Un activist PAS, obligat de instanță să șteargă o postare despre Vlad Bilețchi și să exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi plătit de Șor
Ziua, 23 octombrie 2025 11:00
Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
Atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Șapte persoane rănite și clădiri distruse # Ziua
Șapte persoane au fost rănite în urma atacului cu drone lansat de armata rusă în noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Peste 100 de salvatori și 28 de autospeciale au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor și înlăturarea consecințelor bombardamentului. În sectorul Podolsk, pompierii au reușit […]
Acum 15 minute
11:10
Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale din București: detalii cu privire la program și accesul pelerinilor în Altar # Ziua
Consilierul patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, împreună cu reprezentanții forțelor de ordine, a oferit detalii referitoare la condițiile de acces și măsurile de siguranță, în cadrul evenimentului de sfințire a Catedralei Naționale din București, care va avea loc duminică, 26 octombrie. El a clarificat pentru publicul larg conceptul, numele și istoricul […]
11:10
VIDEO | Donald Trump se va întâlni săptămâna viitoare cu Xi Jinping: „Vom vorbi cu siguranță despre Rusia și Ucraina” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că omologul său chinez, Xi Jinping, ar putea avea o influență semnificativă asupra președintelui rus Vladimir Putin în privința conflictului din Ucraina. Afirmația vine cu o săptămână înainte de întâlnirea planificată între cei doi lideri, care va avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea […]
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:40
Ion Chicu susține că blocul „Alternativa” va propune o declarație privind depolitizarea instituțiilor statului # Ziua
Prima inițiativă legislativă pe care o va înainta fracțiunea Blocului Alternativa va fi o declarație privind depolitizarea instituțiilor statului. Anunțul a fost făcut de deputatul Ion Chicu, care a adăugat că, prin această inițiativă, opoziția își propune să scoată instituțiile-cheie de sub influența partidului de guvernământ. Deputatul Ion Chicu a criticat modul în care instituțiile […]
Acum 2 ore
10:20
Trupa rock americană Bon Jovi va susține în 2026 un nou turneu, intitulat „Forever Tour", care marchează revenirea sa în concerte live după intervenția chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează revista Variety, citată de Agerpres. Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru […]
10:10
Deținătorii de trotinete și biciclete electrice din România vor fi obligați să-și perfecteze Asigurarea RCA. Un proiect de lege cu noile condiții a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat. Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 […]
10:00
Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate bănci, burse cripto și entități din India și China # Ziua
Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include măsuri ce vizează bănci rusești, platforme de criptomonede, precum și entități din India și China implicate în sprijinirea economiei de război a Moscovei. De asemenea, Bruxellesul a decis restricționarea circulației diplomaților ruși în spațiul european, pentru a contracara tentativele de destabilizare […]
09:50
Peste un milion de pagini din manualele școlare din R. Moldova și România vor fi digitalizate # Ziua
Peste 1 milion de pagini din cărțile incluse în programa școlară a Republicii Moldova și României vor fi digitalizate în cadrul unui proiect comun derulat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iași, cu sprijin european. Inițiativa „School Library" face parte din proiectul BiblioTech, care prevede dezvoltarea a două […]
Acum 4 ore
09:20
VIDEO | Cel puțin 12 morți și mai mulți răniți după o explozie la o fabrică de armament din Rusia. Autoritățile exclud un atac cu dronă # Ziua
O explozie puternică s-a produs noaptea trecută la uzina militară „Plastmass" din orașul Kopeisk, regiunea Celeabinsk, urmată de o a doua deflagrație în zona afectată de incendiu. Fabrica este specializată în producerea și neutralizarea munițiilor și materialelor explozive. Potrivit presei ruse, cel puțin 12 persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite. Informațiile au […]
09:10
Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Au intervenit trupele antitero # Ziua
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din București, aflată pe Șoseaua Kiseleff. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15, potrivit autorităților. Un jandarm aflat în serviciul de pază a observat […]
09:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a crescut în ultima săptămână și acoperă în prezent întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni, precum și întregul consum de gaz din stânga Prutului. 5,6 milioane de metri cubi au trecut miercuri, 22 octombrie pe sub Prut, în condițiile în care capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde metri […]
08:40
