Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse
Noi.md, 24 octombrie 2025 12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămîni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.Cotațiile internaționale ale p
Acum 30 minute
12:00
Capela Corală "Doina" a aniversat joi 95 de ani de la fondare. Cu acest prilej, în capitală, a a fost organizat un concert, notează Noi.md.Evenimentul festiv s-a desfășurat la Palatul Republicii, unde publicul a avut parte de un concert emoționant.{{843090}}Concertul a constituit un moment de profundă semnificație pentru viața muzicală, sub bagheta Ilonei Stepan, alături de duetul de piani
12:00
12:00
Vîrsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani.În noua legislatură sînt 12 deputați care au pînă la 35 de ani. 49 de deputați au vîrsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani.Cei mai tineri deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a au 26 de ani. Este vorba despre Anastasia Nichita și Eugeniu Sinchevici, aleși pe
Acum o oră
11:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova”, a declarat șefa statului.{{844
11:30
Ministerul Sănătății anunță că, începînd cu data de 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot primi tratament chimioterapeutic și la Spitalul Raional Orhei.Decizia face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, care are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratamentele necesare, fără a fi nevoiți să se deplaseze la Institutul Oncologic din
11:30
Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vîrstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, notează Noi.md.Cei trei sînt implicați într-o schemă de escrocherie cunoscută drept „Ruda implicată în accident”.{{780359}}Suspecții au apelat o femeie, pretinzînd că sînt angajați ai instituțiilor de drept și i-au spus că fiica sa ar fi provocat un accident ruti
11:30
Serviciul Consiliului Național de Securitate, noua structură-cheie a Președinției printr-un decret al șefei statului
Președinta Maia Sandu a semnat la 21 octombrie 2025 Decretul nr. 410-X prin care „Serviciul Consiliului Suprem de Securitate” a fost redenumit și reorganizat sub denumirea de „Serviciul Consiliului Național de Securitate” (SCNS).Noua structură va funcționa ca secretariat permanent al Consiliului Național de Securitate, avînd atribuții de pregătire a ședințelor, coordonare instituțională și mon
11:30
O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală.La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de către populație pînă la intervenția pompierilor.Proprietarul
11:30
Igor Grosu, către jurnaliști după consultările cu Maia Sandu: "Vreau să vă spun un secret"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a făcut mai multe declarații după finalizarea consultările avute astăzi la sediul Președinției cu Maia Sandu, notează Noi.md.Igor Grosu a fost întrebat de jurnaliști care a fost sensul consultărilor fracțiunilor parlamentare cu șefa statului privind candidatura prim-ministrului, dacă decizia cu privire la acesta a fost luată deja de ceva vreme, acesta fi
11:30
Toți cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensații pentru consumul de energie electrică pe tot parcursul anului 2025, a anunțat președintele Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian. Această măsură se va aplica indiferent de statutul social al beneficiarilor.Potrivit declarațiilor oficiale, primii 110 kWh din factură vor fi achitați la tariful anterior majorări
11:30
În perioada 20–24 octombrie 2025, o delegație a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, condusă de Alexandr Tatarov, șef adjunct al IGSU, efectuează o vizită de lucru în Republica Federală Germania.Pe durată schimbului de experiență sînt întreprinse vizite la sediul Oficiului Federal pentru Protecție Civilă și Răspuns la Dezastre (BBK) și Agenția Federală pentru Ajutor Tehni
Acum 2 ore
11:00
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a numit în funcțiile de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție pe Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean.Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP de astăzi, după examinarea candidaturilor înaintate de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.Potrivit Legii cu privire la Procuratură, procuratura specializată e
11:00
În Franța, aproximativ 140.000 de locuințe au rămas fără curent electric din cauza uraganului „Benjamin”.Despre acest lucru a comunicat operatorul de rețele energetice Enedis. Printre regiunile afectate se numără Noua Aquitania din sud-vestul Franței și Auvergne-Rhône-Alpes din sud-est, transmite Noi.md cu referire la caliber.az. În lichidarea consecințelor uraganului sînt implicați pe
11:00
Fracțiunea PAS a venit în această dimineață, la ora 10:00, la consultări cu președinta Maia Sandu.În cadrul consultărilor PAS va anunța că îl propun pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Astfel, azi se vor încheia consultările cu șefa statului, care au început joi.{{843926}}În data de 23 octombrie, la consultări au fost reprezentanții Partidului Democrația Acasă, PN, ai Blocul
11:00
