LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Energiei al R. Moldova, Dorin Junghietu, de prezentare a realizărilor obținute pe parcursul mandatului

SafeNews, 23 octombrie 2025 16:20
Acum 30 minute
16:20
16:10
16:10
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei dezvăluie ce a discutat cu directorul SIS: „L-au interesat etapele următoare și organizarea alegerilor în Găgăuzia” # SafeNews
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a dezvăluit detalii privind vizita neașteptată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, la Comrat. Potrivit lui Constantinov, discuțiile s-au axat în special pe organizarea viitoarelor alegeri pentru Adunarea Populară și pe etapele de lucru care vor urma scrutinului parlamentar recent încheiat. „În primul rând, îi […]
Acum o oră
15:50
Caz șocant: O fetiță de șapte ani, violată de un alt minor la un centru de plasament din nordul țării # SafeNews
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor. Transmite SafeNews.md cu referire la surselor Nordinfo, incidentul a avut loc pe teritoriul unui centru de plasament. Cazul a fost confirmat de poliție. Oamenii legii au declarat pentru Nordinfo că au fost sesizați la 20 […]
15:40
„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk # SafeNews
Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donețk, anunță procuratura locală. Pe 20 octombrie, un cuplu și fiul lor adult se adăposteau în subsolul casei lor, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. La scurt timp, […]
Acum 2 ore
15:30
Renato Usatîi propune formarea unui Guvern profesionist, cu participarea partidelor extraparlamentare # SafeNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la formarea unui Guvern profesionist, alcătuit din specialiști și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare, în cadrul consultărilor desfășurate la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. După întrevederea cu președinta Maia Sandu, Usatîi a precizat că formațiunea sa nu a înaintat un candidat propriu, întrucât […]
15:20
Doi tineri și-au luat copilul de 9 luni, au ignorat orice avertisment și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia # SafeNews
Un incident revoltător a avut loc în Munții Tatra: doi soți, care au ignorat orice avertisment, și-au luat bebelușul de 9 luni și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia, relatează Heute și NDTV World. În ciuda avertismentelor repetate din partea ghizilor montani și a salvatorilor cu privire la vizibilitatea redusă, vânt puternic și ninsoare, […]
15:00
Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” # SafeNews
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă" la adresa securității europene și l-a îndemnat pe […]
15:00
Adrian Băluțel își încheie activitatea în funcția de șef de cabinet al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, după 789 de zile petrecute în această poziție. Ultima sa zi în funcție va fi pe 31 octombrie, iar începând cu 1 noiembrie, el își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Într-un mesaj […]
14:40
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii India în Republica Moldova, Manoj Kumar Mohapatra, în cadrul căreia au fost discutate noi oportunități de colaborare între cele două state. Potrivit discuțiilor, autoritățile de la Chișinău și New Delhi își doresc să intensifice dialogul politic și să organizeze vizite reciproce […]
Acum 4 ore
14:30
După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul # SafeNews
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. […]
14:10
Liderii europeni intenționează să își arate sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi, la Bruxelles, după câteva zile agitate la capătul cărora președintele american Donald Trump a anunțat că plănuiește să aibă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, dar apoi s-a răzgândit, relatează Reuters. În cadrul Consiliului European, liderii Uniunii Europene sunt așteptați să […]
14:00
Seceta din acest an a provocat pagube în agricultura Moldovei: 33.000 de hectare compromise în mai multe raioane ale țării # SafeNews
Republica Moldova se confruntă cu pagube semnificative în sectorul agricol, cauzate de seceta din acest an, care a compromis aproximativ 33.000 de hectare de terenuri cultivate, a anunțat ministra Agriculturii în exercițiu, Ludmila Catlabuga. Cele mai afectate culturi sunt floarea-soarelui și porumbul, cu suprafețe de 16.000, respectiv 17.000 de hectare grav afectate. Raioanele Căușeni, Ștefan […]
13:50
PCRM refuză să participe la consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea prim-ministrului # SafeNews
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat oficial că nu va participa la consultările organizate astăzi de președintele Maia Sandu cu formațiunile parlamentare. Scopul acestor discuții este desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Astăzi, președintele Maia Sandu a invitat la consultări principalele partide din opoziție, printre care PSRM, PCRM, Blocul „Alternativa", Partidul […]
13:40
Moarte tragică în Italia: Trei membri ai unei familii din R. Moldova intoxicați cu monoxid de carbon # SafeNews
O familie de origine moldovenească, stabilită în Italia de aproximativ 20 de ani, a fost găsită fără viață în locuința lor de pe strada Cesare Battisti, în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Descoperirea macabră a fost făcută în noaptea dintre 22 și 23 octombrie, după ce colegii tatălui, în vârstă de 51 de […]
13:30
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin # SafeNews
Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk. Vadym Filashkin, șeful administrației militare din regiunea Donețk, a relatat pe larg despre tragicul incident. „Încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă, ei au relatat […]
12:50
Percheziții în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de amnistia acordată cu ocazia a 30 de ani de independență # SafeNews