Meteorologii anunță că, începând de astăzi, vremea se va încălzi simțitor. Temperaturile pe timp de zi vor urca până la +20 de grade Celsius. Noaptea și dimineața, în anumite regiuni, se va lăsa ceață slabă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea, termometrele vor indica între +6 și +11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul […]
08:20
VIDEO | Donald Trump anulează summitul cu Vladimir Putin și lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia # Ziua
Administrația americană a anunțat miercuri impunerea de sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, în încercarea de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a accepta un armistițiu în războiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA. Este prima serie de sancțiuni impuse de președintele Donald Trump împotriva Rusiei […]
08:00
Accident fatal în raionul Sîngerei. Un bărbat care traversa neregulamentar a fost lovit în plin de un autobuz # Ziua
Un grav accident rutier s-a produs miercuri seara pe traseul Bălți — Chișinău, în apropierea satului Copăceni, raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor preliminare, un autobuz a lovit mortal un bărbat de 56 de ani, care traversa neregulamentar. Bărbatul care și-a pierdut viața traversa strada alături de un alt bărbat. Potrivit unui martor ocular, citat de realitatea.md, […]
Acum 24 ore
18:30
Demonstrație de forță la Moscova. Rusia și-a testat „Triada Nucleară” sub conducerea directă a lui Vladimir Putin # Ziua
Federația Rusă a desfășurat miercuri un amplu exercițiu al forțelor nucleare strategice, coordonat personal de președintele Vladimir Putin, în calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate. În cadrul manevrelor au fost implicate toate componentele „triadei nucleare" – terestră, maritimă și aeriană. Potrivit Kremlinului, exercițiul a inclus lansări practice de rachete balistice intercontinentale și rachete de […]
18:20
Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o „notă privată” adresată SUA # Ziua
Rusia a reiterat, într-un document diplomatic neoficial trimis Statelor Unite la sfârșitul săptămânii trecute, condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina, printre care preluarea controlului deplin asupra regiunii Donbas și excluderea oricărei prezențe militare NATO pe teritoriul ucrainean, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani și o sursă familiarizată cu situația. […]
18:00
„De-atâta” v 2.0. Răspunsul lui Dodon la întrebarea de ce socialiștii nu-l vor susține pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru # Ziua
PSRM nu va susține candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru. Întrebat de ce, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a răspuns în stilu-i caracteristic: „de atâta" (de aceea n.r). Totuși, Dodon l-a descris pe Munteanu drept „un profesionist", însă pentru că este în opoziție, PSRM nu va susține candidatul majorității parlamentare. Dodon a comentat și […]
17:50
Președintele Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, în contextul formării unui nou guvern. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la sediul instituției prezidențiale, potrivit unui comunicat emis de Președinție. Programul consultărilor prevede, pentru ziua de joi, întrevederi cu Partidul […]
17:30
VIDEO | Revolte de stradă violente la Dublin. Mașină de poliție incendiată de mulțimea furioasă din cauza unui presupus viol # Ziua
Cel puțin o mie de persoane au participat marți seara la proteste violente în în apropierea unei clădiri care găzduiește solicitanți de azil în Dublin, la o zi după ce un bărbat a fost arestat pentru agresiunea sexuală a unei fete de 10 ani, informează AFP și Reuters. Potrivit presei locale, bărbatul suspectat, un tânăr […]
17:30
Liderul PAS, Igor Grosu, a fost ales azi președinte al Parlamentului pentru un nou mandat de patru ani. Procedura de vot a fost organizată imediat după ședința festivă de constituire a noului legislativ. Igor Grosu a fost ales cu votul a 55 de deputați. Contracandidatul său a fost Alexandr Stoianoglo, propus de fracțiunea Blocului „Alternativa". […]
17:10
Comisia Electorală Centrală va mai avea un secretar. Noul post va avea funcții administrative # Ziua
Comisia Electorală Centrală va avea o nouă funcție, cea de secretar general. Funcționarul va avea rolul de a coordona activitatea aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de miercuri a CEC, după ce, la începutul lunii iulie, Parlamentul a operat modificări la Legea cu privire la funcția publică. Contactată de IPN, șefa Direcției […]
16:50
VIDEO | Accident grav în centrul Sankt Petersburgului. Opt vehicule implicate într-un carambol violent # Ziua
Un grav accident rutier s-a produs miercuri după-amiază în Sankt Petersburg, pe principalul bulevard al orașului, Nevski Prospekt, unde opt autoturisme s-au ciocnit în lanț. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie a fost rănită, iar traficul a fost complet blocat în zonă. Imagini video publicate pe rețelele de socializare arată momentul impactului, în care mai multe […]
16:40
VIDEO | Cinci bărbați, care au furat jumătate de milion de lei dintr-o casă, au ajuns pe mâna poliției la două luni de la furt # Ziua
Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, care încă acum două luni au furat peste 500 de mii de lei dintr-o casă din Zagarancea, raionul Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, acum fiind anchetați pentru furt în proporții considerabile. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, […]
16:10
USM și Universitatea din București reiau tradiția studiului sociologic de la Cornova, cu sprijinul DRRM # Ziua
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în parteneriat cu Universitatea din București (UB) și Primăria satului Cornova, organizează, în perioada 22-23 octombrie, Simpozionul științifico-practic de diseminare a rezultatelor cercetării și de promovare a contribuției Școlii de la București în dezvoltarea domeniilor de sociologie și asistență socială. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul financiar al Departamentului pentru […]
16:00
Vizită regală în R. Moldova. Custodele Coroanei Române, Margareta, și Principele Radu au ajuns la Chișinău # Ziua
Majestatea Sa Custodele Coroanei Române, Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află, în perioada 22–23 octombrie, într-o vizită oficială la Chișinău, dedicată aprofundării cooperării dintre România și Republica Moldova, dezvoltării educației superioare și consolidării parcursului european al statului moldovean. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, miercuri, Majestatea Sa și Principele Radu au fost […]
15:40
Forțele Armate ale Ucrainei au confirmat, marți, 21 octombrie, un atac cu rachete asupra uzinei chimice din orașul Breansk, în Federația Rusă. Potrivit Statului Major ucrainean, lovitura a fost efectuată cu rachete aeriene de tip Storm Shadow, care „au reușit să depășească sistemul rusesc de apărare antiaeriană". „A fost un atac combinat, aerian și cu […]
15:20
În noua legislatură a Parlamentului au fost constituite șase fracțiuni parlamentare, după ce componentele Blocului electoral Patriotic au decis să meargă separat. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea, cu 55 de deputați, urmat de Partidul Socialiștilor, care are 17 mandate. Partidul Comuniștilor și Blocul Alternativa au câte 8 deputați fiecare, iar formațiunea „Partidul Nostru […]
15:00
VIDEO | O tragedie de proporții a fost evitată la grădinița din Harkov lovită de drone. Copiii au fost coborâți în adăpost înainte de atac # Ziua
O tragedie uriașă a fost evitată miercuri dimineață la Harkov, după ce o grădiniță privată a fost lovită direct de trei drone Shahed lansate de armata rusă. Datorită reacției rapide a educatoarelor, cei 48 de copii aflați în clădire au fost
14:50
Doi candidați luptă pentru șefia Parlamentului. Pretendenții sunt Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo # Ziua
Deputații noului Parlament aleg în această după-amiază președintele legislativului. Pentru acest post au fost propuse două candidaturi. PAS l-a delegat din nou pe Igor Grosu, iar fracțiunea Blocului Alternativa – pe Alexandr Stoianoglo. Președintele Parlamentului urmează să fie ales prin vot secret. Pentru acest scrutin a fost instituită o comisie specială pentru efectuarea alegerii președintelui […] Articolul Doi candidați luptă pentru șefia Parlamentului. Pretendenții sunt Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat că activitatea Blocului Electoral Patriotic s-a încheiat, după ce Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor și-au creat separat fracțiuni în noul Parlament. Prin urmare, PCRM își consolidează propria fracțiune și va fi în opoziție față de guvernarea PAS, a anunțat Vladimir Voronin. „Blocul electoral a fost format din patru partide […] Articolul Vladimir Voronin, la prima ședință a Parlamentului: Blocul Patriotic s-a destrămat apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
România construiește două linii electrice aeriene peste Prut. Acestea vor lega orașele Suceava și Bălți # Ziua
Compania românească Transelectrica a anunțat începerea lucrărilor pentru construcția a două linii electrice, una dintre care vizează consolidarea interconectării energetice dintre România și Republica Moldova. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană care va lega orașele Suceava și Bălți, transmite IPN. Transelectrica precizează că obiectivul principal al proiectului este realizarea unei linii electrice de interconexiune de […] Articolul România construiește două linii electrice aeriene peste Prut. Acestea vor lega orașele Suceava și Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
În România va fi construită o nouă fabrică de blindate. Lucrările încep în 2026 și sunt efectuate de compania sud-coreeană Hanwha Aerospace # Ziua
Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace va începe, anul viitor, construcția unei fabrici de vehicule blindate localitatea Petrești, din județul Dâmbovița. Lucrările sunt programate să demareze în primul trimestru al anului viitor, iar livrarea obuzierelor și vehiculelor de sprijin, pentru care România a semnat un memorandul în 2024, va începe din 2027. Subiectul a fost discutat în […] Articolul În România va fi construită o nouă fabrică de blindate. Lucrările încep în 2026 și sunt efectuate de compania sud-coreeană Hanwha Aerospace apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Incident armat în fața Parlamentului Serbiei. Un bărbat a fost împușcat, atacatorul a incendiat un cort și a fost reținut # Ziua
