Doi bărbați, suspectați de distribuirea drogurilor, s-au trezit cu polițiștii la poartă. Ce pedeapsă riscă

16:30

Proprietarilor de apartamente în blocul de locuit din București, afectat de explozie, nu li se pot oferi locuințe noi, dacă edificiul va fi demolat. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Executivului româna, Ioana Dogioiu, oficiala menționând că nu există prevederi legale în acest sens. Funcționara afirmă că dreptul de proprietate asupra apartamentelor […] Articolul Demolarea blocului din București, afectat de explozie: Proprietarilor de apartamente nu li se pot oferi locuințe noi apare prima dată în Realitatea.md.