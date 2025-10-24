R. Moldova trece în acest weekend la ora de iarnă: efectele explicate de psiholog
NordNews, 24 octombrie 2025 12:00
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a [...] Articolul R. Moldova trece în acest weekend la ora de iarnă: efectele explicate de psiholog apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
12:00
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că această schimbare poate avea atât efecte negative, cât și pozitive asupra organismului. Specialista a [...] Articolul R. Moldova trece în acest weekend la ora de iarnă: efectele explicate de psiholog apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
11:30
VIDEO Viceprimarul de Soroca, judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică” # NordNews
Recent judecătoria Soroca a examinat cererea de chemare în judecată înaintată de Inspectoratul Național de Probațiune împotriva lui Ghenadie Mînăscurtă, viceprimarul municipiului Soroca, privind recuperarea prejudiciului material. Cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar instanța a hotărât că viceprimarul trebuie să achite suma de 726,00 lei cu titlu de prejudiciu material în legătură cu deteriorarea dispozitivului [...] Articolul VIDEO Viceprimarul de Soroca, judecat pentru „deteriorarea dispozitivului de monitorizare electronică” apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
11:20
Mașină cuprinsă de flăcări pe o stradă din Chișinău: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și intoxicație cu fum # NordNews
Un autoturism a fost cuprins de flăcări, miercuri seara, pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în jurul orei 22:50, iar proprietarul mașinii a ajuns la spital cu arsuri ușoare și intoxicație cu fum. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în timpul deplasării vehiculului de [...] Articolul Mașină cuprinsă de flăcări pe o stradă din Chișinău: un bărbat a ajuns la spital cu arsuri și intoxicație cu fum apare prima dată în NordNews.
10:50
Președinta Maia Sandu a semnat, vineri, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost luată după consultările cu fracțiunile parlamentare. Șefa statului i-a urat succes lui Munteanu în procesul de formare a noului Guvern, exprimându-și speranța că acesta va obține sprijinul [...] Articolul Maia Sandu l-a desemnat premier pe Alexandru Munteanu apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
08:40
Microplasticul este tot mai frecvent în viețile noastre, iar mulți dintre noi nu realizăm că, de cele mai multe ori, acesta se regăsește chiar în bucătărie. Specialiștii în sănătate vin în ajutorul nostru cu câteva sfaturi simple și utile. Descoperă și tu cum poți reduce microplasticul din bucătărie și cum îți poți proteja sănătatea [...] Articolul Cum poți reduce microplasticul din bucătărie. Care sunt sfaturile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
08:40
Federația Rusă nu va ceda niciodată presiunilor venite din partea Statelor Unite sau a altor puteri străine, iar orice atac militar asupra teritoriului rus va primi un „răspuns serios și copleșitor”. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul rus, Vladimir Putin, joi, 23 octombrie, în cadrul unei conferințe a Societății Ruse de [...] Articolul Putin avertizează SUA: „Răspunsul la orice atac va fi copleșitor” apare prima dată în NordNews.
08:30
Pe 24 octombrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu ploi și vânt puternic, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din sud-est, atingând viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi 70% la sută. La Briceni, temperaturile vor varia între 8 și 15 grade [...] Articolul Vânt puternic și ploi. Prognoza pentru 24 octombrie apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
08:10
VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # NordNews
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi [...] Articolul VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,01 lei. Carburantul costă 22,44 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,20 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 24 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 24 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.8290 lei, mai scump cu 0,05 lei; Dolarul american: 17.1102 lei, mai scump cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.9017 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Leul „slăbește”. Curs valutar oficial, 24 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025 vine cu energii intense, inspirație și multe momente neașteptate. Astrele te susțin dacă ești gata să faci schimbări, să te lași ghidată de intuiție și să-ți urmezi dorințele profunde. Ziua aceasta îți poate aduce revelații, decizii curajoase sau momente de liniște după haosul ultimelor zile, potrivit catine.ro. Racii [...] Articolul Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:10
VIDEO Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # NordNews
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană. Granier este o afacere de familie cu o rețea de patiserii care a crescut frumos prin muncă și pasiune. [...] Articolul VIDEO Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” apare prima dată în NordNews.
