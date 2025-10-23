Familia Regală a participat la ceremonia dedicată Zilei Armate Române
TVR Moldova, 23 octombrie 2025 14:40
Ieri, Familia Regală a fost întâmpinată la Preşedinţie, unde a avut o întrevedere cu şefa statului, Maia Sandu. Discuțiile s-au axat pe consolidarea relațiilor bilaterale, precum şi colaborarea dintre Casa Regală şi autorităţile de la Chişinău pe calea integrării europene. Ulterior, Familia Regală a participat la o recepţie dedicată Zilei Armate Române.
• • •
Minus milioane de euro. Ce face Transnistria fără banii Republicii Moldova pentru curent? # TVR Moldova
Pretinsul executiv de la Tiraspol este obligat să reducă drastic veniturile la buget cu aproape 300 de milioane de ruble locale, echivalentul a 15 milioane de euro. Responsabilii de domeniul finanțelor din regiune au explicat această decizie prin suspendarea activității unor întreprinderi industriale din cauza aprovizionării insuficiente cu gaze și sistarea exporturilor de energie electrică de către Centrala Termoelectrică Moldovenească etc.
Kievul, supus unui nou atac masiv al Rusiei; opt răniți și pagube la infrastructura urbană # TVR Moldova
Pentru a doua noapte la rând, Kievul a fost supus unor atacuri masive cu drone rusești, soldate cu cel puțin opt răniți și distrugeri semnificative ale infrastructurii urbane. Pagube considerabile au fost raportate și în regiunea Sumî unde loviturile rusești au vizat infrastructura feroviară locală.
Minus milioane de euro. Ce face Transnistria fără banii pe curent din partea Republicii Moldova? # TVR Moldova
Pretinsul executiv de la Tiraspol este obligat să reducă drastic veniturile la buget cu aproape 300 de milioane de ruble locale, echivalentul a 15 milioane de euro. Responsabilii de domeniul finanțelor din regiune au explicat această decizie prin suspendarea activității unor întreprinderi industriale din cauza aprovizionării insuficiente cu gaze și sistarea exporturilor de energie electrică de către Centrala Termoelectrică Moldovenească etc.
Consultații pentru candidatura premierului: Ce îl leagă pe Vasile Costiuc de Igor Dodon? # TVR Moldova
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat joi, înainte de consulătile cu președinta Maia Sandu organizate pentru desemnarea candidatului la funcția de premier, că nu are o altă propunere, dar se va oferi să citească articolul 98 din Constituție la consultările cu președinta Maia Sandu. Conform articolului 98 din Constituția Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, președintele desemnează un candidat la funcția de prim-ministru. Anterior, Costiuc s-a declarat deranjat de faptul că Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS la funcția de premier, este din Ucraina.
La Curtea de Apel se decide dacă va fi restricționată activitatea partidului Victoriei Furtună # TVR Moldova
Astăzi, la Curtea de Apel Centru, are loc ședința în dosarul intentat de Ministerul Justiției împotriva partidului Victoriei Furtună, „Moldova Mare”. Instituția solicită reducerea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni, invocând încălcări grave ale legislației privind finanțarea partidelor politice.
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este „pe picior de război” cu Moscova.
Mai multe instituții de drept desfășoară joi dimineață percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unei cauze privind posibile presupuse fapte de corupere ale unor persoane implicate în scandalul eliberărilor din închisoarea de la Rezina a mai multor criminali periculoși condamnați pe viață.
Voronin este cel mai longeviv parlamentar; aproape jumătate din noii deputați sunt la primul mandat # TVR Moldova
47 de deputați din Parlamentul de legislatură a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 - la al doilea sau al treilea. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Decanul de vârstă este Vladimir Voronin, aflat la al nouălea mandat, iar deputata Zinaida Greceanîi - al șaptelea.
Uniunea Europeană s-a alăturat rapid măsurilor americane impuse Rusiei. Ambasadorii țărilor membre au convenit joi dimineață asupra celui de-al nouăsprezecelea pachet de sancțiuni îndreptate împotriva economiei ruse.