Igor Grosu: „Candidatura domnului Munteanu a fost înaintată. Decretul va fi semnat în curînd"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a avut o discuție cu președinta Maia Sandu, în cadrul căreia a fost înaintată oficial candidatura lui domnul Munteanu pentru funcția de prim-ministru din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).„Am avut o discuție cu doamna președintă, am înaintat candidatura din partea PAS pe domnul Munteanu. Am discutat despre calendarul evenimente
11:00
Ecologiștii dau un semnal de alarmă și spun că poluarea fonică este un domeniu neglijat. Deși s-au făcut măsurători și se cunosc zonele unde persistă grade înalte de poluare fonică, măsurile de intervenție se lasă așteptate.„De la zgomot, lumea pierde auzul. Este bine cunoscut faptul că, în orașe, oamenii aud mai rău decît cei care trăiesc la țară. Dar se agravează și alte boli neuropsihice. O
10:30
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, a discutat cu reprezentanții Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) privind inițierea unei colaborări cu instituțiile judiciare din țara noastră în domeniul recuperării activelor provenite din infracțiuni.ICAR oferă deja suport de specialitate Procuraturii Generale și Institutului Național al Justiți
10:30
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că părăsește funcția, în cadrul unei conferințe de presă dedicate totalizării activității ministerului din ultimii patru ani.Lazarencu a declarat că își va continua activitatea în domeniul protecției mediului, dar din postura de deputat în Parlament, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.„Planurile mele de viitor rămîn aceleași, voi
10:30
„Eu nu mă cunosc prea bine!" — Valentin Doni, care posedă cinci instrumente și poate dirija pe de rost
Republica Moldova este renumită pentru numele multor oameni talentați. Mii de băștinași ai noștri aduc glorie țării dincolo de granițele ei. Au plecat pentru că talentele lor se simțeau înghesuite în țara noastră, iar cunoștințele lor erau insuficiente pentru autorealizare. Dar părăsind Moldova, majoritatea fiilor și fiicelor ei își amintesc de patria și mentorii lor cu căldură și recunoștință, me
Acum 4 ore
10:00
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet, pentru a face loc unor lucrări mai ample decît se estimase inițial. Proiectul a fost lansat luni, după ce Donald Trump a anunțat intenția de a dărîma această aripă pentru a construi o sală de bal de mari dimensiuni.Președintele american a declarat că, „în urma unor analize realizate împreună cu cei mai buni arhitecți din lume”, s-a concluziona
10:00
Doar șase candidați din cei 38 înscriși la examenul de admitere la stagiu profesional în profesia de notar au promovat concursul.Comisia de Licențiere a activității notariale a aprobat rezultatele concursului. Astfel, se admit la stagiul profesional în profesia de notar următorii candidați: Serebreanschi Irina; Boldurescu Vasile; Grati Boris; Niculcea Diana; Caracaci Onorina; Crețu Galina.
10:00
Alertă la Judecătoria Buiucani din capitală, după ce sistema de alarmă la incendiu s-a declanșat în mod neașteptat.Potrivit IGSU, două echipaje de pompieri au fost direcționate imediat la fața locului, alături de forțele de poliție, informează Noi.md cu referire la Unimedia.„Potrivit primelor informații a fost declanșată sistema de alarmă la incendiu. La fața locului au fost îndreptate dou
09:30
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, școlilor și instituțiilor medicale.Astăzi, a început sezonul de încălzire 2025-2026 în municipiul Chișinău, potrivit unei dispoziții a primarului capitalei. Căldura ajunge deja în 142 de grădinițe, 105 școli și licee, 55 de instituții me
09:30
Toate zborurile companiei Alaska Airlines au rămas la sol, în noaptea de joi spre vineri, în timp ce operatorul aerian încerca să rezolve o problemă din domeniul IT, a anunţat Administraţia Federală de Aviaţie (FAA).”Alaska Airlines se confruntă cu o pană IT care afectează operaţiunile”, a scris pe X compania. ”Ne cerem scuze pentru neplăceri. Dacă aveţi zborul programat în noaptea aceasta, vă
09:30
FARIZON este marca comercială a grupului GEELY Commercial Vehicles, care cucerește rapid piața europeană.La sfârșitul anului 2024, brandul a debutat oficial în Serbia, unde a avut loc premiera europeană a gamei FARIZON SV și V6E, organizată în parteneriat cu distribuitori și reprezentanți locali ai industriei.În paralel, FARIZON își extinde activ rețeaua de vânzări în Anglia, Belgia, Țăril
09:00
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial de PAS drept candidat la funcția de prim-ministru.Decizia a fost aprobată joi, 23 octombrie curent, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului, desfășurat în această seară. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, într-o înregistrare video alături de Munteanu.{{844118}}„Mîine, formațiunea va merge la președinta Maia Sandu pentru a-i înainta
09:00
Construcția unei noi Filarmonici Naționale a fost stabilită drept obiectiv strategic al președintei Maia Sandu pentru mandatul său actual. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, în cadrul unui interviu la Radio Chișinău.Deși nu a oferit detalii concrete privind locația sau termenul exact de începere a lucrărilor, Prodan a menționat că există deja soluții identificate, c
08:30
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Moldova și-a încheiat misiunea în cadrul KFOR