20:10
VIDEO Rețea de idei, energie și tehnologie. Summitul „SMART Technologies for Innovation”, la Bălți # NordNews
Municipiul Bălți găzduiește summitul „SMART Technologies for Innovation”, unde participă peste 300 de invitați din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia. Experții împărtășesc experiența lor în domeniul digitalizării și inovării pentru autoritățile locale și alte structuri de stat. Dorim să scoatem în evidență municipiul Bălți ca punct de atracție, ca oraș care este deschis spre [...] Articolul VIDEO Rețea de idei, energie și tehnologie. Summitul „SMART Technologies for Innovation”, la Bălți apare prima dată în NordNews.
19:40
VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” # NordNews
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi [...] Articolul VIDEO Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” apare prima dată în NordNews.
19:30
VIDEO Joaca le-a adus un presupus abuz. Un centru de plasament pentru copii din nord, în centrul unui scandal # NordNews
O fetiță de șapte ani ar fi fost abuzată de un alt minor de 13 ani, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, la un centru de plasament pentru copii, în unul dintre celei mari municipii din nordul R. Moldova. Oamenii legii investighează cazul. O angajată a centrului a declarat, sub protecția anonimatului, pentru jurnaliștii [...] Articolul VIDEO Joaca le-a adus un presupus abuz. Un centru de plasament pentru copii din nord, în centrul unui scandal apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # NordNews
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă. „Muzica mea s-a născut aici, acasă, și tot aici am ales să rămân ca să o las să crească. Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a cânta și de a împărtăși ceea ce simt, dar și șansa de a ajunge la [...] Articolul VIDEO Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” apare prima dată în NordNews.
18:50
VIDEO Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” # NordNews
Plamadeala Serghei este fondatorul companiei ANDRONI-LEX și beneficiar al programelor ODA, implicat în dezvoltarea afacerilor locale și crearea de locuri de muncă în Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască afaceri acasă pentru că Uniunea Europeană oferă oportunități reale și schimbări tangibile pentru comunități. „Uniunea Europeană nu este doar despre politică, [...] Articolul VIDEO Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” apare prima dată în NordNews.
18:20
VIDEO Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” # NordNews
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. „Am ales această profesie deoarece sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea de a lucra după cele mai înalte standarde, respectând drepturile fiecărei persoane”, spune Tatiana. „Uniunea Europeană aduce siguranță, respect și încredere între oameni. În calitate de carabinier, știu cât [...] Articolul VIDEO Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” apare prima dată în NordNews.
17:40
VIDEO Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # NordNews
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă. „Am ales să rămân și să-mi continui drumul aici, pentru că identitatea noastră trebuie păstrată [...] Articolul VIDEO Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” apare prima dată în NordNews.
17:20
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au găsit Republica Moldova într-o poziție vulnerabilă. Deși decizia nu vizează direct țara noastră, efectele ei sunt inevitabile: Lukoil controlează circa 20% din piața de retail, aproape jumătate din importul de motorină și întreaga livrare de combustibil pentru aviație. Într-o economie ca cea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Lecția Lukoil pentru Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
16:50
Profesorii și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți vor beneficia de condiții mai bune pentru conferințe științifice și alte evenimente academice, odată cu inaugurarea unei noi săli de conferințe în incinta Bibliotecii Științifice. Spațiul, denumit „Regele Ferdinand I”, a fost renovat cu sprijin financiar de peste o jumătate de milion de lei, oferit [...] Articolul VIDEO Sală de conferințe „Regele Ferdinand I”, inaugurată la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:40
În cadrul emisiunii NordNews LIVE, dedicată primei ședințe de constituire a noului Parlament, Ion Cojocari, vicepreședinte al raionului Glodeni, și-a exprimat rezervele față de candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Cojocari a declarat că noul candidat ar putea întâmpina dificultăți în a-și forma propriul cabinet și în a acționa independent: „Temerea mea este [...] Articolul VIDEO Ion Cojocari: „Mă tem că Alexandru Munteanu nu va avea libertate reală în decizii” apare prima dată în NordNews.
