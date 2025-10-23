Un bărbat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București . Au intervenit trupele antitero
SafeNews, 23 octombrie 2025 08:30
Un bărbat de 53 de ani a fost oprit de jandarmi în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din Şoseaua Kiseleff, potrivit G4Media și Jurnalul. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. Un jandarm aflat la paza misiunii diplomatice l-a somat pe șofer și […]
• • •
Acum 10 minute
08:40
Donald Trump lovește cu sancțiuni cele mai mari două companii petroliere din Rusia și anulează summitul cu Vladimir Putin, într-o schimbare bruscă de direcție # SafeNews
Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina", relatează Reuters și SkyNews. Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru summitul între […]
Acum 30 minute
08:30
Un bărbat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București . Au intervenit trupele antitero # SafeNews
08:20
Unde ar putea ajunge bijuteriile furate de la Luvru. Rețeaua ascunsă de miliarde de dolari a hoților de aur și pietre prețioase # SafeNews
După ce hoții au furat opt exponate din Muzeul Luvru ce fac parte din bijuteriile coroanei Franței, a început imediat o cursă pentru prinderea lor înainte ca obiectele furate să ajungă pe piața neagră. Rețeaua globală clandestină pentru obiecte de artă furate, inclusiv bijuterii, face tranzacții de miliarde de dolari pe an, potrivit FBI, și […]
Acum o oră
08:00
Scădere semnificativă a ofertei și cererii de valută în septembrie. BNM intervine pe piață cu 4 milioane de euro # SafeNews
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță o diminuare considerabilă a activității pe piața valutară în luna septembrie 2025, atât din partea persoanelor fizice, cât și a agenților economici. Conform datelor prezentate de instituție, oferta netă de valută din partea populației a scăzut cu 38,3 milioane de euro, echivalentul a -12,9% față de luna august. În […]
07:50
FOTO // IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, pentru a preveni accidentele în rândul celor mici # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dat startul unei campanii naționale de conștientizare și prevenire, intitulată „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?", lansată miercuri, 22 octombrie 2025. Inițiativa vine ca răspuns la creșterea numărului de accidente în care sunt implicați copii, în special în perioadele de vacanță, când aceștia rămân nesupravegheați […]
Acum 2 ore
07:40
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare # SafeNews
Doi polițiști vor sta permanent în celulele vecine cu Nicolas Sarkozy pentru a-i asigura protecția în detenție, a anunțat ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez. Fostul președinte al Franței a ajuns marți la penitenciarul La Santé din Paris, unde își va ispăși pedeapsa de cinci ani de închisoare pentru conspirație privind finanțarea campaniei electorale din […]
07:30
Apa râului Bâc s-a colorat în verde. Termoelectrica: „Nu există pericol pentru populație” # SafeNews
Un fenomen neobișnuit a atras atenția locuitorilor capitalei seara trecută: apele râului Bâc au căpătat o nuanță verzuie intensă, care a stârnit îngrijorare pe rețelele sociale. În urma reacțiilor, Termoelectrica S.A. a venit cu o explicație oficială, oferind asigurări că nu este vorba despre un caz de poluare periculoasă. Potrivit companiei, incidentul s-a produs în […]
07:20
Ambasadorul Valeriu Chiveri părăsește Ucraina după patru ani de misiune în vremuri de război # SafeNews
Valeriu Chiveri anunță încheierea mandatului său de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina. Într-un mesaj emoționant, diplomatului a rememorat momentele dificile trăite la începutul misiunii sale, când războiul a izbucnit la Kiev, unde a fost alături de cetățeni în clipele de groază. „Am fost martor la tragedii profunde, dar și la bucuria sinceră a unor […]
07:10
Gheorghe Gonța, despre despăgubirile cerute de Maia Sandu: „Am două variante: Plahotniuc sau Șor” # SafeNews
Jurnalistul Gheorghe Gonța a reacționat ironic la solicitarea Maiei Sandu, care i-a cerut despăgubiri morale în valoare de 100.000 de lei. În cadrul unei emisiuni în care apare alături de Natalia Morari, Gonța a comentat în stilul său caracteristic, făcând referire la două figuri controversate din politica moldovenească. „Eu am două variante, la care m-am […]
07:00
Ungaria începe discuțiile pentru achiziția de combustibil nuclear din SUA, în paralel cu importurile din Rusia # SafeNews
Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Peter Szijjártó, a anunțat că Ungaria va iniția consultări pentru cumpărarea de combustibil nuclear din Statele Unite, în cadrul unui demers de diversificare a surselor de aprovizionare. Declarațiile au fost făcute miercuri, într-un interviu acordat televiziunii de stat M1, în timpul vizitei sale la Washington, relatează Reuters. […]