Astăzi, ofițerii Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu angajații Centrului Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, au desfășurat o serie de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Operațiunea face parte dintr-o anchetă penală privind suspiciuni de corupție în procesul de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia marcării a 30 de ani de la […]
12:40
Un șofer beat criță a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia # SafeNews
Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia din Chișinău, în stare avansată de ebrietate. Polițiștii Secției patrulare au oprit vehiculul de model Dacia și l-au testat alcoolscopic pe șofer, aparatul Drager indicând o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. […]
Acum 6 ore
12:30
Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată din cauza riscurilor de coordonare între companiile din sectorul agricol, în special pe piața sfeclei de zahăr # SafeNews
Consiliul Concurenței a anunțat inițierea unei investigații aprofundate (Faza II) privind operațiunea prin care „Curtea Dacilor" SRL intenționează să preia integral „Agro Business Group" SRL. Operațiunea presupune achiziționarea întregului capital social al „Agro Business Group", inclusiv activele companiei, terenuri agricole și echipamente de prelucrare. Decizia a fost luată după analiza preliminară a notificării, care a […]
12:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că agenda Consiliului European, la care participă alături de liderii europeni, include discuții privind situația din Ucraina și sprijinul pentru Kiev, securitatea și apărarea europeană, dar și începerea procesului de aderare la UE al Republicii Moldova. Întrebat despre posibilitatea înghețării activelor rusești, președintele Nicușor Dan a […]
12:10
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga: „Este prematur să spun dacă rămân în noul Guvern” # SafeNews
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului său, că încă nu cunoaște dacă va face parte din noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. „Cred că este prematur astăzi să pot zice despre plecarea mea din minister. Noi am lăsat să etapizăm, să trecem peste toate procedurile […]
12:00
Accident aviatic în judeţul Vaslui, România. Pilotul a fost găsit decedat. Cine este bărbatul # SafeNews
Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El este proprietarul unei […]
11:40
Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu […]
11:30
Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-a reluat activitatea, deși autorizația de gestionare a deșeurilor a expirat la 20 octombrie 2025, anunță fostul deputat Alexandr Slusari. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că uzina operează fără acte valabile emise de Agenția de Mediu, ceea ce face activitatea acesteia ilegală. Slusari susține că, în aceste condiții, importurile […]
11:20
În Legislatura a XII-a a Parlamentului Republicii Moldova, din totalul deputaților aleși, 47 sunt la primul mandat, în timp ce 43 de parlamentari au deja experiență de două sau trei mandate. De asemenea, 11 deputați au fost aleși pentru cel puțin patru mandate. Pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate" (PAS), 22 de deputați […]
11:10
VIDEO // Rețea de trafic de droguri destructurată: o tânără și un bărbat din Orhei reținuți pentru comercializarea substanțelor ilegale # SafeNews
Două persoane, o tânără de 19 ani și un bărbat de 31 de ani din Orhei, sunt suspectate de trafic ilicit de droguri, după ce au procurat și comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram. Suspecții foloseau rețele de plăți electronice pentru tranzacții, iar banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane […]
11:00
FOTO // Defrișări ilegale depistate în raionul Rîșcani: inspectorii de mediu au intervenit cu razii nocturne pentru a opri tăierile neautorizate # SafeNews
În noaptea recentă, pe un teren privat din apropierea Fondului forestier al Ocolului Silvic Rîșcani și a fâșiei forestiere gestionate de administrația locală Sturzeni, au fost depistate tăieri ilegale de arbori. Persoanele implicate în aceste acțiuni au fost identificate în urma unor razii nocturne organizate de inspectorii de mediu din Rîșcani. Acțiunile de control au […]
10:50
Scene de neînțeles la un exercițiu militar în Germania. Polițiștii au început să tragă asupra soldaților germani care simulau un atac împotriva NATO # SafeNews
Un exercițiu militar s-a încheiat cu rănirea unui soldat, după ce polițiștii au deschis focul, într-un moment de confuzie, asupra trupelor armate germane care se antrenau în apropiere de Munchen, relatează Deutsche Welle. Un exercițiu inofensiv al armatei germane, care ar fi trebuit să fie doar un antrenament pentru situații de urgență, a devenit brusc o […]
Acum 8 ore
10:30
FOTO // Un bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență, ar fi pretins 2 000 de euro pentru a influența o decizie a executorului judecătoresc # SafeNews
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori, fiind suspectat de trafic de influență după ce a pretins și primit 2 000 de euro pentru a influența o decizie a unui executor judecătoresc. Potrivit informațiilor preliminare, suspectul ar fi cerut și primit suma de bani de la o persoană aflată […]
10:30
VIDEO // Cultiva ilegal cannabis în sere special amenajate: bărbat din raionul Strășeni prins de poliție cu 14 kg de droguri # SafeNews
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, este suspectat de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Ofițerii Direcției Investigații „Centru" și cei ai Direcției Urmărire Penală a INI, împreună cu Serviciul Vamal, procurorii PCCOCS și mascații Brigăzii „Fulger", au descins la domiciliul acestuia, unde au descoperit două sere special amenajate […]
10:10
LIVE // Conferință de presă privind bilanțul realizărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii 4 ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă privind bilanțul realizărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii 4 ani apare prima dată în SafeNews.