16:00
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene. „Prin ambiție și dorința de [...] Articolul VIDEO Ion Luca: „Moldova este Europa – prin vinuri, tradiție și calitate” apare prima dată în NordNews.
15:20
Vadim Vidrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” # NordNews
Pentru Vadim Vidrilă, fiecare zâmbet contează. Cofondator al Smile Dent, el își dedică fiecare zi pacienților săi, oferind nu doar tratamente corecte, ci și încrederea de a zâmbi fără teamă. „Medicina dentară se bazează pe grijă, precizie și responsabilitate față de oameni”, spune el. Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană aduce oportunități importante pentru domeniul [...] Articolul Vadim Vidrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” apare prima dată în NordNews.
15:20
„Alexandru Munteanu are potențialul de a aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană”, a declarat Vladimir Rusu, reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, dedicată primei ședințe de constituire a noului Parlament.Rusu a comentat candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, menționând că noul candidat are o serie de atuuri [...] Articolul VIDEO Un premier tehnocrat pentru o misiune europeană apare prima dată în NordNews.
15:10
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică. „Am urcat [...] Articolul Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa apare prima dată în NordNews.
15:00
Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # NordNews
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei. „Prin desen reușesc să dau viață ideilor și să transform emoțiile în imagini. Arta grafică este limbajul [...] Articolul Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” apare prima dată în NordNews.
14:50
Visa lansează Trusted Agent Protocol: un cadru bazat pe ecosistem pentru comerțul asistat de inteligența artificială # NordNews
Visa Inc. (NYSE: V) anunţă introducerea Trusted Agent Protocol, stabilind un cadru fundamental pentru comerțul asistat de agenți AI, care permite comunicarea sigură între agenți și comercianți în fiecare etapă a unei tranzacții. Trusted Agent Protocol își propune să răspundă provocărilor specifice comerțului asistat de agenți AI, inaugurând o nouă eră în care inteligenţa artificială poate căuta, [...] Articolul Visa lansează Trusted Agent Protocol: un cadru bazat pe ecosistem pentru comerțul asistat de inteligența artificială apare prima dată în NordNews.
13:20
Mai multe percheziții au avut loc în această dimineață în diferite localități din R. Moldova. Acțiunile au loc într-un dosar de corupție ce vizează procesul de amnistie aplicat unor persoane condamnate la închisoare pe viață. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, investighează posibile cazuri de corupere [...] Articolul Amnistie contra mită: percheziții ale CNA și Procuraturii Anticorupție apare prima dată în NordNews.
13:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6 – 7 noiembrie curent și va susține un discurs în fața deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe 22 octombrie, în cadrul emisiunii „În CONTEXT” de la Moldova 1. Oficialul a precizat, [...] Articolul Președinta Parlamentului European vine la Chișinău pe 6–7 noiembrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
12:20
Contul de Facebook al primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a fost blocat din motive încă necunoscute. Potrivit informațiilor transmise de Primărie, edilul nu poate, deocamdată, să interacționeze cu comentariile și opiniile cetățenilor la postările despre activitatea instituției. Serviciul Messenger asociat contului nu este nici el funcțional. Reprezentanții Primăriei anunță că au fost întreprinse demersurile necesare [...] Articolul Ungheni: contul de Facebook al primarului, blocat apare prima dată în NordNews.
12:10
Bărbații au un risc mai mare de a dezvolta cancer și de a muri din cauza acestei boli în comparație cu femeile, conform Institutului Național pentru Cancer din SUA. Detectarea precoce ar putea crește rata supraviețurii, însă mulți bărbați au tendința să ignore sau să minimizeze semnele de alarmă. Pierderea inexplicabilă în greutate mai mult de [...] Articolul Simptome precoce de cancer la bărbați care nu ar trebui ignorate apare prima dată în NordNews.