06:50
„Poate azi erați unicul candidat”: Vasile Costiuc, întrebare ironică pentru Stoianoglo despre furtul miliardului # SafeNews
Prima ședință a noului Parlament s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată și plină de replici tăioase. Una dintre cele mai captivante intervenții a venit din partea liderului formațiunii „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, care i-a adresat o întrebare cu subtext ironic lui Alexandr Stoianoglo, candidatul Blocului „Alternativa" la funcția de președinte al Legislativului. „Domnule Stoianoglo, avem o […]
Acum 4 ore
06:40
Două rafinării mari din Ungaria și România, afectate de explozii și incendii la câteva ore distanță # SafeNews
Două dintre cele mai importante rafinării din Europa Centrală au fost afectate de incidente grave în cursul zilei de 20 octombrie: una în Ungaria și cealaltă în România. Ambele unități au legături directe sau indirecte cu Rusia, notează publicația Le Figaro. Prima explozie a avut loc la prânz, la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, România, unde […]
06:30
FOTO // Maia Sandu discută cu deputați britanici despre reziliența democratică și sprijinul pentru securitate # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți o întrevedere oficială cu membrii unei delegații a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit, aflați în vizită la Chișinău. Delegația a fost condusă de Emily Thornberry, președinta comisiei, și i-a inclus pe deputații britanici Alex Ballinger, Uma Kumaran și Edward Morello. Discuțiile au vizat provocările […]
06:20
Ucraina intenționează să achiziționeze până la 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră, sunt o prioritate” # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul suedez, Ulf Kristersson, au semnat miercuri, 22 octombrie, la Linkoping, o scrisoare de intenție privind achiziția a 100 până la 150 de avioane de luptă Gripen de ultimă generație. Documentul deschide calea pentru un posibil contract major în domeniul apărării, cu livrări programate în următorii trei ani. Ceremonia a […]
06:10
Ședința inaugurală a noului Parlament, marcată de un schimb dur de replici între Igor Grosu și Ion Ceban # SafeNews
Prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova a fost marcată de un schimb aprins de replici între liderul PAS, Igor Grosu, și primarul capitalei, Ion Ceban. Disputa a izbucnit pe fondul unei întrebări legate de politizarea instituțiilor statului, dar a degenerat rapid într-un atac politic cu acuzații dure din ambele tabere. În debutul sesiunii, […]
Acum 24 ore
18:00
Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul ședinței de constituire a legislativului de legislatura a XII-a, desfășurată pe 22 octombrie 2025. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut sprijinul a 55 de deputați, toți membri ai fracțiunii PAS. Votul a fost secret, iar fracțiunile Partidului „Democrația […]
18:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări oficiale pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la sediul Președinției. Conform programului anunțat, consultările încep joi la ora 13:00 cu Partidul „Democrația Acasă", urmat de Partidul „Nostru", Blocul „Alternativa", Partidul Comuniștilor și […]
16:40
Un tânăr carabinier din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și-a pierdut viața. Este vorba despre sergentul clasa III Ruga Cătălin Sergiu, în vârstă de 24 de ani, inspector în cadrul plutonului 2, compania 3, din Batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul". Tânărul era recunoscut de colegii săi ca fiind un militar dedicat, disciplinat și […]
16:40
„FBI-ul grecesc” a arestat 37 de persoane implicate într-o schemă frauduloasă de subvenții agricole # SafeNews
O operațiune polițienească de amploare este în desfășurare în Grecia, în mai multe regiuni ale țării. „FBI-ul grecesc" (Unitatea de Combatere a Criminalității Organizate) a arestat 37 de persoane, în cadrul operațiunii care vizează o schemă frauduloasă de subvenții agricole. Operațiunea este desfășurată în coordonare cu Parchetul European (EPPO), condus de românca Laura Codruța Koveși, […]
16:20
Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru boicotează alegerea noului președinte al Parlamentului # SafeNews
Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru au anunțat că nu vor participa la procesul de vot pentru alegerea noului președinte al Parlamentului. Decizia vine în contextul în care, potrivit liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi, „totul este deja clar", iar participarea la vot ar fi „doar de fațadă". În ciuda boicotului, procedura de alegere a noului […]
16:10
