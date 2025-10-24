Prognoza meteo: Vreme variabilă astăzi, cu cer parțial noros și averse spre seară
UNIMEDIA, 24 octombrie 2025 07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Republica Moldova va fi variabilă, cu perioade de cer parțial noros și averse ușoare spre seară.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Peste 150 de urme ADN și amprente prelevate după jaful de la Luvru: Procurorul, „optimist” că bijuteriile de 88 de mil. de euro vor fi recuperate # UNIMEDIA
Peste „150 de prelevări de urme ADN, papilare și de alte feluri au fost realizate” la fața locului în urma furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru, a detaliat joi procuroarea Parisului, Laure Beccuau, care s-a declarat „optimistă”, informează AFP, citat de hotnews.ro.
Acum 15 minute
07:30
Momentul mult așteptat în lumea fotbalului: Messi nu se retrage după Mondial. Cu cine a semnat până în 2028 # UNIMEDIA
Lionel Messi (38 de ani), starul argentinian de la Inter Miami, și-a prelungit contractul cu formația din Statele Unite la care joacă din 2023. Messi traversează o perioadă excelentă în acest sezon, cu 29 de goluri și 16 pase decisive în cele 28 de meciuri jucate, scrie presa română.
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Donald Trump anunță că îşi va retrage sprijinul pentru Israel în cazul anexării Cisiordaniei: „Mi-am dat cuvântul ţărilor arabe" # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde "sprijinul Statelor Unite" dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time, transmite adevarul.ro.
Acum 12 ore
22:30
Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a fost oprit de niște copii, în fața Președinției, pentru a face poze. În timpul discuțiilor aceștia l-au întrebat unde este Maia Sandu.
21:50
(video) Alexandru Munteanu a devenit candidatul oficial înaintat de PAS pentru funcția de premier. Igor Grosu: Îi dorim succes # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate îl va propune mâine, la consultările cu Maia Sandu, pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în această seară în cadrul Consiliului Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate.
21:40
Vladimir Putin reacționează pentru prima dată după ce SUA au impus sancțiuni majore împotriva Rusiei: „Vor avea consecințe” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că noile sancțiuni impuse de Statele Unite împotriva a două mari companii petroliere sunt „importante”, dar nu suficient de puternice pentru a afecta semnificativ economia rusă, potrivit AFP. Liderul de la Kremlin a mai spus că a discutat cu președintele american Donald Trump despre impactul situației privind livrările de petrol rusesc asupra prețurilor globale, inclusiv asupra celor din Statele Unite, potrivit agenției de presă de stat RIA, citat de hotnews.ro.
21:10
(video) Șoferul care i-a oferit autocarul în campanie lui Costiuc, oprit lângă vama Leușeni de „un Jeep cu 4 civili”: „E hărțuit. Galbenii se răzbună, nu-și pot ierta ca am ajuns în Parlament” # UNIMEDIA
Unul dintre frații care i-au pus la dispoziție lui Vasile Costiuc autocarul folosit în campania electorală ar fi fost oprit la Leușeni de „un Jeep cu patru civili”, care s-ar fi legitimat ca fiind de la INI. Costiuc acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că se răzbună pe susținătorii săi și pe cei care l-au ajutat. „Niște metode criminale, ei nu-și pot ierta că am ajuns în Parlament”. La rândul său, deputatul PAS, Radu Marian, a declarat că Costiuc „are de multe ori tendinta să înflorească lucruri”.
20:40
Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua electrică a Ucrainei după o lună de funcționare pe generatoare # UNIMEDIA
Inginerii ruși au restabilit legătura centralei nucleare Zaporojie cu sistemul energetic al Ucrainei, după ce, timp de o lună, instalația a depins de generatoare diesel de rezervă, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro.
20:00
(video) „Am văzut și raiul și iadul”. Cristi Botgros, primele declarații după 2 săptămâni de comă: Pot să zic că m-am renăscut # UNIMEDIA
Interpretul Cristian Botgros a oferit primul interviu după ce a fost externat din spital. Tânărul recunoaște că perioada petrecută în spital a fost una foarte grea pentru el și familia lui. „Am stat 2 săptămâni în comă. Situația a fost foarte gravă, nu-mi dădeau șanse la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a reîntors. Pot să spun că m-am renăscut a doua oară”, a povestit tânărul.
19:30
(video) Igor Dodon, după consultările cu Maia Sandu: „În Moldova există dictatura unui singur partid. Nu avem încredere că noul Guvern va fi mai bun decât precedentul” # UNIMEDIA
După consultările privind desemnarea noului premier, Igor Dodon a lansat critici dure la adresa guvernării. Liderul PSRM a declarat că formațiunea nu va susține noul Guvern și susține că în Moldova s-a instaurat „dictatura unui singur partid”.