Afacerea unui bărbat trecut de 60 de ani din Strășeni: 14 kg de droguri, depistate la domiciliu # TVR Moldova
Un bărbat de 61 de ani, domiciliat în satul Romănești, raionul Strășeni, este bănuit de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. La domiciliul acestuia au fost depistate 14 kilograme de canabis, anunță Serviciul Vamal.
Într-un anunț surpriză, Statele Unite impun sancțiuni suplimentare pentru două dintre cele mai mari companii petroliere ale Rusiei – furnizoare de resurse esențiale pentru mașinăria de război a lui Vladimir Putin. Trezoreria americană a inclus Rosneft, Lukoil și zeci de filiale pe lista entităților sancționate deja în ultimii trei ani, chemând Moscova să fie de acord, fără întârziere, cu o încetare a focului.
A cerut 2.000 de euro mită pentru a influența un executor judecătoresc; un bărbat- reținut de CNA # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut 2.000 de euro mită pentru a influența un executor judecătoresc.
Catedrala Naţională, aproape de momentul sfinţirii picturii. Transmisiune la TVR și TVR Moldova # TVR Moldova
Pregătirile pentru marele eveniment de duminică, când va fi oficiată sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, au intrat pe ultima sută de metri. Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu I. Ulterior, Biserica va fi deschisă non-stop, timp de cinci zile, pentru toți cei care vor să treacă prin Sfântul Altar. Trinitas TV și TVR vor fi broadcasteri oficiali, potrivit TVR INFO.RO.
Zelenski: apelul lui Trump de a opri războiul pe linia frontului este „un compromis bun” # TVR Moldova
Aflat în vizită în Norvegia, Volodimir Zelenski, a declarat că apelul președintelui Donald Trump către Ucraina și Rusia de a opri războiul pe linia actuală a frontului este „un compromis bun”. Declarația vine în contextul în care Casa Albă a transmis că planurile de a organiza o întrevedere între Trump și Putin la Budapesta au fost suspendate. Cu toate acestea, Rusia declară că pregătirile pentru întâlnirea celor doi lideri continuă.
Cinci bărbați au fost reținuți pentru un furt de peste jumătate de milion de lei în raionul Ungheni # TVR Moldova
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, produs în luna august curent în raionul Ungheni.
MEC cere retragerea gradului didactic directoarei de grădiniță condamnată pentru corupere # TVR Moldova
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării a propus retragerea gradelor manageriale și didactice pentru două cadre din sistemul educațional, din cauza încălcării normelor de integritate profesională.
Promitea să „aranjeze” dosare penale: Un avocat din Chișinău, condamnat la trei ani de închisoare # TVR Moldova
La 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar de corupție, recunoscând vinovat un avocat de comiterea a două episoade de trafic de influență, iar pe clientul acestuia – de cumpărare de influență.
Astăzi, Maia Sandu începe consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier # TVR Moldova
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului; în noul legislativ vor fi șase fracțiuni; la o întreptrindere silvică din Hâncești au fost găsite peste 100.000 de euro și sute de mii de lei ilagali, precum și angați fictivi.
Bibliotecile îmbătrânite ale Moldovei: Cărți de opt ori mai vechi decât standardele europene # TVR Moldova
Anul trecut, vârsta medie a cărților din bibliotecile publice din Republica Moldova a fost de 54 de ani, de aproape opt ori mai mare decât standardele recomandate de Uniunea Europeană și UNESCO. Ciclul agreat de înnoire a fondului de carte este de 7 ani. Deși situația s-a mai îmbunătățit, cititorii au încă acces la multe cărți care nu mai corespund nevoilor actuale de lectură.
În primele nouă luni ale acestui an, aproape 40 de incendii au fost provocate de copii. Cele mai multe, în mediul rural, în orele când părinții erau la serviciu, iar cei mici erau singuri acasă. Înaintea vacanței de toamnă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează campania națională "Tu știi ce face acum copilul tău acasă?", un apel la responsabilitate și prevenție.