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate, transmite IPN.Comandantul adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, colonelul Ilie Ciocoi, a menționat, în cadrul ceremoniei oficiale de întâmpinare organizate joi la sediul instit
08:30
Sancțiunile SUA pentru companiile petroliere nu vor afecta aprovizionarea Moldovei cu combustibil, ministru
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova.Asigurările în acest sens sînt date de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, transmite IPN.Potrivit lui, autoritățile, inclusiv ministerul, monitorizează situația, dar în prezent și pe viitor, în opinia sa, nu există riscul ca Moldo
Acum 6 ore
08:00
Deși îl cunoaște pe Alexandru Munteanu ca pe un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, spune că fracțiunea sa nu va susține un prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentară, transmite IPN.„Noi nu vom susține niciun guvern propus de această majoritate parlamentară. Am venit cu opinia noastră că ar fi bine ca Guvernul să se ocupe mai mult de problemele interne al
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 6 bani, iar dolarului american – circa 4,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8290 lei pentru un euro (+5,61 bani) și 1
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:24 octombrie — a 297-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 68 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Filip diaconul. Sf. Ier. Mărturisitor Teofan al NiceeiCe se sărbătoreș
07:30
Astăzi se va menține cer variabil. Totuși, sinopticienii prognozează precipitații.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat, ziua izolat cu intensificări de pînă la 15–18 m/s.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +18…+20°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +14...+16°C, iar în nord — aproximativ +13...+15°C.
07:00
Economistul Veaceslav Ioniță a declarat în cadrul emisiunii Федорова Show că economia moldovenească traversează o perioadă dificilă și că justificările guvernelor anterioare nu mai sînt valabile.„Cînd totul este în regulă în economie – există creștere, export, producție – poți spune că țara se dezvoltă. Acum, cînd banii sînt puțini și situația se înrăutățește în multe privințe, nu mai putem
Acum 8 ore
06:00
La Campionatul Balcanic printre juniori, tineret și adulți, care s-a desfășurat în orașul Pale (Serbia) în perioada 14-19 octombrie, au participat boxeri din 10 țări.Moldova a fost reprezentată de cinci boxeri adulți, care se pregătesc pentru Campionatul Mondial din decembrie, de la Dubai (EAU), transmite boxing.md Medalii de aur pentru locurile întîi au cîștigat de Vasile Cebotari, în
06:00
Așteptările juriștilor de la noul Parlament: "Să voteze legi în interesul cetățenilor"
Juriștii Olesea Stamate, fostă parlamentară, și Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, și-au exprimat părerile despre noua componență a Legislativului, dar și așteptările pe care le au de la actualii deputați, notează Noi.md."Aș vrea ca în acest legislativ să vedem:-mai puține discuții/dezbateri/acuzații geopolitice;{{843850}}-dezbateri pe bune a proiectelor de le
05:30
Poliția din Londra a început să folosească drone pentru a răspunde la chemările de urgență.Despre acest lucru scrie Reuters, transmite „Европейская правда”.Polițiștii londonezi au descoperit că aparatele fără pilot pot ajunge mai repede la locul infracțiunii și pot transmite înregistrări video angajaților care răspund la apel, ceea ce îi ajută să identifice și să localizeze suspecții.E
04:30
Criză demografică în Polonia: natalitatea se prăbușește din cauza „epidemiei de singurătate"
Deși Polonia investește aproape 8% din bugetul național în sprijinul familiilor, iar economia sa a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani, țara se confruntă cu o scădere dramatică a natalității, cauzată nu de lipsa banilor, ci de o criză profundă a relațiilor umane.Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 rata fertilității din Polonia a coborît la 1,05 copii pe femeie, una dintre cele
Acum 12 ore
03:30
Nivelul de poluare din New Delhi a continuat să fie unul deosebit de dăunător pentru sănătate, joi, în pofida unei ușoare îmbunătățiri a calității aerului după vîrfurile de toxicitate atinse în timpul festivalului hindus Diwali — situație agravată de utilizarea masivă a artificiilor.Capitala Indiei a continuat să ocupe joi primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe din lume, potrivit pl
03:00
Pasionații de istorie sînt bucuroși să afle că Cetatea Eternă, Roma, are încă secrete bine ascunse.Un pasaj aflat sub Colosseum va fi deschis luna aceasta pentru public, după două mii de ani de liniște, transmite stirileprotv.roCoridorul misterios, prin care împărații ajungeau discret în loja lor, a stîrnit deja interesul turiștilor din întreaga lume. Mai ales că este menționat și în celeb
01:30
Exerciții tactice la Hîncești: Imagini cu Brigada de Poliție cu Destinație Specială "Fulger"
Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a desfășurat exerciții tactice la Hîncești, notează Noi.md.Cu sprijinul blindatelor și al echipamentelor moderne, polițiștii au simulat intervenții complexe.Potrivit Polițiir, aceștia au arătat încă o dată că sunt gata să răspundă rapid și eficient oricărei misiuni.
