Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor
Unica.md, 23 octombrie 2025 15:40
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor la un centru de plasament. Cazul a fost confirmat de ... Post-ul Caz strigător la cer în nordul țării: O fetiță de 7 ani ar fi fost violată de un alt minor apare prima dată în Unica.md.
• • •
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
15:20
15:20
15:10
15:10
Acum 2 ore
15:00
15:00
14:50
14:50
Acum 4 ore
13:30
13:20
13:10
13:10
13:10
13:00
13:00
13:00
12:50
Acum 12 ore
06:20
06:10
06:00
Acum 24 ore
00:10
22 octombrie 2025
23:50
23:50
23:30
23:20
23:10
23:00
23:00
22:50
22:40
22:40
22:20
22:20
22:00
19:00
18:10
17:00
16:50
16:50
16:40
16:40
16:40
16:40
16:40
16:30
16:30
Ieri
15:50
15:50