Mormântul lui Tutankhamon, vechi de 3.300 de ani, riscă să se prăbușească: „Un dezastru ar putea lovi în orice moment” # SafeNews
Cea mai mare descoperire arheologică a secolului XX, mormântul faraonului Tutankhamon din Valea Regilor, este în pericol. Arheologii egipteni avertizează că structura veche de peste 3.300 de ani se confruntă cu fisuri majore și infiltrații de apă care ar putea duce la prăbușirea sa, potrivit Daily Mail. Când mormântul lui Tutankhamon a fost descoperit în […]
16:00
Încă un muzeu a fost jefuit în Franța: hoții au fugit cu monede de aur și argint, vechi de 250 de ani # SafeNews
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, o a doua spargere a lovit lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, oficialii din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Casa Iluminismului Denis Diderot dispăruse, relatează France3. Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres au descoperit furtul de la muzeul […]
15:50
Majoritatea americanilor spun că lucrurile merg într-o direcție greșită în SUA și că Trump este „mai degrabă un dictator periculos” # SafeNews
Majoritatea americanilor sunt pesimiști cu privire la direcția țării și dezaprobă activitatea guvernului federal și a președintelui Donald Trump, arată un barometru dat publicității cu aproximativ un an înainte de alegerile intermediare din SUA. Șase din zece americani (62%) consideră că lucrurile merg în direcția greșită în SUA, de această părere fiind majoritatea democraților (92%) și independenților […]
15:40
Lanțurile de magazine din Rusia închid în masă supermarketurile și trec la „magazine pentru săraci” # SafeNews
Piața de retail alimentar din Rusia trece printr-o transformare pe fondul încetinirii economiei și al creșterii inflației: locul supermarketurilor și hipermarketurilor este luat de magazinele pentru economii, cu discounturi constante, relatează Kommersant și The Moscow Times. Analiștii din Rusia au calculat că în primele nouă luni ale acestui an în țară s-au închis 67 de magazine de mari […]
15:30
Comisia Electorală Centrală introduce funcția de secretar general și numește un nou director interimar la CICDE # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi, în cadrul ședinței de la 22 octombrie, să introducă o nouă funcție în structura administrativă a instituției: secretar general al CEC. Aceasta va coordona activitatea aparatului instituției, având atribuții administrative și de management intern. Spre deosebire de secretarul CEC, care își păstrează funcția și este membru al Comisiei, […]
15:20
FOTO // Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță” # SafeNews
O dronă rusească a lovit o grădiniță din Harkov în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în timpul nopții, ucigând o persoană și rănind alte șapte, relatează Kyiv Post. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis într-o postare publicată pe X: „Toți copiii au fost evacuați și se află acum în adăposturi. […]
15:10
Apa râului Bîc a căpătat o nuanță verde în Chișinău. Autoritățile dau asigurări că nu este periculos # SafeNews
Chișinăuienii au observat recent o culoare verzuie neobișnuită în apa râului Bîc, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul localnicilor. Însă compania „Termoelectrica" S.A. a intervenit rapid cu o explicație oficială, liniștind populația. Reprezentanții companiei au comunicat că în timpul unor lucrări de mentenanță la o rețea termică situată pe strada Calea Basarab
15:00
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo candidează pentru funcția de președinte al Parlamentului # SafeNews
Două nume importante au fost propuse pentru funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Igor Grosu, susținut de fracțiunea PAS, și Alexandr Stoianoglo, candidatul blocului „Alternativa”, și-au depus oficial dosarele la Comisia specială care va decide viitorul speaker al legislativului. Pentru a câștiga această funcție, un candidat trebuie să obțină votul a cel puțin 51 […] Articolul Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo candidează pentru funcția de președinte al Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
14:50
Siegfried Mureșan: „Parlamentul European este gata să sprijine noua majoritate parlamentară pro-europeană de la Chișinău” # SafeNews
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de susținere cu ocazia ședinței inaugurale a noului Parlament al Republicii Moldova, subliniind importanța majorității pro-europene rezultate în urma alegerilor parlamentare din luna septembrie. „Mult succes, dragi colegi!”, a scris Mureșan într-o postare publică, felicitând componența legislativului de la Chișinău. Acesta a evidențiat faptul că este pentru prima […] Articolul Siegfried Mureșan: „Parlamentul European este gata să sprijine noua majoritate parlamentară pro-europeană de la Chișinău” apare prima dată în SafeNews.
