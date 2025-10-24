Curs valutar 24 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar

13:40

O familie originară din Republica Moldova, tatăl de 51 de ani, mama de 47 și fiica de 28 de ani au fost găsiți fără viață în locuința lor din provincia Rovigo, Italia. Descoperirea a fost făcută în noaptea de miercuri spre joi, 22 spre 23 octombrie, după ce colegii bărbatului au alertat autoritățile, îngrijorați că […] Articolul O familie de moldoveni, găsită fără viață în casa lor din Italia. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon apare prima dată în Realitatea.md.