01:30
Medicii recomandă investigația anuală începînd de la vîrsta de 25 de aniÎn Republica Moldova, tot mai multe femei sîny îndemnate de specialiști să își facă ecografie mamară anuală, chiar și în lipsa simptomelor. Această investigație rapidă și nedureroasă poate depista precoce cancerul de sîn, cea mai frecventă formă de cancer la femei, și poate salva vieți.Potrivit medicilor, peste 80% din
00:30
Deținătorii de trotinete și biciclete electrice din România vor fi obligați să-și perfecteze Asigurarea RCA. Un proiect de lege cu noile condiții a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat.Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme. Proiectul, inițiat de Guvernul de la București, transpune
00:30
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a desfășurat cea de-a patra ședință plenară la Beijing, în perioada 20-23 octombrie.Participanții au dezbătut și adoptat "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială", în cadrul reuniunii prezidate de Biroul Politic al CCPCC, în care Secretarul general Xi Jinping a transmi
00:30
Primaomătdin acest sezon a fost observată pe muntele Fuji din Japonia joi, cu 21 de zile mai tîrziu comparativ cu media, însă cu 15 zile mai devreme decît anul trecut, a anunţat un birou local de meteorologie, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres. {{843554}} Biroul de meteorologie din Kofu, capitala prefecturii Yamanashi, care anunţă această ştire în fiecare an, a obse
23 octombrie 2025
23:30
Curtea Internațională de Justiție a emis o opinie consultativă în cazul asistenței umanitare pentru Palestina, recunoscînd în mod clar că Israelul are obligația de a coopera cu Națiunile Unite și instituțiile sale pentru a asigura acordarea de ajutor umanitar în teritoriile palestiniene ocupate, răspunzînd astfel preocupărilor și așteptărilor generale ale comunității internaționale, a declarat Guo
Acum 24 ore
23:00
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Orhei au desfășurat razii nocturne în scopul depistării și contracarării cazurilor de braconaj piscicol pe cursurile de apă.În urma acțiunilor de control, au fost identificați contravenienți care desfășurau activități ilegale de pescuit, fiind întocmite procese-verbale și aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederil
22:00
Cristina Gherasimov: Moldova este pregătită să finalizeze capitolele europene de educație și cultură
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniile educației, cercetării și culturii, iar aceste realizări ar putea permite țării să deschidă și să închidă în aceeași sesiune de negocieri două dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană – capitolele 25 și 26.Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană în exercițiu, în cadrul un
22:00
Greva medicilor și profesorilor în Noua Zeelandă: "Guvernul nostru este rupt de realitate"
Una dintre cele mai ample greve din istoria Noii Zeelande, a angajaților din spitalele publice și instituțiile de învățămînt general, are loc în țară.La acțiunea de protest participă peste 100.000 de profesori, asistente medicale și medici, nemulțumiți de nivelul salariilor și de condițiile de muncă.„Guvernul țării este rupt de realitate și, se pare, nu apreciază nici munca medicilor și a
22:00
Ca urmare a istoriei militariste japoneze, acțiunile militare au fost întotdeauna în centrul preocupărilor țărilor vecine și comunității internaționale, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, în ultimii ani, o serie de mișcări adoptate de guvernul de la Tokyo, cum ar fi schimbarea semnificativă e politicii de secur
