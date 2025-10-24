Auditul performanței în domeniul administrării întreprinderilor de stat – în atenția Curții de Conturi
Oficial.md, 24 octombrie 2025 09:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 octombrie curent,..
• • •
Acum 30 minute
09:30
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
09:30
La Casa Fotbalului a avut loc o ședință de lucru dedicată organizării și dezvoltării Campionatului..
09:30
09:20
Schimb de experiență între IGSU al MAI și Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Răspuns la Dezastre din Germania # Oficial.md
În perioada 20–24 octombrie 2025, o delegație a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al..
Acum 24 ore
16:50
Maia Sandu, mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 80 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de..
16:40
Blocul Alternativa, după consultările la Președinție: Vom lua o decizie la momentul prezentării programului de guvernare și echipa cabinetului de miniștri # Oficial.md
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu au prezentat..
16:40
Realizările Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în timpul mandatului Ludmilei Catlabuga # Oficial.md
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de..
15:40
Expert: Prin limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” nu se va reuși izolarea Irinei Vlah, din contra – legitimitatea ei va crește # Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, susține că limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe..
15:10
15:10
Igor Grosu, președintele reales al Parlamentului de Legislatura a XII-a, a avut prima sa întrevedere..
14:40
„Democrația Acasă” după întrevederea cu Președintele țării: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul # Oficial.md
Președinta Maia Sandu a inițiat seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut..
14:40
Deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat că nu vor participa la consultările..
14:40
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului..
14:40
14:30
Astăzi, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, primarul..
13:00
Alexandr Stoianoglo: Fiecare ședință va fi o luptă pentru lege, bun-simț și respect pentru oameni # Oficial.md
„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și..
13:00
Activul Organizației municipale PSDE Chișinău s-a întrunit în ședință pentru a face totalurile campaniei electorale..
11:40
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
10:40
Doina Gherman: Fiecare decizie pe care o vom lua în această legislatură trebuie să aducă țara mai aproape de UE # Oficial.md
Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate va lucra cu unitate, voință și determinare pentru ca Republica..
10:40
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți, un tânăr a fost condamnat la 5..
10:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
10:40
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în..
10:10
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43..
Ieri
09:10
Petr Vlah: Viitorul bașcan al Găgăuziei trebuie să fie profesionist şi să cunoască în detalii problemele cu care se confruntă autonomia, locuitorii acesteia # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat a „desenat” portretul viitorului bașcan al Găgăuziei, în contextul discuțiilor despre..
09:00
Echipa Arsenal-Geotermal Chișinău a devenit campioană a Socca Champions League Masters 2025, competiție rezervată jucătorilor..
09:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei..
22 octombrie 2025
18:50
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea..
18:50
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa..
16:40
Reprezentantele Curții de Conturi au participat la Seminarul de consolidare a capacităților EUROSAI # Oficial.md
În perioada 14–15 octombrie 2025, reprezentantele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Violeta Balan,..
16:20
IGSU a lansat campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – un apel la responsabilitate și prevenție # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansată o campanie națională fără precedent cu genericul..
16:20
În aceste momente, are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Comisia specială, constituită de..
15:10
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de..
15:10
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și..
14:20
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri..
14:20
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își..
12:50
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, în primul rând, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare pe care le-a avut până acum… # Oficial.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o..
12:50
Ion Ceban, la ședința de constituire a Parlamentului: Sper ca vocea oamenilor să fie auzită, iar problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii țării noastre să fie soluționate # Oficial.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a declarat, la ședința de constituire a noului Parlament, că..
12:50
Ședința Platformei Anticorupție. S-au discutat rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale # Oficial.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității..
12:00
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la..
12:00
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 6 fracțiuni și 1 deputat neafiliat, informează..
11:40
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului..
11:40
Zinaida Greceanîi: În fața noului Parlament stau sarcini serioase, care cer unitate, echilibru și înțelepciune # Oficial.md
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova de legislatura a XII-a, a fost..
11:00
Maia Sandu în Parlament: Fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în Parlament, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova # Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie curent,..
10:40
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie..
10:40
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au..
10:30
Poliția Naționalǎ informeazǎ cǎ, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura..
10:20
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat..
10:20
Propunere MEC: Să fie retrase gradele didactice și manageriale pentru 2 cadre didactice # Oficial.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru..
10:20
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința..
10:20
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de..
