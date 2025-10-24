Maia Sandu, la aniversarea USMF: „O societate este sănătoasă doar atunci când crede în știință”

16:00

Astăzi, tot mai des răsună întrebarea: De unde va lua bani viitorul Guvern pentru a face faţă presiunii mereu în creştere asupra bugetului de stat? Şi chiar dacă noul Guvern încă nu a fost învestit, urmărind unele informaţii ce apar în spaţiul public, ajungem la concluzia că identificarea surselor suplimentare de finanţare a bugetului de […]