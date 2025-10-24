Incendiile care au distrus mii de case în Los Angeles: principalul suspect, riscă până la 45 de ani de închisoare

14:50

Renato Usatîi susține că va susține candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de premier. În același timp, Partidul Nostru vrea să discute cu potențialul șef de Guvern despre candidaturile miniștrilor. Politicianul susține că s-a informat despre Alexandru Munteanu și că se bucură pentru faptul că acesta vine din mediul de afaceri. În opinia lui Usatîi, […] Articolul PN susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier: Sper să avem un dialog apare prima dată în Realitatea.md.