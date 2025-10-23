Uzina Metalurgică din Râbnița funcționează ilegal, avertizează Alexandr Slusari

10:50

Un exercițiu militar s-a încheiat cu rănirea unui soldat, după ce polițiștii au deschis focul, într-un moment de confuzie, asupra trupelor armate germane care se antrenau în apropiere de Munchen, relatează Deutsche Welle. Un exercițiu inofensiv al armatei germane, care ar fi trebuit să fie doar un antrenament pentru situații de urgență, a devenit brusc o […]