14:40
Vladimir Voronin: Blocul Electoral Patriotic a fost desființat. PCRM merge mai departe pe cont propriu # SafeNews
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își încheie oficial colaborarea în cadrul Blocului Electoral Patriotic și se repoziționează ca formațiune de opoziție față de actuala guvernare, condusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Anunțul a fost făcut de liderul PCRM, Vladimir Voronin, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit acestuia, blocul electoral format înaintea scrutinului […] Articolul Vladimir Voronin: Blocul Electoral Patriotic a fost desființat. PCRM merge mai departe pe cont propriu apare prima dată în SafeNews.
14:20
Un lot de 224 de ustensile stomatologice a fost descoperit de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în Punctul de Trecere a Frontierei „Tudora”, la intrarea în țară. În timpul unui control de rutină efectuat asupra unui autoturism condus de un cetățean moldovean, echipa mixtă a observat în bagajele pasagerilor mai multe cutii suspecte. Verificările […] Articolul Peste 200 de ustensile stomatologice, depistate într-un autoturism la vamă apare prima dată în SafeNews.
14:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 22 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:00
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu parlamentari britanici în cadrul căreia au discutat despre combaterea dezinformării și securitatea regională # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit, aflați într-o vizită de documentare în Republica Moldova. Tema principală a discuțiilor a fost combaterea dezinformării și consolidarea rezilienței împotriva amenințărilor hibride. Partea moldovenească a prezentat măsurile adoptate pentru contracararea ingerințelor externe, precum și […] Articolul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu parlamentari britanici în cadrul căreia au discutat despre combaterea dezinformării și securitatea regională apare prima dată în SafeNews.
14:00
Miercuri, 22 octombrie, în fața clădirii parlamentului sârb din Belgrad s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost rănită, potrivit presei locale, relatează Reuters. Un videoclip publicat de canalul media NOVA, a cărui locație a fost confirmată de sursa citată, arăta agenți de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare amplasat în fața […] Articolul VIDEO // Focuri de armă în fața Parlamentului din Serbia: un rănit și un bărbat reținut apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Cinci bărbați reținuți pentru un furt de peste jumătate de milion de lei în raionul Ungheni # SafeNews
Cinci bărbați cu vârste între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și Ungheni, au fost reținuți pentru un furt comis în august, în urma căruia o femeie a rămas fără peste 534.000 de lei. Polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri ilegale și continuă cercetările pentru a identifica eventuali complici La sfârșitul […] Articolul VIDEO // Cinci bărbați reținuți pentru un furt de peste jumătate de milion de lei în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
13:20
PAS anunță 10 acțiuni prioritare pentru primele 100 de zile de la formarea fracțiunii în Parlament # SafeNews
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial formarea fracțiunii sale în Parlamentul Republicii Moldova, prezentând un plan ambițios de acțiuni pentru primele 100 de zile de activitate legislativă. Potrivit unui comunicat al formațiunii, PAS își propune să implementeze 10 măsuri prioritare, axate pe infrastructură, educație, sprijin social și stimularea economiei locale: Articolul PAS anunță 10 acțiuni prioritare pentru primele 100 de zile de la formarea fracțiunii în Parlament apare prima dată în SafeNews.