19:00
Smiley, „șoferul personal” al lui Connect-R: Detalii neștiute despre fostul soț al Mishei. Artistul a spus-o fără rețineri # UNIMEDIA
După ani buni de prietenie și colaborări, încă mai aflăm detalii neștiute despre Smiley și Connect-R. În cadrul unui eveniment, cancan.ro a descoperit că soțul Ginei Pistol și faimosul Relu Ștefan nu sunt doar colegi de breaslă, ci și… „șef” și „angajat”. Mai exact, Smiley are o sarcină în plus: este și „șofer personal”.
Acum 24 ore
18:30
(video) „Afacerea” cu droguri pe Telegram i-ar putea costa 15 ani de libertate: Doi tineri, reținuți cu mefedronă și cocaină # UNIMEDIA
Oamenii legii au destructurat activitatea a două persoane suspectate de implicare în traficul ilicit de droguri. Este vorba despre o tânără de 19 ani și un bărbat de 31 de ani.
18:30
Șeful Cabinetului Maiei Sandu, Adrian Băluțel, a anunțat că pleacă din funcție și va activa în calitate de deputat în noul Parlament.
18:10
(foto) Argint și bronz pentru Moldova: Sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Campionatul Mondial de lupte din Serbia # UNIMEDIA
Sportivii Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de lupte. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția a avut loc în orașul Novi Sad din Serbia.
17:30
Sustenabilitatea se învață prin acțiune: Zece instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova devin ambasadoare ale tranziției verzi prin EcoImpact # UNIMEDIA
În tot mai multe instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, educația ecologică nu se predă doar din manuale, ea se învață prin fapte. Concursul de granturi EcoImpact, organizat în cadrul proiectului Organizației Internaționale a Muncii „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei”, a adus spiritul practic al sustenabilității în sălile de clasă, în ateliere în curțile școlilor, și chiar în întreaga comunitate.
17:20
(video) Ion Bulgac, moment muzical pe rețele. Radu Marian: „Nu rău”. Consilierul, cu replică: „Mersi, maestre” # UNIMEDIA
Consilierul municipal Ion Bulgac a surprins internauții cu un moment muzical, publicând un scurt videoclip în care interpretează o piesă pe rețelele de socializare. „Nu rău”, i-a comentat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian.
17:00
(video) Liderul Partidului Nostru, după consultările de la Președinție: „Avem și noi un candidat, dar suntem realiști” # UNIMEDIA
Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a declarat după consultările de la Președinție că fracțiunea sa nu a propus un candidat la funcția de prim-ministru, întrucât „doar o majoritate parlamentară poate face acest lucru”.
16:40
(stop cadru) „Ce calități trebuie să aibă viitorul premier?” Costiuc: Să iubească animalele, să nu-l obijduiască pe Codruț # UNIMEDIA
Întrebat de jurnaliști ce calități ar trebui să aibă viitorul prim-ministru al Republicii Moldova, liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a oferit un răspuns neașteptat și cu accente ironice.
16:20
(video) Va susține sau nu Blocul „Alternativa” viitorul Guvern: Primele declarații după întrevederea cu Maia Sandu # UNIMEDIA
Blocul „Alternativa” va decide dacă susține viitorul Guvern doar după prezentarea oficială a premierului și a programului de guvernare, a declarat președintele fracțiunii, Gaik Vartanean, după consultările cu Maia Sandu.
16:10
Noi detalii în dosarul Legii amnistiei: Mai mulți actuali și foști angajați ai ANP, percheziționați de CNA # UNIMEDIA
Mai mulți actuali și foști angajați ai Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt vizați în perchezițiile desfășurate astăzi, 23 octombrie, de Centrul Național Anticorupție, în dosarul Legii amnistiei. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a ANP, Olga Baciu.
16:00
Atac armat în fața Parlamentului din Belgrad. Un bărbat a fost împușcat. Cine este agresorul # UNIMEDIA
Un bărbat a fost rănit după ce un pensionar a intrat într-unul dintre corturile montate de susţinătorii preşedintelui din Serbia şi a început să tragă la întâmplare. Şeful statului sârb, Aleksandar Vucic, a caracterizat incidentul drept un act terorist, scrie observatornews.ro.