10:10
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul
10:00
Comercializau cocaină în Chișinău: trei bărbați trimiși în judecată pentru trafic de substanțe interzise în proporții deosebit de mari # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 45, 35 și 24 de ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de trafic de droguri. Potrivit procurorilor, aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce comercializau cocaină, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 270 de grame din substanța interzisă. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, […] Articolul Comercializau cocaină în Chișinău: trei bărbați trimiși în judecată pentru trafic de substanțe interzise în proporții deosebit de mari apare prima dată în SafeNews.
09:50
Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce SUA au impus sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil # SafeNews
Cotațiile petrolului au crescut cu aproximativ 3% după ce Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat primele sancțiuni din mandatul președintelui Donald Trump împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, scrie DW. Potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), măsura a fost luată din cauza „lipsei de angajament serios a Rusiei față de procesul de pace” în […] Articolul Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce SUA au impus sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil apare prima dată în SafeNews.
09:40
India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale # SafeNews
Piața globală a ureei traversează în septembrie–octombrie 2025 o perioadă de activitate redusă, dominată de licitația majoră lansată de compania indiană de stat RCF (Rashtriya Chemicals and Fertilizers) pentru două milioane de tone de produs, cu livrare până la jumătatea lunii decembrie. Potrivit economistului Iurie Rija, această licitație a blocat temporar direcția pieței, majoritatea cumpărătorilor […] Articolul India a oprit comerțul global cu îngrășăminte! Moldova rămâne cu depozitele pe jumătate goale apare prima dată în SafeNews.
09:30
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate, relatează Ukrainska Pravda. În cursul serii, fusese emisă o alertă pentru a […] Articolul Rusia atacă Kievul pentru a doua noapte la rând. Sunt cel puţin şapte răniţi apare prima dată în SafeNews.
09:30
Escrocherie prin „Telegram”: un tânăr, condamnat la 5 ani de închisoare după ce a golit contul unei femei și și-a luat telefoane scumpe cu datele ei bancare # SafeNews
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a participat la o schemă de escrocherie prin care a sustras aproape 90 000 de lei din contul unei femei din Chișinău. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți (sediul central), în urma […] Articolul Escrocherie prin „Telegram”: un tânăr, condamnat la 5 ani de închisoare după ce a golit contul unei femei și și-a luat telefoane scumpe cu datele ei bancare apare prima dată în SafeNews.
09:20
Râul Fitzroy, în care trăiesc crocodili, a fost aprobat de comitetul național de organizare a Jocurilor Olimpice din 2032 de la Brisbane ca loc de desfășurare a competițiilor de canotaj și caiac. Competițiile ar urma să aibă loc în orașul Rockhampton, în statul Queensland. Decizia a stârnit întrebări din partea federațiilor naționale, inclusiv din partea […] Articolul Un râu din Australia, plin cu crocodili, aprobat pentru Jocurile Olimpice din 2032 apare prima dată în SafeNews.
09:20
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea trei noi adjuncți. Cine sunt aceștia # SafeNews
Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție urmează să aibă trei adjuncți noi. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze, în cadrul ședinței din 24 octombrie, demersurile privind exprimarea acordului asupra candidaturilor pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție. Potrivit surselor BizLaw.md, este vorba despre următorii candidați: În prezent, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, […] Articolul Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție ar putea avea trei noi adjuncți. Cine sunt aceștia apare prima dată în SafeNews.
09:10
Președintele Parlamentului solicită „mai multă viteză” în reforma justiției, element esențial pentru deschiderea negocierilor cu UE # SafeNews
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană (UE), cu accent pe continuarea reformei justiției și a administrației publice locale, reprezintă prioritățile Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Spicherul Igor Grosu, care și-a început cel de-al doilea mandat consecutiv la conducerea Parlamentului, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că reformei […] Articolul Președintele Parlamentului solicită „mai multă viteză” în reforma justiției, element esențial pentru deschiderea negocierilor cu UE apare prima dată în SafeNews.
