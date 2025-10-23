Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate bănci, burse cripto și entități din India și China

16:40

Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, care încă acum două luni au furat peste 500 de mii de lei dintr-o casă din Zagarancea, raionul Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, acum fiind anchetați pentru furt în proporții considerabile. În urma acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, […] Articolul VIDEO | Cinci bărbați, care au furat jumătate de milion de lei dintr-o casă, au ajuns pe mâna poliției la două luni de la furt apare prima dată în ZIUA.md.