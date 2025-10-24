Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier
ProTV.md, 24 octombrie 2025 11:00
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
11:00
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier # ProTV.md
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier
Acum o oră
10:50
Ultima oră. Maia Sandu a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de prim-ministru # ProTV.md
Ultima oră. Maia Sandu a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de prim-ministru
10:40
Igor Grosu, după consultările cu Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru: „Va fi semnat decretul și va începe procesul propriu-zis" - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu, după consultările cu Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru: „Va fi semnat decretul și va începe procesul propriu-zis" - VIDEO
10:30
Consiliul Superior al Procurorilor a numit în funcție trei adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Cine sunt aceștia # ProTV.md
Consiliul Superior al Procurorilor a numit în funcție trei adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Cine sunt aceștia
Acum 2 ore
10:20
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri # ProTV.md
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri
10:10
Reprezentanții formațiunii PAS au venit la Președinție pentru a propune Maiei Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru - VIDEO # ProTV.md
Reprezentanții formațiunii PAS au venit la Președinție pentru a propune Maiei Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru - VIDEO
10:00
Rusia și Belarus rămân excluse de la Jocurile Paralimpice 2026. Nu vor putea participa la competiții # ProTV.md
Rusia și Belarus rămân excluse de la Jocurile Paralimpice 2026. Nu vor putea participa la competiții
09:50
Mirra Andreeva a ratat Turneul Campioanelor dintr-un motiv incredibil! Ce a putut să pățească puștoaica "fenomen" # ProTV.md
Mirra Andreeva a ratat Turneul Campioanelor dintr-un motiv incredibil! Ce a putut să pățească puștoaica "fenomen"
09:50
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux” # ProTV.md
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Acum 4 ore
09:20
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # ProTV.md
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
09:20
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:00
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # ProTV.md
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist”
08:50
Tragic. O familie de moldoveni - găsită moartă în propria casă, în Italia - FOTO
08:30
Trump renunță la orice negocieri comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu Ronald Reagan - VIDEO # ProTV.md
Trump renunță la orice negocieri comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu Ronald Reagan - VIDEO
08:30
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei # ProTV.md
Veste proastă de la Bruxelles pentru Ucraina: Belgia frânează planul liderilor UE de a folosi activele înghețate ale Rusiei
08:20
Cer noros cu minime de până la 8 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu minime de până la 8 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:20
Kim Kardashian anunță că are un anevrism cerebral - VIDEO
08:10
Dezvăluire. Cum a ajuns producătorul unui talk-show politic născut la Chișinău să provoace pierderi de 12 miliarde de dolari Rusiei pe front # ProTV.md
Dezvăluire. Cum a ajuns producătorul unui talk-show politic născut la Chișinău să provoace pierderi de 12 miliarde de dolari Rusiei pe front
Acum 8 ore
04:30
S-au încins spiritele în studio-ul emisiunii În PROfunzime. Novac și Spătari și-au aruncat replici privind legalitatea desemnării premierului. Deputatul PSRM: „Un teatru regizat” - VIDEO # ProTV.md
S-au încins spiritele în studio-ul emisiunii În PROfunzime. Novac și Spătari și-au aruncat replici privind legalitatea desemnării premierului. Deputatul PSRM: „Un teatru regizat” - VIDEO
Acum 12 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 23.10.2025
23 octombrie 2025
23:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 23.10.2025. Invitați: Marcel Spătari și Grigore Novac - VIDEO # ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 23.10.2025. Invitați: Marcel Spătari și Grigore Novac - VIDEO
23:40
Aur pentru Republica Moldova. Luptătorul de stil greco-roman, Alexandru Guțu a devenit campion mondial U23 # ProTV.md
Aur pentru Republica Moldova. Luptătorul de stil greco-roman, Alexandru Guțu a devenit campion mondial U23
23:30
Marcel Spătari, despre noul Guvern: „Miniștrii politici vor continua”. Ce nume au fost enunțate la „În PROfunzime # ProTV.md
Marcel Spătari, despre noul Guvern: „Miniștrii politici vor continua”. Ce nume au fost enunțate la „În PROfunzime
23:20
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 23 octombrie - VIDEO
22:30
S-au incins spiritele în studio-ul emisiunii În PROfunzime. Novac și Spătari și-au aruncat replici privind legalitatea desemnării premierului. Deputatul PSRM: „Un teatru regizat” - VIDEO # ProTV.md
S-au incins spiritele în studio-ul emisiunii În PROfunzime. Novac și Spătari și-au aruncat replici privind legalitatea desemnării premierului. Deputatul PSRM: „Un teatru regizat” - VIDEO
22:30
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA” # ProTV.md
Trump: „Mi-am dat cuvântul țărilor arabe. Dacă va avea loc anexarea Cisiordaniei, Israelul va pierde sprijinul SUA”
Acum 24 ore
22:20
Este oficial. Consiliul Politic Național al PAS a votat unanim candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier - VIDEO # ProTV.md