09:00
Autoritățile cubaneze l-au arestat pe Zhi Dong Zhang, traficant chinez de fentanil, care a evadat din arestul din Mexic în iulie și este căutat și de SUA, au declarat surse din domeniul securității mexicane, miercuri, pentru AFP. Traficantul este cunoscut sub pseudonimul de „Fratele Wang” și este suspectat de legături cu cartelurile de droguri Sinaloa […] Articolul Un baron chinez al fentanilului, dat în urmărire de SUA, a fost prins în Cuba apare prima dată în SafeNews.
09:00
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune. Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău, scrie moldpres.md. „O să avem discuții și cu […] Articolul Președinta Parlamentului European va efectua o vizită la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:00
Potrivit raportului anual „State of Climate Action”, dedicat schimbărilor climatice și impactului activității umane asupra acestora, anul 2024 a stabilit un record în ceea ce privește utilizarea cărbunelui la nivel mondial. Raportul este pregătit sub coordonarea centrului analitic World Resources Institute. În document se menționează că „cărbunele este sursa a două treimi din emisiile din […] Articolul Utilizarea cărbunelui la nivel mondial a atins un nivel-record apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia # SafeNews
Administrația Trump a ridicat o restricție cheie care limita utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul rus, au declarat oficiali americani pentru The Wall Street Journal. Măsura permite Kievului să-și intensifice atacurile asupra unor ținte critice în Rusia și să crească presiunea asupra Kremlinului. Ucraina a […] Articolul Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia apare prima dată în SafeNews.
08:40
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție # SafeNews
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”, relatează Reuters și SkyNews. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru summitul între […] Articolul Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:30
Un bărbat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București . Au intervenit trupele antitero # SafeNews
Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de jandarmi în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din Şoseaua Kiseleff, potrivit G4Media și Jurnalul. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. Un jandarm aflat la paza misiunii diplomatice l-a somat pe șofer și […] Articolul Un bărbat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București . Au intervenit trupele antitero apare prima dată în SafeNews.
08:20
Unde ar putea ajunge bijuteriile furate de la Luvru. Rețeaua ascunsă de miliarde de dolari a hoților de aur și pietre prețioase # SafeNews
După ce hoții au furat opt exponate din Muzeul Luvru ce fac parte din bijuteriile coroanei Franței, a început imediat o cursă pentru prinderea lor înainte ca obiectele furate să ajungă pe piața neagră. Rețeaua globală clandestină pentru obiecte de artă furate, inclusiv bijuterii, face tranzacții de miliarde de dolari pe an, potrivit FBI, și […] Articolul Unde ar putea ajunge bijuteriile furate de la Luvru. Rețeaua ascunsă de miliarde de dolari a hoților de aur și pietre prețioase apare prima dată în SafeNews.
08:00
Scădere semnificativă a ofertei și cererii de valută în septembrie. BNM intervine pe piață cu 4 milioane de euro # SafeNews
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță o diminuare considerabilă a activității pe piața valutară în luna septembrie 2025, atât din partea persoanelor fizice, cât și a agenților economici. Conform datelor prezentate de instituție, oferta netă de valută din partea populației a scăzut cu 38,3 milioane de euro, echivalentul a -12,9% față de luna august. În […] Articolul Scădere semnificativă a ofertei și cererii de valută în septembrie. BNM intervine pe piață cu 4 milioane de euro apare prima dată în SafeNews.
07:50
FOTO // IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, pentru a preveni accidentele în rândul celor mici # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dat startul unei campanii naționale de conștientizare și prevenire, intitulată „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, lansată miercuri, 22 octombrie 2025. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea numărului de accidente în care sunt implicați copii, în special în perioadele de vacanță, când aceștia rămân nesupravegheați […] Articolul FOTO // IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, pentru a preveni accidentele în rândul celor mici apare prima dată în SafeNews.
07:40
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare # SafeNews
Doi polițiști vor sta permanent în celulele vecine cu Nicolas Sarkozy pentru a-i asigura protecția în detenție, a anunțat ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez. Fostul președinte al Franței a ajuns marți la penitenciarul La Santé din Paris, unde își va ispăși pedeapsa de cinci ani de închisoare pentru conspirație privind finanțarea campaniei electorale din […] Articolul Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare apare prima dată în SafeNews.
07:30
Apa râului Bâc s-a colorat în verde. Termoelectrica: „Nu există pericol pentru populație” # SafeNews
Un fenomen neobișnuit a atras atenția locuitorilor capitalei seara trecută: apele râului Bâc au căpătat o nuanță verzuie intensă, care a stârnit îngrijorare pe rețelele sociale. În urma reacțiilor, Termoelectrica S.A. a venit cu o explicație oficială, oferind asigurări că nu este vorba despre un caz de poluare periculoasă. Potrivit companiei, incidentul s-a produs în […] Articolul Apa râului Bâc s-a colorat în verde. Termoelectrica: „Nu există pericol pentru populație” apare prima dată în SafeNews.