Locuitorii Republicii Moldova care vor să primească ajutor pentru plata încălzirii se pot înregistra în programul "Ajutor la contor" începând cu data de 3 noiembrie.
Agenția „Moldsilva” condamnă orice act de corupție sau încălcare a legii după ce angajații Centrului Național Anticorupție au ridicat peste 100.000 de euro și 680.000 de lei într-un dosar de delapidare și angajări fictive la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii „Hâncești-Silva”.
Vizită oficială la Chișinău: Familia Regală a României, primită de Maia Sandu la Președinție # TVR Moldova
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu efectuează, în zilele de 22 și 23 octombrie, o vizită oficială la Chișinău. În cadrul vizitei, Familia Regală a României s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu.
Igor Grosu, liderul PAS, a fost ales, cu voturile a 55 de deputați președinte al Parlamentului. Pentru contracandidatul acestuia, Alexandr Stoianoglo, și-au dat votul 32 de parlamentari.
Sarkozy, încarcerat la penitenciarul La Sante din Paris, este protejat din cauza ameninţărilor # TVR Moldova
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, încarcerat de marți la închisoarea La Sante din Paris, este protejat din cauza ''amenințărilor la adresa sa'', a declarat miercuri ministrul de interne Laurent Nunez pentru canalul de informații CNews și postul de radio Europe1.
Nicușor Dan a conferit Ordinul „Meritul Cultural” Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretul de decorare a Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”.
55 de deputați au votat pentru ca deputatul PAS să dețină aceasta funcție. Votul a fost secret.
În noul Parlament, au fost constituite 6 fracțiuni. Vasile Tarlev a rămas în afară, independent # TVR Moldova
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite șase fracțiuni. Vasile Tarlev, liderul Partidului „Viitorul Moldovei”, care a ajuns în Parlament pe lista Blocului Electoral „Patriotic”, a anunțat că va fi deputat independent, neafiliat politic, din moment ce Blocul Patriotic a anunțat că vor crea două fracțiuni separate.
Nicușor Dan a conferit Ordinul „Meritul Cultural” „Uniunii Scriitorilor din R. Moldova” # TVR Moldova
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”.
Maia Sandu convoacă fracțiunile la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de premier # TVR Moldova
Joi, 23 octombrie, președintele R. Moldova, Maia Sandu, va convoca fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de premier.
Rusia a atacat, miercuri, orașul Harkiv cu drone, avariind o grădiniță. Atacul a omorât o persoană și a rănit șase, potrivit autorităților locale, kyivindependent.com.
Festivalul „Moldova Accordion Days” debutează joi, 23 octombrie, la Sala cu Orgă din Chișinău. Este prima ediție a unui eveniment dedicat acordeonului, un instrument cu tradiție și expresivitate aparte în cultura muzicală.
Este nevoie de peste o mie de medici în sistemul public de sănătate al Republicii Moldova. Cel mai mult suferă la acest capitol spitalele raionale, acolo unde unii doctori trebuie, chiar, să lucreze pe două specialităţi înrudite pentru a acoperi golurile de personal. Cei mai căutaţi în ţară sunt neurologii, neonatologii, ORL-iştii, oftalmologii, oncologii, chirurgii, cardiologii şi ortoped-traumatologii. Cu toate acestea, autorităţile centrale afirmă că lipsa de personal medical în teritoriu nu este critică.
În accidentul din Sângerei, în care au murit doi oameni, șoferul Volkswagenului nu are nicio leziune # TVR Moldova
Un șofer de 58 de ani și pasagera acestuia, o femeie de 51 de ani, au murit în urma unui accident grav produs între localitățile Copăceni și Mihailovca.
