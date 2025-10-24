În procesul aderării R.Moldova la UE ar mai putea fi nevoie de încă un referendum
Radio Orhei, 24 octombrie 2025 17:15
Necesitatea organizării încă unui referendum în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană depinde de actualul parlament sau de parlamentul care urmează să ratifice Tratatul de aderare. Declarația a fost făcută de vicepriemiera Crisina Gherasimov în cadrul unei emisiuni televizate. Dacă va exista o majoritate constituțională ( 67 de deputați) nu va fi nevoie de ...
Acum 30 minute
17:15
Acum o oră
17:00
Ministerul Sănătății anunță într-un comunicat că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. ...
Acum 24 ore
19:45
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de la Ciocana și cei de investigație ai Inspectoratului de la Orhei, în conlucrare cu procurorii Procuraturii mun. Chișinău – oficiul Ciocana, au destructurat activitatea a două persoane suspectate de implicare în traficul ilicit de droguri, anunță un comunicat ...
Ieri
20:30
Cei doi vicepreședinți ai raionului Orhei repuși anterior în funcții, nu se lasă și vor despăgubiri financiare # Radio Orhei
Mihail Paciu și Veaceslav Căpățină, care au fost repuși în funcții de Judecătoria Orhei vor să obțină și despăgubiri financiare. Cei doi au fost eliberați din funcțiile de vicepreședinți ai raionului Orhei prin decizii aprobate de majoritatea consilierilor raionali în noiembrie 2024.În luna mai a anului curent, Judecătoria Orhei a anulat deciziile, repunând în funcții ...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Inspectorii de mediu din Orhei, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au intervenit recent în urma unei sesizări privind întreținerea unei lebede într-o gospodărie din satul Seliște. Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că pasărea fusese găsită pe traseul din preajma satului de către persoana care a făcut sesizarea. Aceasta a luat ...
19:15
Săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au venit în ajutorul cetățenilor în următoarele situații de urgență: în amiaza zilei de 13 octombrie curent, pompierii USP Orhei au lichidat un focar izbucnit în secțiunea motorului la un autocamion. Marți, 14 octombrie, într-o gospodărie din raionul Rezina, salvatorii au înlăturat un roi ...
20 octombrie 2025
21:30
Uniunea Avocaților, reacție la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor: „Autonomia avocaturii nu este negociabilă” # Radio Orhei
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) critică în termeni duri ideea președintei Maia Sandu potrivit căreia și avocații ar trebui să fie supuși evaluării externe, la fel ca judecătorii și procurorii. Instituția califică propunerea ca fiind „o ingerință directă în activitatea profesională a apărătorilor” și afirmă că „introducerea unui asemenea mecanism ar contraveni principiilor statului ...
20:45
Niciun partid nu a obținut mai mult de jumătate din preferințele alegătorilor din municipiul Orhei # Radio Orhei
Alegerile parlamentare trecute din municipiul Orhei au avut similarități, dar și deosebiri sub aspect numeric, comparativ cu alegerile parlamentare anticipate din anul 2021.La alegerile din 28 septembrie curent, la urnele de vot erau așteptate peste 25,4 mii persoane o cifră în ușoară scădere comparativ cu cea din 2021. S-au prezentat la alegeri 12571 persoane, comparativ ...
17 octombrie 2025
09:15
Parlamentul de Legislatura a XII-a va fi convocat pe 22 octombrie. Președinta Maia Sandu a semnat decretul # Radio Orhei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a, comunică MOLDPRES. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și ...
15 octombrie 2025
16:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează cetățenii despre confirmarea unui caz de Pestă porcină africană (PPA) în raionul Orhei. La data de 7 octombrie 2025, prin testări de laborator, a fost depistată prezența virusului în probele recoltate de la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională situată în localitatea Ciocîlteni, raionul Orhei. Comisia pentru Situații Excepționale ...
14:15
Guvernul care pleacă a făcut un ”cadou” pasagerilor. Din martie 2026 prețul biletelor de călătorie între localități și cele internaționale ar putea crește # Radio Orhei
Guvernul Republicii Moldova a adoptat o nouă metodologie de calcul pentru tarifele aplicate transportului rutier de pasageri în traficul raional și internațional. Aceasta va intra în vigoare la 1 martie 2026 și prevede o creștere medie de aproximativ 20% a prețului biletelor de călătorie. Potrivit estimărilor incluse în document, diferența dintre tarifele actuale și cele ...
