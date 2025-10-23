Un activist PAS, obligat de instanță să șteargă o postare despre Vlad Bilețchi și să exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi plătit de Șor

10:00

Un service auto și un magazin de piese pentru mașini din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări noaptea trecută. La fața locului au intervenit cinci echipe de pompieri care au lichidat incendiul timp de două ore. Salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 de metri pătrați, construit din panouri […]