11:40
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația aparține șefei fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, care a anunțat că formațiunea este pregătită să susțină învestirea executivului condus de Alexandru Munteanu, candidatul propus la funcția de prim-ministru. „Republica Moldova, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare va avea [...] Articolul Doina Gherman: „Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Moldova va avea un nou Guvern” apare prima dată în NordNews.
11:00
Mita de două mii de euro. Bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi cerut și primit două mii de euro de la o persoană implicată într-o procedură de executare, promițând că poate influența un executor judecătoresc pentru a obține o [...] Articolul Mita de două mii de euro. Bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență apare prima dată în NordNews.
10:30
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, este bănuit că ar fi cultivat și comercializat cannabis. În urma perchezițiilor făcute la domiciliul lui, oamenii legii au găsit două sere special amenajate și aproape 14 kg de masă vegetală în diferite stadii: plante verzi, plante uscate și droguri de tip „hidropon”. Operațiunea [...] Articolul VIDEO 14 kg de cannabis, depistate într-o gospodărie din Strășeni apare prima dată în NordNews.
09:40
Spectacol total în Champions League: Liverpool și Chelsea, victorii zdrobitoare. Real Madrid și Bayern, pas sigur spre optimi # NordNews
Etapa a treia a grupelor UEFA Champions League a adus o seară plină de goluri, răsturnări de formă și confirmări ale favoritelor. Cele patru mari forțe ale Europei — Liverpool, Chelsea, Real Madrid și Bayern München — au obținut victorii categorice, consolidându-și pozițiile în fruntea grupelor. După o serie de patru înfrângeri consecutive, Liverpool a [...] Articolul Spectacol total în Champions League: Liverpool și Chelsea, victorii zdrobitoare. Real Madrid și Bayern, pas sigur spre optimi apare prima dată în NordNews.
09:20
Cinefilii din Bălți vor avea ocazia să participe la Zilele Filmului Românesc (ZFR), care vor avea loc pe 25 și 26 octombrie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” . Evenimentul, cu intrare gratuită, le oferă spectatorilor sau selecția de filme clasice și contemporane românești, destinate atât copiilor, cât și publicului adult. Proiecțiile vor începe astfel: sâmbătă, 25 [...] Articolul Zilele Filmului Românesc: proiecții clasice și moderne pentru toate vârstele apare prima dată în NordNews.
08:40
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, într-o nouă încercare de a limita veniturile Moscovei din energie și de a crește presiunea asupra președintelui Vladimir Putin, pentru a opri războiul din Ucraina. Decizia a fost adoptată miercuri seara, 22 octombrie, de ambasadorii statelor membre, potrivit corespondentului Radio Liberty la Bruxelles, [...] Articolul UE aprobă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în NordNews.
08:10
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai bune ceaiuri pentru iarnă? Aceste băuturi calde și reconfortante nu doar că îți vor fi un aliat împotriva temperaturilor scăzute, dar îți vor proteja organismul și îți vor întări sistemul imunitar, potrivit catine.ro. Aceste ceaiuri pentru iarnă din plante te pot ajuta să te încălzești și să-ți [...] Articolul Cele mai bune ceaiuri pentru iarnă. Ce poți bea ca să-ți întărești sistemul imunitar apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 22,45 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,04 lei până la costul de 19,22 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 23 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7729 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.0662 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8902 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul, mai scumpe. Curs valutar oficial, 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Pe 23 octombrie, în nordul Republicii Moldova se așteaptă vreme rece, fără precipitații, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, cu viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va 70%. La Briceni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 și 15°C, iar în Bălți și Soroca — între [...] Articolul Cât de frig va fi. Prognoza pentru 23 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025 spune că Taurii au parte de surprize plăcute. Acești nativi au șansa să-și pună ordine în gânduri și să-și îndrepte atenția asupra lucrurilor care contează cu adevărat, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025 mai arată că majoritatea zodiilor se bucură de momente plăcute și ocazii speciale. [...] Articolul Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
22 octombrie 2025
20:10
Deputații aleși s-au reunit în prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova. Ce alianțe se conturează și ce așteptări au cetățenii? Care sunt prioritățile politice ale începutului de mandat? Despre aceste subiecte discutăm în ediția specială NordNews LIVE, începând cu ora 20:05, alături de invitații: Ion Cojocari, vicepreședinte al raionului Glodeni, Cristina Craevscaia-Derenova, consilieră municipală, Serghei [...] Articolul NordNews LIVE Parlamentul 2025: promisiuni, alianțe și așteptările cetățenilor apare prima dată în NordNews.