13 octombrie 2025
20:15
Comunicat DSE mun.Orhei: aproape 800 de elevi au fost instruiți săptămâna trecută în raioanele Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești # Radio Orhei
Direcția Situații Excepțională mun. Orhei a IGSU continuă în Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești, activitățile de informare și pregătire în domeniul bazelor securității vieții în instituțiile de învățământ din localități. Scopul principal al acestor acțiuni este creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea capacității de reacție a copiilor în situații de risc, astfel încât cei mici ...
10 octombrie 2025
21:30
Investigație jurnalistică: „Împădurirea eșuată de la Mălăiești poate fi considerată delapidare de fonduri?” # Radio Orhei
Campania de împădurire din localitatea Mălăiești, raionul Orhei, anunțată cu fast de autorități în toamna anului trecut, s-a dovedit a fi un proiect eșuat, în condițiile în care din cei peste 200 de mii de puieți plantați au rezistat doar doar 39, 6%. Și Agenția „Moldsilva”, și ministerul Mediului au venit cu explicații, însă o ...
9 octombrie 2025
16:15
Noi reguli de intrare în statele Schengen din 12 octombrie. Ce prevede sistemul de colectare a datelor biometrice # Radio Orhei
Începând cu 12 octombrie curent, în punctele de trecere a frontierei externe a Uniunii Europene va fi implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES). Acesta prevede scanarea documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice: imagine facială și amprente digitale, precum și crearea unui dosar electronic individual pentru cetățenii țărilor terțe, informează MOLDPRES. Potrivit Poliției de ...
6 octombrie 2025
20:15
Comunicat DSE mun.Orhei: săptămâna trecută salvatorii au intervenit de câteva ori la coborârea pacienților de la etaj # Radio Orhei
Octombrie a intrat în toamna curentă cu ploi și vreme rece, iar prin localități se observă cum coșurile de fum emană fumul din sursele de încălzire. Noi, pompierii și salvatorii contăm pe responsabilitatea fiecărui cetățean față de starea surselor de încălzire pe care le utilizează in sezonul de încălzire. Dacă nu ați reușit să ajustați ...
4 octombrie 2025
18:00
Două cadre didactice din Orhei au fost premiate în cadrul concursului „Pedagogul anului 2025” # Radio Orhei
Elena Rogoti, profesoară de matematică la IP Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Orhei și Tatiana Turuta, educatoare la Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Vântuleț” din Orhei au fost premiate astăzi în cadrul concursului „Pedagogul anului 2025”. Potrvit unui comunicat al Ministerului Educației, Elena Rogoti a ocupat locul III la categoria „Profesorul anului” – ...
3 octombrie 2025
21:45
Astăzi la sediul Central al Judecătoriei Orhei a fost prezentat proiectul viitorului sediu, care va reuni într-o singură clădire sediul central din Orhei și circumscripțiile Rezina, Șoldănești și Telenești, anunță un comunicat plasat pe pagina de facebook al instanței.Potrivit sursei citate, la eveniment au participat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, membrul CSM Alexandru ...
10:30
Paul Goma, evocat la 90 de ani prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor” # Radio Orhei
Scriitorul Paul Goma a fost comemorat la cei 90 de ani de la naștere, prin lansarea volumului „Arca lui Goma. Biografia unui scriitor”, semnat de criticul literar Aliona Grati. Evenimentul s-a desfășurat la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Universitatea de Stat și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, informează MOLDPRES.Cartea se înscrie în genul ...
1 octombrie 2025
09:30
Concluziile preliminare a misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor: Acoperirea părtinitoare în majoritatea mass-media, combinată cu abordarea difuzării știrilor axate pe evenimente și declarații, materiale investigative și analitice limitate, precum și multiple dezinformări în rețelele de socializare, au împiedicat semnificativ oportunitățile alegătorilor de a face o alegere informată # Radio Orhei
Alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie 2025 au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între mai multe alternative politice, dar procesul a fost marcat de cazuri serioase de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare la scară largă, se spune în raportul Misiunii de monitorizare a alegerilor a OSCE.Între altele, ...
30 septembrie 2025
19:15
Comunicat DSE mun.Orhei: un locuitor al s. Pohorniceni a depistat două muniții în timpul lucrărilor agricole # Radio Orhei
În ultimele zile de septembrie, cazurile excepționale în care s-au nimerit cetățenii i-au pus pe „jar” pe pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești. Așadar, săptămâna precedentă aceștia au avut următoarele intervenții: În amiaza zilei de 22 septembrie curent salvatorii di Orhei au deblocat ușa unui apartament din oraș, iar spre seară au ...
