandă și să își exercite mandatul cu responsabilitate, transparență și dialog constructiv cu cetățenii. Organizația subliniază că noua legislatură pornește la drum […] The post „Spațiu al dialogului constructiv”, nu al scandalurilor: Apelul Promo-LEX pentru noul Parlament appeared first on NewsMaker.
16:30
Gherman vrea o opoziție „constructivă”, iar Voronin spune că va colabora cu toți în afară de PAS. Comunistul: „Să nu le pară mierea prea dulce” # NewsMaker
Doina Gherman, deputată a Partidului de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS), a consideră că situația din Parlamentul nou-constituit va fi „intensă”, după ce toate celelalte forțe politice care au mai acces în legislativ s-au declarat în opoziție. Gherman, care este președinta fracțiunii PAS, a menționat că opoziția trebuie să fie „constructivă” și să nu creeze […] The post Gherman vrea o opoziție „constructivă”, iar Voronin spune că va colabora cu toți în afară de PAS. Comunistul: „Să nu le pară mierea prea dulce” appeared first on NewsMaker.
16:30
Grădiniță din Harkov, lovită de o dronă rusă. Zelenski: „Un scuipat în fața celor care vor pace” (FOTO) # NewsMaker
Un atac cu drone rusești a lovit, miercuri dimineață, o grădiniță privată din orașul Harkov, provocând decesul unei persoane și rănirea altor șapte, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a condamnat agresiunea, etichetând-o drept „un scuipat în fața celor care insistă pe o soluție pașnică”. Toți copiii au fost evacuați și se […] The post Grădiniță din Harkov, lovită de o dronă rusă. Zelenski: „Un scuipat în fața celor care vor pace” (FOTO) appeared first on NewsMaker.
16:30
Banca Mondială oferă un grant de $7,9 mln Republicii Moldova. În ce vor fi investiți banii # NewsMaker
Banca Mondială a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru Republica Moldova, destinat finanțării proiectului RE-MAP – o inițiativă de restaurare a ecosistemelor și prevenire a poluării marine. Proiectul, susținut prin Fondul Global de Mediu, vizează aplicarea unor practici durabile în bazinul râului Nistru, o zonă de importanță ecologică și socio-economică majoră pentru […] The post Banca Mondială oferă un grant de $7,9 mln Republicii Moldova. În ce vor fi investiți banii appeared first on NewsMaker.
16:30
„Vai de mine!” Grosu, după ce Costiuc l-a acuzat că biroul lângă WC ar fi fost inițiativa lui (VIDEO) # NewsMaker
După ce Vasile Costiuc s-a plâns că biroul Partidului „Democrația Acasă” este amplasat „vizavi de veceu” și că aceasta ar fi fost „ideea lui Igor Grosu”, ultimul a declarat că nu el se ocupă de distribuirea birourilor. Igor Grosu s-a arătat surprins de afirmațiile lui Costiuc și a adăugat că acest subiect îl depășește. În […] The post „Vai de mine!” Grosu, după ce Costiuc l-a acuzat că biroul lângă WC ar fi fost inițiativa lui (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:30
(VIDEO) Costiuc nu vrea birou „lângă toaletă”/Recean, într-o nouă funcție/Cereri pentru compensații din 3 noiembrie # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Maia Sandu a ținut un discurs la prima ședință a nouluI Parlament— Când încep înregistrările pentru obținerea compensațiilor la căldură?— Costiuc nemulțumit de repartizarea birourilor: o să pun o masa în hol— Cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade, resimțit și la Chișinău— […] The post (VIDEO) Costiuc nu vrea birou „lângă toaletă”/Recean, într-o nouă funcție/Cereri pentru compensații din 3 noiembrie appeared first on NewsMaker.
16:30
„Sunteți un ipocrit”: Schimb de replici între Grosu și Ceban, la prima ședință a Parlamentului # NewsMaker
Prima ședință a noului Parlament s-a transformat miercuri într-un schimb dur de replici între Igor Grosu, propus de PAS pentru funcția de președinte al Legislativului, și deputatul Ion Ceban. Discuția, pornită de la o întrebare privind depolitizarea instituțiilor statului, a degenerat rapid într-un duel verbal cu acuzații reciproce. Primarul Chișinăului l-a întrebat pe Igor Grosu […] The post „Sunteți un ipocrit”: Schimb de replici între Grosu și Ceban, la prima ședință a Parlamentului appeared first on NewsMaker.
21 octombrie 2025
16:30
Toamna aceasta poartă parfumul unui eveniment unic. În aproximativ zece zile, scena Teatrului Național de Operă și Balet se va transforma într-un univers al mișcării, al culorii și al emoției. Baletul Național „JOC” aniversează 80 de ani de la fondare, o vârstă nobilă pentru un ansamblu care a crescut generații de artiști și a purtat […] The post Baletul Național JOC – Gala Jubiliară! 80 de ani de lumină în pași de dans appeared first on NewsMaker.
16:30
Procurorul general a primit undă verde: poate aresta un fost judecător suspectat de corupție # NewsMaker
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi, 21 octombrie, solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, percheziții, aducere silită și, dacă va fi cazul, arest, în privința unui fost judecător, suspectat de corupere pasivă și trafic de influență comise în perioada exercitării funcției. Consiliul a reamintit că […] The post Procurorul general a primit undă verde: poate aresta un fost judecător suspectat de corupție appeared first on NewsMaker.