Un incident armat a avut loc miercuri în fața clădirii Parlamentului Serbiei, la Belgrad. Potrivit publicației Kurir, un bărbat în vârstă de 70 de ani a deschis focul asupra unui alt bărbat de 57 de ani. Potrivit surselor medicale citate de televiziunile NOVA și N1, victima a fost transportată la spital și se află în […] Articolul VIDEO | Incident armat în fața Parlamentului Serbiei. Un bărbat a fost împușcat, atacatorul a incendiat un cort și a fost reținut apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, tot ea liderul informal al PAS, îl amenință pe jurnalistul Gheorghe Gonța cu judecata și-i cere să-i plătească 100 de mii de lei. Cică i-ar fi lezat onoarea și demnitatea, când s-a întrebat, într-un editorial video, dacă nu cumva s-a înfruptat și ea din parandarăturile, care, bănuiește el, s-ar vărsa […] Articolul EDITORIAL | Cu justiția pe capete călcând. Când ai totul, dar tot nu-ți ajunge apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Din 3 noiembrie, familiile vor putea depune cererile pentru compensații la căldură. Ca în sezonul trecut, ajutorul va ajunge direct la beneficiari # Ziua
Cetățenii moldoveni vor putea depune, din 3 noiembrie, cererile pentru compensațiile la căldură. Dosarul va putea fi completat online pe platforma compensatii.gov.md. Ca în sezonul trecut, nu se vor mai utiliza categoriile de vulnerabilitate, ajutorul fiind stabilit în funcție de venituri și numărul de persoane care locuiesc în casă sau apartament. De asemenea, ajutorul nu […] Articolul Din 3 noiembrie, familiile vor putea depune cererile pentru compensații la căldură. Ca în sezonul trecut, ajutorul va ajunge direct la beneficiari apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Drone ucrainene au atacat o fabrică de explozibili din Mordovia și cel mai mare complex petrolier din Daghestan # Ziua
Ucraina a lansat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un nou atac cu drone asupra teritoriului Federației Ruse, vizând pentru prima dată în ultimele luni regiunea Mordovia, situată la peste 700 de kilometri de granița ucraineană. Potrivit guvernatorului local, Artiom Zdunov, una dintre întreprinderile din regiune a fost avariată, relatează The Moscow Times. „În […] Articolul Drone ucrainene au atacat o fabrică de explozibili din Mordovia și cel mai mare complex petrolier din Daghestan apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Directorul ICR Chișinău, Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” # Ziua
Șefa Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, Monica Babuc, susține că rolul României în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este „crucial și uriaș”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „FORUM” de la Vocea Basarabiei. Potrivit ei, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la […] Articolul Directorul ICR Chișinău, Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
PSD îl avertizează pe premierul României, Ilie Bolojan: Guvernul ar trebui să plece dacă legea pensiilor magistraților e respinsă din nou # Ziua
Tensiunile din Coaliția de guvernare de la Bucuresti cresc pe fondul eșecului reformei pensiilor speciale. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că, în cazul în care noua lege privind pensiile magistraților va fi din nou declarată neconstituțională, Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să plece, indiferent dacă prin demisie sau prin […] Articolul PSD îl avertizează pe premierul României, Ilie Bolojan: Guvernul ar trebui să plece dacă legea pensiilor magistraților e respinsă din nou apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
La cinci ani de la un caz de contrabandă cu țigări, instanța a dispus confiscarea lotului ilegal de 7,7 milioane de lei # Ziua
La aproape cinci ani de la un caz de contrabandă cu țigări, care urmau să ajungă în regiunea transnistreană, instanța a dispus confiscarea lotului ilegal în valoare de 7,7 milioane de lei. Hotărârea Judecătoriei Ștefan Vodă a fost luată la peste trei ani de când dosarul penal a fost trimis în instanță de Procuratura pentru […] Articolul La cinci ani de la un caz de contrabandă cu țigări, instanța a dispus confiscarea lotului ilegal de 7,7 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Atac asupra orașului Harkov. O persoană a murit după lovitura asupra unei grădinițe, alți cinci au fost răniți # Ziua
O persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată din raionul Holodnogorsk al orașului Harkov, a anunțat primarul Igor Terehov. „O persoană a decedat în urma loviturii asupra grădiniței. Alte cinci persoane au fost rănite”, a transmis edilul pe canalul său de […] Articolul VIDEO | Atac asupra orașului Harkov. O persoană a murit după lovitura asupra unei grădinițe, alți cinci au fost răniți apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Viktor Orban: Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin continuă, dar data summitului rămâne incertă # Ziua
