Carburanții se ieftinesc. Tarifele pentru 24 octombrie

Parcul de troleibuze din Bălți ar putea de la întâi ianuarie 2026, renunța la taxatori, aceștia urmând să fie înlocuiți de revizori (inspectori de control). Măsura este prevăzută în acordurile de creditare încheiate de Primăria municipiului Bălți cu Banca Europenă de Reconstrucție și Dezvoltare, pentru modernizarea transportului public. Pasagerii vor achita călătoria la validatoarele electronice [...]