15:50
„Sub acoperișul dictaturii nord-coreene”: Cum viitorul premier, Alexandru Munteanu, a ajuns să locuiască într-un bloc din București, deținut de Ambasada Coreei de Nord # UNIMEDIA
Coreea de Nord, aflată sub sancțiuni internaționale, ar fi obținut venituri timp de mai mulți ani dintr-o schemă imobiliară în București. Ambasada nord-coreeană a închiriat întregul bloc de protocol din curtea sa, situat lângă Parcul Herăstrău, unei companii private, care apoi a subînchiriat cele 25 de apartamente unor firme și persoane fizice. Deși terenul aparține statului român, clădirile sunt proprietatea Guvernului nord-coreean. RISE scrie că printre cei care au locuit recent acolo se numără și actualul premier desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că nu știa că imobilul aparține unui alt stat.
15:40
(video) Elicopterul președintei Indiei, blocat în asfalt proaspăt așternut pe heliportul de aterizare: Polițiștii și pompierii l-au împins cu mâinile # UNIMEDIA
Roțile elicopterului președintei Indiei, Droupadi Murmu, s-au blocat în asfaltul unui heliport proaspăt betonat la Pramadam. Incidentul s-a produs în momentul în care ea ateriza în Kerala pentru vizita sa la Sabarimala, scrie digi24.ro.
15:30
Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor la un Centru de Plasament # UNIMEDIA
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor la un centru de plasament. Cazul a fost confirmat de poliție. Oamenii legii au declarat pentru Nordinfo că au fost sesizați la 20 octombrie.
15:20
(video) Dmitrii Constantinov, detalii despre vizita șefului SIS la Comrat: „Îl interesa când vor avea loc alegerile în Adunarea Populară și cum vor fi organizate acestea” # UNIMEDIA
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a făcut publice detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, la Comrat.
15:10
Justiția albaneză, în criză după ce un avocat a fost arestat, iar apărătorii au intrat în grevă generală. Cristina Ciubotaru: „Asemănări îngrijorătoare cu RM” # UNIMEDIA
Avocații albanezi au intrat în grevă generală și boicotează procedurile, după ce un apărător a fost arestat pentru că l-a acuzat pe un procuror de falsificarea probelor. Fosta vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, avertizează că situația din Albania amintește de starea de lucruri din Moldova și spune că astfel de „atacuri”, cum s-a produs asupra avocatului albanez, devin „inevitabile atunci când cei „trecuți de vetting” ajung să se creadă infailibili”.
15:00
Tragedie în Italia: O familie de moldoveni, găsită moartă în casă. Care ar fi primele versiuni ale anchetei # UNIMEDIA
O familie de moldoveni a fost găsită fără suflare în Italia, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Este vorba de un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani, anunță presa locală.
14:30
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu condiții meteorologice stabile pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius.
14:30
(video) Moment istoric: Regele Charles și Papa Leon s-au rugat împreună în Capela Sixtină # UNIMEDIA
Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, în cadrul primei slujbe comune la care au participat un monarh englez și un pontif catolic de când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Roma în 1534, scrie digi24.ro.
14:30
(video) Fadei Nagacevschi: Prin limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” nu se va reuși izolarea Irinei Vlah, din contra # UNIMEDIA
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, susține că limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe perioada cauzei civile, și excluderea formațiunii din alegeri s-a făcut prin haos, fără respectarea prevederilor legale, și acest lucru va fi demonstrat. Mai mult, el spune că, toate aceste acțiuni doar îi vor oferi Irinei Vlah, liderul partidului, mai multă legitimitate și îi vor crește ratingul.
14:20
Bulgaria acuză România că blochează construcţia de noi poduri peste Dunăre: „Vrea un singur punct de trecere” # UNIMEDIA
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru „obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most, citată de observatornews.ro.
14:20
(video) Pelerinaj la Președinție. Usatîi: Vom discuta despre Guvern. Cu prim-ministrul totul e clar # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a venit „fără emoții” la consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Politicianul a declarat înaintea întrevederii că „totul este deja clar, dar a venit să discute despre Guvern”:
14:10
(video) Consultări la fuga, la Președinție: Costiuc: Păi ce, avem de făcut plăcinte?! Nu vom susține Guvernul Munteanu # UNIMEDIA
Partidul „Democrația Acasă” a participat la consultările cu Maia Sandu privind desemnarea prim-ministrului Republicii Moldova. După discuții, formațiunea și-a exprimat dezacordul și indignarea față de modul în care Președinția gestionează acest proces și a declarat că nu va susține Guvernul Munteanu.
14:00
PCRM boicotează consultările cu Maia Sandu pentru funcția de premier: „Candidatura a fost anunțată. E o bătaie de joc la adresa deputaților” # UNIMEDIA
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a anunțat că nu va participa la consultările organizate de președinta țării, Maia Sandu, privind desemnarea viitorului premier. Potrivit PCRM, „candidatura propusă pentru funcția de prim-ministru, contrar Constituției și bunului-simț, a fost anunțată și mediatizată pe larg, inclusiv de către Sandu însăși, încă înainte de validarea oficială a noului Parlament”.
