Rusia atacă Kievul pentru a doua noapte la rând. Sunt cel puţin şapte răniţi

Un avocat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare în penitenciar, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență. Totodată, instanța i-a interzis exercitarea profesiei de avocat pentru o perioadă de cinci ani. Clientul acestuia, implicat în dosar, a fost sancționat cu […] Articolul Avocat condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, a cerut mii de euro ca să “aranjeze” dosare. Clientul său, sancționat cu 125.000 lei amendă apare prima dată în SafeNews.