29 septembrie 2025
08:00
Ce rezultate preliminare au fost înregistrate în raionul Orhei la alegerile parlamentare de ieri # Radio Orhei
Potrivit datelor făcute publice de CEC ieri în raionul Orhei au fost exprimate 42684 voturi valabile, la urne prezentându-se 44341 de persoane. Cele mai multe voturi – 20247 sau 47,43%, le-a obținut Partidul Acțiune și Solidaritate. Totuși rezultatul este mai slab comparativ cu alegerile parlamentare din 2021, când acesta obținea 21571 voturi, sau comparativ cu ...
28 septembrie 2025
21:15
Azi în raionul Orhei au votat mai puțin cu 2 mii de alegători, comparativ cu parlamentarele de acum patru ani # Radio Orhei
Potrivit datelor CEC în raionul Orhei azi la urnele de vot s-au prezentat 44340 persoane. Cifra este cu peste 2 mii de alegători mai mică comparativ cu participarea din alegerile parlamentare anticipate, organizate în vara anului 2021. Atunci la urnele de vot în raionul Orhei s-au prezentat peste 46,6 mii persoane. Cifra este mai mică ...
20:30
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 18:40, au fost prelucrate cu statut de incident 858 cazuri, dintre care prezentul comunicat include 314 incidente confirmate. În raionul Orhei au fost confirmate următoarele incidente:SV 25/40 Orhei, Furceni. La 12:40 în timpul ce un alegător vota, observatorii și membrii BESV au ...
20:15
Cu o oră înainte de închiderea secțiilor de votare, prezența la urnele de vot este mai slabă ca în alegerile parlamentare din 2021 și în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2024 # Radio Orhei
Spre ora 20:00 în raionul Orhei la urnele de vot s-au prezentat peste 43,5 mii de alegători. Cifra este mai mică decât cifra înregistrată la alegerile parlamentare anticipate din 2021. Atunci în raionul Orhei către ora 20:00 la urnele de vot s-au prezentat peste 44,4 mii de alegători. Participarea este mai slabă și comparativ cu ...
16:30
La Orhei o alegătoare a votat folosind buletinul fiicei sale. Ce au mai notat observatorii Promo-LEX până în amiaza zilei # Radio Orhei
Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 informează că, până la ora 14:30, au fost prelucrate cu statut de incident 344 cazuri, dintre care comunicatul difuzat în amiaza zilei de azi include 254 incidente confirmate. În raionul Orhei au fost confirmate următoarele incidente:SV 25/41 Orhei, Jora de Mijloc. La 09:10 s-a constatat că pe ...
27 septembrie 2025
12:00
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de polițiștii din Orhei # Radio Orhei
Polițiștii din Orhei au destructurat activitatea unui grup infracțional specializat în comercializarea substanțelor narcotice prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul Republicii Moldova. În vizorul oamenilor legii au apărut o tânără de 21 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bălți. Bărbatul primea periodic cantități mari de droguri, pe care le porționa ...
12:00
La data de 25 septembrie 2025, echipa SAMU Orhei a participat la exercițiul interdepartamental cu forțe și mijloace în teren, cu tematica „lichidarea consecințelor situației excepționale provotate în urma incendiului într-un liceu. Scopul evenimentului constă în orgаnizаrеа și asigurarea funcționalității calitative а forțelor și mijloacelor de intervenție; localizarea și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, incendiilor la ...
26 septembrie 2025
21:00
Ultimul raport Promo-LEX menționează implicarea funcționarilor din sectorul public / primarilor în campanie în timpul programului de muncă, în raionul Orhei # Radio Orhei
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 4 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care acoperă perioada 11 septembrie – 24 septembrie 2025.Potrivit documentului în raionul Orhei la capitolul implicarea funcționarilor din sectorul public / primarilor în campanie în timpul programului de muncă, în raionul Orhei sunt menționate 2 cazuri.Astfel, la ...
25 septembrie 2025
20:45
De la începutul anului școlar, angajații serviciului prevenție din cadrul DSE mun. Orhei și subdiviziunile acestei din Rezina, Telenești și Șoldănești, au efectuat vizite în 18 instituții de învățământ de toate nivelurile, unde au fost instruiți cca 1320 de elevi și 116 de cadre didactice. Copiii și tinerii din școli beneficiază de instruiri interactive desfășurate ...
24 septembrie 2025
14:45
CECE Orhei a revocat 4 persoane din componența birourilor electorale a secțiilor de votare, la solicitarea poliției # Radio Orhei
La începutul săptămânii, Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Orhei a aprobat patru hotărâri prin care a revocat câte o persoană din componența birourilor electorale din municipiul Orhei și Bulăiești.Solicitată, președinta CECE Orhei, Irina Taban a precizat că hotărârile au fost aprobate cu majoritate de voturi, în urma demersurilor Inspectoratului de Poliție Orhei, care au ...