13:50
Medvedev avertizează că Trump este „pe picior de război” cu Rusia: „S-a aliniat cu Europa ţăcănită” # UNIMEDIA
Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile preşedintelui Trump de a anula summitul de la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, scrie observatornews.ro.
13:40
(video) Directorul SIS, întâlnire cu ușile închise la Comrat: Alexandru Musteața ar fi purtat discuții cu deputați și conducerea Adunării Populare # UNIMEDIA
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, ar fi avut o întâlnire cu ușile închise la Comrat, alături de președintele Adunării Populare a Găgăziei, Dmitri Constantinov, vicepreședintele Executivului găgăuz, Ilia Uzun și mai mulți deputați.
13:40
(video) Vasile Costiuc vrea să-i țină Maiei Sandu lecții de drept constituțional, în loc de consultări: „Să-i întreb, poate era corect să respecte legea!?” # UNIMEDIA
La Președinție au început consultările inițiate de șefa statului, Maia Sandu, pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii invitați la discuții au fost deputații fracțiunii „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a venit la întrevedere cu un exemplar al Constituției Republicii Moldova, declarând că „va citi articolul 98, care care spune foarte clar care este procedura de numire a premierului”.
13:30
13:20
Ultima oră! Prezentatorul „Gusturile se discută” de la ProTV riscă până la 15 ani de închisoare pentru trafic de cocaină: Petru Chicu, trimis în judecată # UNIMEDIA
Petru Chicu, proprietarul restaurantului KIKU Steak & Wine din capitală, dar și prezentatorul emisiunii „Gusturile se discută” de la ProTV, a fost trimis pe banca acuzaților alături de alți doi bărbați pentru trafic de cocaină. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
13:20
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe perioada examinării cauzei civile, a anunțat ce va face în următoarea perioadă. Ea va merge prin țară și va discuta cu cetățenii despre alegerile care au trecut, dar și despre pașii pe care-i va întreprinde mai departe.
13:10
13:00
(video) Incident la Ambasada Rusiei din București. Un șofer drogat a încercat să intre cu mașina în poartă. Ar fi un cunoscut stomatolog # UNIMEDIA
Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București. Surse judiciare spun că la volanul mașinii se afla un cunoscut medic stomatolog, scrie adevarul.ro.
13:00
Ultima oră! Scandalul pe Legea amnistiei, care a permis deținuților pe viață să iasă din pușcării, ia o nouă turnură: Procurorii au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară, vizând persoane suspectate de corupere în procesul aplicării amnistiei acordate cu ocazia a 30 de ani de independență, în urma cărora au fost eliberate ilegal mai multe persoane condamnate pe viață.
12:30
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți, pentru mâine, 24 octombrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 1 ban, iar motorina cu 2 bănuți.
11:40
(video) „Trebuie să plec?” Cum răspunde Ludmila Catlabuga, întrebată dacă rămâne la Ministerul Agriculturii sau merge în Parlament # UNIMEDIA
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, spune că este prematur să vorbească despre o eventuală plecare din funcție, în contextul formării noului Guvern. Ea afirmă că va continua să slujească agriculturii „indiferent dacă rămâne la minister sau merge în Parlament” și că decizia finală va fi luată după consultările privind viitorul Cabinet de miniștri.
11:40
ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând din ianuarie 2026, potrivit adevarul.ro.
11:30
(video) Sere „cu efect psihotrop”, la Strășeni: Polițiștii au ridicat 14 kg de cannabis, de peste 4 mil. lei, din gospodăria unui bărbat # UNIMEDIA
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de cultivarea și comercializarea ilegală a drogurilor. În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit două sere improvizate cu plante de cannabis și droguri de tip hidropon, cu o valoare estimată la peste 4 milioane de lei.
11:10
Incident în închisoarea în care se află Sarkozy: Trei deţinuţi, anchetaţi după ce l-au ameninţat pe ex-președintele francez. Momentul, filmat # UNIMEDIA
Trei deţinuţi de la penitenciarul La Santé din Paris au fost preluaţi de poliţişti după ce l-au ameninţat pe fostul preşedinte Nicolas Sarkozy, închis acolo de marţi. Pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care se aud insulte şi ameninţări la adresa lui Sarkozy, iar procurorii au deschis o anchetă pentru ameninţări cu moartea, potrivit Agerpres, citat de observatornews.ro.