Comentator politic: Unii au venit în Parlament să ducă mai departe lupta lor personală cu Maia Sandu # TVR Moldova
Cetăţenii Republicii Moldova îşi pun mari speranţe în noul Parlament. Ei vor ca legile create de deputaţi în următorii patru ani să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la un venit decent pentru toţi, astfel încât să nu mai fie nevoiţi să ia calea străinătăţii în căutarea unui trai mai bun. Oamenii cred că alegerea unei majorităţi pro-europene este un semnal clar: locuitorii Republicii Moldova îşi doresc integrarea ţării în UE şi o viaţă fără griji.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus presei înaintea ședinței de inaugurare a legislativului că Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, nu avea cum să rămână o fracțiune în bloc în parlament.
Peste 102.000 de euro și 680.000 de lei au fost ridicate de angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea Întreprinderii de stat „Hâncești-Silva”
Două medalii într-o singură zi pentru Republica Moldova; Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei # TVR Moldova
Evoluții spectaculoase pentru luptătorii de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial de lupte U-23, care se desfășoară în orașul Novi Sad, Serbia. Două medalii într-o singură zi au fost aduse țării noastre de către Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei.
Maia Sandu, celor care au lucrat pentru Kremlin: „Devotamentul față de țară este sacru” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a spus în discursul său susținut în ședința de inaugurare a noului parlament că următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta R. Moldova. Șefa statului a subliniat că perioada care urmează este cea mai complicată de la independență încoace și responsabilitatea demnitarilor este mare.
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs miercuri dimineață, la ora 10:23, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 90,0 km, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pământului din România. Acesta a fost resimțit și în Republica Moldova.
„Am probleme grele pentru mine”. Botgros a explicat de ce nu a putut inaugura ședința legislativului # TVR Moldova
Nicolae Botgros, directorul artistic al Orchestrei „Lăutarii” și deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a explicat de ce a refuzat să inaugureze prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă, după ce liderul PCRM, Vladimir Voronin, a refuzat la rândul său.
Maia Sandu: Nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova # TVR Moldova
În spatele fiecărui vot exprimat liber stau speranțele într-un viitor mai bun a copiilor și nepoților noștri și într-o bătrânețe liniștită a părinților noștri, dar și dorința de a pune la temelia casei noastre, R. Moldova o cărămidă, a spus președinta R. Moldova, Maia, în discursul său susținut în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului R. Moldova.
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat, înainte ședinței de inaugurare a legislativului, că va face parte din comisia care se ocupă de problemele fiecărui cetățean. El a menționat că partidul său va fi în opoziție, dar va susține toate inițiativele pozitive.
„Nu poți trimite o fracțiune lângă WC”. Costiuc, nemulțumit de fotoliile repartizate deputaților săi # TVR Moldova
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a declarat nemulțumit de faptul că celor șase deputați din formațiunea sa le-au fost repartizate fotoliile de lângă veceu. El a purtat „cușmă de cârlan” la ședința inaugurală a noului Parlament ca „un gest simbolic de protest” față de „campania de murdărire” dusă de așa-numiții bloggeri ai PAS.
Un incendiu a izbucnit la un autoservice din orașul Briceni, iar patru automobile aflate la reparație au ars complet, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Va susține sau nu Plîngău toate inițiativele PAS? „Fiecare proiect trebuie analizat atent” # TVR Moldova
Fostul președinte al Partidului Platforma DA, Dinu Plîngău, a declarat că are multă speranță ca noul legislativ să desfășoare o activitate productivă, menită să îmbunătățească viața oamenilor. Întrebat dacă va susține toate inițiativele PAS sau le va evalua, Dinu Plîngău a spus că fiecare deputat trebuie să analizeze atent fiecare proiect de lege și să voteze în baza experienței și cunoștințelor profesionale.
Şedinţa inaugurală a noului Parlament al Republicii Moldova are loc începând cu ora 10:00. La eveniment participă deputații aleși, şeful statului, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. TVR MOLDOVA difuzează, în direct, ședința de constituire a noului legislativ, într-o ediție specială.