19:50
Ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Valeriu Chiveri, și-a finalizat mandatul diplomatic, după aproape patru ani de activitate. Într-un mesaj public, diplomatul a făcut un bilanț al perioadei petrecute în Ucraina, marcată de începutul războiului și de provocările unei crize fără precedent. „A fost o onoare să reprezint Republica Moldova și să-mi exercit mandatul diplomatic în [...] Articolul Valeriu Chiveri și-a încheiat mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina apare prima dată în NordNews.
19:00
VIDEO ,,Prețuri luate din pod”. Locuitorii mun. Soroca plătesc mai mult pentru apă, dar se plâng de calitate # NordNews
Locuitorii din municipiul Soroca scot din buzunar cu aproape 6 lei mai mult pentru fiecare metru cub de apă după ce ANRE a aprobat noile tarife. Astfel, prețul pentru consumatorii casnici a crescut de la 19 lei și 56 de bani la 26 de lei și 26 de bani. Deși a serviciul a devenit mai [...] Articolul VIDEO ,,Prețuri luate din pod”. Locuitorii mun. Soroca plătesc mai mult pentru apă, dar se plâng de calitate apare prima dată în NordNews.
17:40
Te-ai întrebat vreodată ce este un tratament facial cu gheață și cum se face? Acest trend a devenit viral în mediul online și este folosit de vedete din întreaga lume. Pentru multe persoane rămâne un truc util, însă dermatologii atrag atenția asupra potențialelor riscuri, potrivit catine.ro. Tratamentele faciale cu apă rece, ca gheața, au devenit [...] Articolul Ce este un tratament facial cu gheață și cum se face: beneficii și contraindicații apare prima dată în NordNews.
17:00
FOTO Atac nocturn asupra Ucrainei: grădiniță lovită de dronă la Harkov, un mort și mai mulți răniți # NordNews
O dronă rusească a lovit o grădiniță din Harkov, în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în timpul nopții, ucigând o persoană și rănind alte șapte, relatează Kyiv Post. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-o postare publicată pe X: „Toți copiii au fost evacuați și se află acum în adăposturi. Rapoartele [...] Articolul FOTO Atac nocturn asupra Ucrainei: grădiniță lovită de dronă la Harkov, un mort și mai mulți răniți apare prima dată în NordNews.
16:50
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații. Aceștia sunt bănuiți de comiterea unui furt în proporții considerabile. Potrivit Poliției, în luna august, suspecții ar fi pătruns, prin forțarea unui geam din termopan, în locuința [...] Articolul Furt de peste jumătate de milion de lei, descoperit la Ungheni apare prima dată în NordNews.
16:30
Dacă ești în căutarea unei rețete de lasagna fără carne, dar bogată în texturi și arome, perfectă pentru toamnă, îți recomandăm să încerci rețeta de lasagna cu dovleac și ricotta, potrivit catine.ro. ste o combinație elegantă între gustul dulce și aromat al dovleacului copt și cremozitatea brânzei ricotta. Acestea sunt echilibrate de note subtile [...] Articolul Lasagna cu dovleac și ricotta. O rețetă perfectă pentru zilele mohorâte de toamnă apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.