16:30
De la aeroport spre centrul Chișinăului – cu trenul: Bolea a spus la ce etapă este proiectul # NewsMaker
Până în primăvara anului 2026, autoritățile vor pregăti stația de unde pasagerii aeroportului din Chișinău ar putea fi transportați cu trenul către centrul capitalei. Tot până atunci, vor fi întreprinse acțiuni pentru ca viteza medie a trenului pe acest tronson să ajungă la 50 km/h. Informațiile au fost comunicate de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, […] The post De la aeroport spre centrul Chișinăului – cu trenul: Bolea a spus la ce etapă este proiectul appeared first on NewsMaker.
16:30
Tekwill și eGA desfășoară „Cyber Security Month” – o lună dedicată siguranței digitale pentru copii și profesori # NewsMaker
În luna octombrie 2025, Tekwill și e-Governance Academy (eGA) din Estonia desfășoară inițiativa „Cyber Security Month”, o campanie educațională dedicată promovării siguranței online în rândul copiilor, adolescenților și cadrelor didactice din Republica Moldova. Inițiativa se aliniază campaniei internaționale „Cybersecurity Awareness Month” și are drept scop dezvoltarea unei culturi a comportamentului digital responsabil, prin activități interactive […] The post Tekwill și eGA desfășoară „Cyber Security Month” – o lună dedicată siguranței digitale pentru copii și profesori appeared first on NewsMaker.
16:30
Liderii europeni și Zelenski susțin poziția lui Trump pentru încetarea războiului: „Trebuie să intensificăm presiunea, până când Putin va fi pregătit să facă pace” # NewsMaker
Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, și zece lideri europeni au emis, pe 21 octombrie, o declarație comună privind invazia rusă din Ucraina. Aceștia au pledat pentru încetarea luptelor și începerea negocierilor, menționând însă că acțiunile președintelui Rusiei, Vladimir Putin, arată că acesta nu este interesat de pace. Astfel, ei au subliniat că presiunea asupra Rusiei trebuie […] The post Liderii europeni și Zelenski susțin poziția lui Trump pentru încetarea războiului: „Trebuie să intensificăm presiunea, până când Putin va fi pregătit să facă pace” appeared first on NewsMaker.
16:30
Alternativa vrea depolitizarea instituțiilor statului: Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk pregătesc declarația # NewsMaker
O declarație privind depolitizarea instituțiilor statului și eliminarea percepției privind fraudele electorale vor propune cei 8 deputați ai Blocului Alternativa pe 22 octombrie, în prima ședință a Parlamentului. Liderii blocului au susținut astăzi o conferință de presă în care au tras concluziile scrutinului din 28 septembrie și au prezentat principalele priorități ale mandatului lor. Potrivit […] The post Alternativa vrea depolitizarea instituțiilor statului: Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk pregătesc declarația appeared first on NewsMaker.
16:30
Procurorii cer prelungirea arestului lui Plahotniuc în alte trei dosare. Avocat: „Unica motivație – factorul politic” # NewsMaker
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc în alte trei dosare. Este vorba despre cauze aflate în faza de urmărire penală: un episod din „Frauda bancară”, dosarul „blanchetelor” și „Metalferos”. Decizia urmează a fi pronunțată pe 21 octombrie, la ora 15:30, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Aceasta vine a doua zi după ce instanța […] The post Procurorii cer prelungirea arestului lui Plahotniuc în alte trei dosare. Avocat: „Unica motivație – factorul politic” appeared first on NewsMaker.
16:30
(VIDEO) Nemerenco pleacă/ Mașinile nu se vor scumpi/ Transnistria se află în „capcană pentru șoareci” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Candidatul la funcția de premier are trei cetățenii, dar ar fi putut avea patru— Aplicarea TVA de 20% la importul mașinilor ar urma să se amâne?— Moldova va avea un nou ministru al Sănătății— Fermierii vor consultări, înainte de desemnarea ministrului agriculturii— […] The post (VIDEO) Nemerenco pleacă/ Mașinile nu se vor scumpi/ Transnistria se află în „capcană pentru șoareci” appeared first on NewsMaker.
16:30
„Suportabilă”: ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre celula din Penitenciarul 13 în care este deținut # NewsMaker
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc, deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care se află. Cel puțin aceasta a declarat, pe 21 octombrie, avocatul său, Lucian Rogac. Acesta a mai spus că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată pe motiv că studiază dosarul său, aflat în faza […] The post „Suportabilă”: ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre celula din Penitenciarul 13 în care este deținut appeared first on NewsMaker.
16:30
TikTok a eliminat peste 134 000 de conturi false în perioada parlamentarelor din Moldova: a făcut bilanțul # NewsMaker
TikTok a șters peste 134 000 de conturi false și a blocat crearea a alte peste 268 000 de conturi fake de tip spam, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc la sfârșitul lunii trecute. Date se conțin într-un raport privind acțiunile întreprinse de TikTok pentru a proteja integritatea aplicației în […] The post TikTok a eliminat peste 134 000 de conturi false în perioada parlamentarelor din Moldova: a făcut bilanțul appeared first on NewsMaker.
