Comercializau cocaină în Chișinău: trei bărbați trimiși în judecată pentru trafic de substanțe interzise în proporții deosebit de mari

Cinci bărbați cu vârste între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți pentru un furt comis în august, în urma căruia o femeie a rămas fără peste 534.000 de lei. Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri ilegale și continuă cercetările pentru a identifica eventuali complici La sfârșitul