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat miercuri că pregătirile pentru summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin sunt în desfășurare, însă data exactă a întrevederii nu a fost încă stabilită. „Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul păcii continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza. […] Articolul Viktor Orban: Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin continuă, dar data summitului rămâne incertă apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Noul Parlament a fost oficial constituit, după ce președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat în plenul legislativului raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședința de constituire au participat președintele Maia Sandu, membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Ședința a fost […] Articolul Republica Moldova are Parlament nou. Legislativul a fost oficial constituit apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
10:50
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, resimțit în mai multe județe din România # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul, considerat de intensitate medie, a avut loc la o adâncime de 90 de kilometri și a fost resimțit în mai […] Articolul Cutremur cu magnitudinea 4,2 în zona seismică Vrancea, resimțit în mai multe județe din România apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump: „Decizia privind întâlnirea cu Putin nu a fost încă luată”. Liderul american spune că hotărârea ar putea fi anunțată „în câteva zile” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că nu a fost luată încă o decizie finală privind desfășurarea summitului americano-rus planificat la Budapesta, precizând că o hotărâre ar putea fi anunțată „în următoarele două zile”. „Pe acest front se întâmplă foarte multe lucruri, între Ucraina și Rusia. Vă vom anunța în următoarele două zile”, […] Articolul Trump: „Decizia privind întâlnirea cu Putin nu a fost încă luată”. Liderul american spune că hotărârea ar putea fi anunțată „în câteva zile” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Un service auto din Briceni, distrus de flăcări. Au ars în întregime și patru mașini aflate la reparație # Ziua
Un service auto și un magazin de piese pentru mașini din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări noaptea trecută. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri care au lichidat incendiul timp de două ore. Salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 de metri pătrați, construit din panouri […] Articolul Un service auto din Briceni, distrus de flăcări. Au ars în întregime și patru mașini aflate la reparație apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Cartea „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist”, lansată la Universitatea de Stat din Moldova # Ziua
Eveniment important pentru comunitatea de istorici. La Universitatea de Stat din Moldova are loc azi lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)”, semnat de Ionuț I. Enache și apărută la Editura Lexon-Prim. Evenimentul va fi moderat de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, Igor Bercu. Cartea va fi […] Articolul Cartea „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist”, lansată la Universitatea de Stat din Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
România a ridicat patru avioane militare de la sol în timpul atacului rusesc asupra regiunii Odesa # Ziua
În noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, România a ridicat de la sol avioane de vânătoare F-16 în contextul unui nou atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței românești. Ministerul român al Apărării (MApN) a confirmat că sistemele de supraveghere aeriană au detectat din timp un grup […] Articolul România a ridicat patru avioane militare de la sol în timpul atacului rusesc asupra regiunii Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Trei oameni, între care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma unui atac nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei # Ziua
În noaptea și dimineața zilei de 22 octombrie, mai multe raioane din regiunea Kiev au fost supuse unui atac masiv cu drone lansate de armata rusă. În comunitatea Zazim din apropierea capitalei, trei persoane au murit, printre care doi copii, potrivit autorităților locale. Echipele de salvare continuă lucrările de căutare și degajare a dărâmăturilor. „O […] Articolul VIDEO | Trei oameni, între care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma unui atac nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Accident grav pe drumul Chișinău – Bălți. Un șofer și pasagaera acestuia au murit, după ce două mașini s-au lovit frontal # Ziua
Accident tragic pe traseul Chișinău – Bălți, între localitățile Copăceni și Mihailovca din raionul Sângerei. Două mașini s-au lovit frontal pe șosea, iar șoferul și pasagera unui autoturism au murit pe loc în urma impactului. Accidentul a avut loc marți seara, polițiștii de patrulare din Sângerei fiind sesizați în jurul orei 22:00. „Ajunși la fața […] Articolul Accident grav pe drumul Chișinău – Bălți. Un șofer și pasagaera acestuia au murit, după ce două mașini s-au lovit frontal apare prima dată în ZIUA.md.