Este oficial. Consiliul Politic Național al PAS a votat unanim candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier - VIDEO
22:10
Membrii PAS au votat unanim candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier. Igor Grosu: „Mâine vom merge la președinta Maia Sandu” - VIDEO # ProTV.md
Membrii PAS au votat unanim candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier. Igor Grosu: „Mâine vom merge la președinta Maia Sandu” - VIDEO
21:00
LIVE. Cum va arăta noul guvern? - joi, În PROfunzime
20:40
Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe”. Care va fi răspunsul Rusiei în cazul unor atacuri cu rachete Tomahawk # ProTV.md
Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe”. Care va fi răspunsul Rusiei în cazul unor atacuri cu rachete Tomahawk
20:30
Aderarea Republicii Moldova la UE pe agenda Consiliului European - VIDEO
20:20
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică - VIDEO # ProTV.md
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică - VIDEO
20:20
Slovenii vor să-și protejeze, prin constituție, dreptul de a plăti cu bani cash. Un demers sprjinit de 56 de mii de persoane cere autorităților să includă în legea fundamentală acest drept - VIDEO # ProTV.md
Slovenii vor să-și protejeze, prin constituție, dreptul de a plăti cu bani cash. Un demers sprjinit de 56 de mii de persoane cere autorităților să includă în legea fundamentală acest drept - VIDEO
20:20
Doi jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, pentru criticile aduse celor aflați la putere în țările lor, au primit Premiul Saharov al Parlamentului European - VIDEO # ProTV.md
Doi jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, pentru criticile aduse celor aflați la putere în țările lor, au primit Premiul Saharov al Parlamentului European - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 23.10.2025
20:10
Au fost consultări la Președinție cu fracțiunile din opoziție. Reprezentanții partidelor au venit separat, din oră în oră, la discuțiiile cu Maia Sandu - VIDEO # ProTV.md
Au fost consultări la Președinție cu fracțiunile din opoziție. Reprezentanții partidelor au venit separat, din oră în oră, la discuțiiile cu Maia Sandu - VIDEO
20:00
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva Kievului, pentru a doua noapte la rând. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri, avariate - VIDEO # ProTV.md
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva Kievului, pentru a doua noapte la rând. Cel puțin 7 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri, avariate - VIDEO
19:50
„Câinele lui Neymar.” Faza virală a unui câine, care a intrat pe teren în timpul unei partide și a simulat o accidentare - VIDEO # ProTV.md
„Câinele lui Neymar.” Faza virală a unui câine, care a intrat pe teren în timpul unei partide și a simulat o accidentare - VIDEO
19:40
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție - VIDEO
19:40
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică # ProTV.md
Impactul sancțiunilor SUA asupra Lukoil: autoritățile de la Chișinău exclud o criză pe piața petrolieră din țară. Ce spun experții în energetică
19:40
Leo Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami! Starul argentinian, nici gând de retragerev # ProTV.md
Leo Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami! Starul argentinian, nici gând de retragerev
19:30
Caz ieșit din comun în satul Mălăiești, din stânga Nistrului: Trei copii au pătruns noaptea în școală și au devastat cantina și bucătăria - VIDEO # ProTV.md
Caz ieșit din comun în satul Mălăiești, din stânga Nistrului: Trei copii au pătruns noaptea în școală și au devastat cantina și bucătăria - VIDEO
19:30
Autogolul anului vine din Anglia? Fundașul unei echipe semiprofesioniste din Anglia a înscris în primul său meci la noua formație - VIDEO # ProTV.md
Autogolul anului vine din Anglia? Fundașul unei echipe semiprofesioniste din Anglia a înscris în primul său meci la noua formație - VIDEO
19:20
Noi detalii în dosarul de corupere după scandalul legii amnistiei: Perchezițiile au fost făcute la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 și ANP, inclusiv la Anatolie Falcă - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii în dosarul de corupere după scandalul legii amnistiei: Perchezițiile au fost făcute la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 și ANP, inclusiv la Anatolie Falcă - VIDEO
19:20
Jucătorul ales de Philadelphia la draft-ul dinaintea acestui sezon a reușit 34 de puncte în primul său meci din NBA - VIDEO # ProTV.md
Jucătorul ales de Philadelphia la draft-ul dinaintea acestui sezon a reușit 34 de puncte în primul său meci din NBA - VIDEO
19:20
Reprezentativa Moldovei a pierdut ambele meciuri de pregătire jucate pe parcursul ultimelor zile în compania României - VIDEO # ProTV.md
Reprezentativa Moldovei a pierdut ambele meciuri de pregătire jucate pe parcursul ultimelor zile în compania României - VIDEO
19:20
Intervenție în forță a polițiștilor de la Fulger în cadrul unui exercițiu desfășurat la Hîncești - VIDEO # ProTV.md
Intervenție în forță a polițiștilor de la Fulger în cadrul unui exercițiu desfășurat la Hîncești - VIDEO
19:10
Tragic. O familie de moldoveni, găsiți fără suflare într-o locuință din Italia. Au murit intoxicați cu monoxid de carbon # ProTV.md
Tragic. O familie de moldoveni, găsiți fără suflare într-o locuință din Italia. Au murit intoxicați cu monoxid de carbon
19:00
Record de goluri în Champions League! UEFA sărbătorește o etapă istorică - VIDEO
19:00
S-a spart ghinionul! Jude Bellingham marchează primul gol al sezonului pentru Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
S-a spart ghinionul! Jude Bellingham marchează primul gol al sezonului pentru Real Madrid - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.