13:10
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea” # SafeNews
Autoritățile lituaniene au închis spațiul aerian deasupra capitalei Vilnius după ce „câteva zeci” de baloane au fost observate pe cer marți seară, în cadrul unei operațiuni de contrabandă cu țigări, potrivit Politico. Prim-ministrul Inga Ruginienė a declarat, miercuri dimineață, într-o conferință de presă, că organizează un summit la nivel înalt pentru a discuta această problemă, acuzând Belarusul. „Astăzi […] Articolul Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Dorin Recean, la Platforma Anticorupție: „Avem obligația să acționăm hotărât – persoane fără integritate nu trebuie să mai decidă soarta dosarelor de corupție” # SafeNews
Rezultatele cooperării interinstituționale în lupta împotriva corupției electorale, eforturile pentru asigurarea integrității procesului electoral și direcțiile viitoare ale reformei justiției au fost principalele teme discutate în cadrul ședinței Platformei Anticorupție, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean. Premierul a reiterat angajamentul ferm al Guvernului în implementarea celei mai ambițioase și complexe reforme a justiției din istoria Republicii […] Articolul Dorin Recean, la Platforma Anticorupție: „Avem obligația să acționăm hotărât – persoane fără integritate nu trebuie să mai decidă soarta dosarelor de corupție” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Avocat condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, a cerut mii de euro ca să “aranjeze” dosare. Clientul său, sancționat cu 125.000 lei amendă # SafeNews
Un avocat din Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare, dintre care un an și șase luni cu executare în penitenciar, pentru comiterea a două episoade de trafic de influență. Totodată, instanța i-a interzis exercitarea profesiei de avocat pentru o perioadă de cinci ani. Clientul acestuia, implicat în dosar, a fost sancționat cu […] Articolul Avocat condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență, a cerut mii de euro ca să “aranjeze” dosare. Clientul său, sancționat cu 125.000 lei amendă apare prima dată în SafeNews.
12:40
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” # SafeNews
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă […] Articolul România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” apare prima dată în SafeNews.
12:40
O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret # SafeNews
Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times. Persoana a fost arestată imediat după accident, care a avut loc puțin după ora 22:30, la bariera situată lângă intersecția străzilor 17 și E. Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Secret, […] Articolul O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret apare prima dată în SafeNews.
12:30
AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul de delapidare de la ocolul silvic din subordinea „Hîncești-Silva” # SafeNews
Șapte angajați ai unui ocol silvic din subordinea Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt cercetați într-un dosar penal pentru delapidare de fonduri și fals în acte publice. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi prejudiciat statul cu sute de mii de lei printr-o schemă ce presupunea angajări fictive și vânzări ilegale de masă lemnoasă. Citește aici: FOTO // […] Articolul AUDIO // CNA prezintă probe în dosarul de delapidare de la ocolul silvic din subordinea „Hîncești-Silva” apare prima dată în SafeNews.
12:20
Noua configurație politică: PAS rămâne singura formațiune la guvernare, restul partidelor trec în opoziție # SafeNews
După ședința inaugurală a noului Parlament ales pe 28 septembrie 2025, s-a conturat clar noua configurație politică: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne singura formațiune aflată la guvernare, beneficiind de o majoritate parlamentară proeuropeană formată din 55 de deputați – suficient pentru a controla voturile esențiale în Legislativ. Toate celelalte partide reprezentate în Parlament – […] Articolul Noua configurație politică: PAS rămâne singura formațiune la guvernare, restul partidelor trec în opoziție apare prima dată în SafeNews.
12:10
Structura fracțiunilor din noul Parlament, prezentată în plen: șase fracțiuni și un deputat independent # SafeNews
În cadrul ședinței plenare a Parlamentului de legislatura a XII-a au fost prezentate procesele verbale de constituire a fracțiunilor parlamentare. Astfel, în noul legislativ vor activa șase fracțiuni și un deputat independent. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cea mai numeroasă fracțiune, cu 55 de deputați. Conducerea acesteia a fost încredințată Doinei Gherman, iar […] Articolul Structura fracțiunilor din noul Parlament, prezentată în plen: șase fracțiuni și un deputat independent apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO // Prinsă cu valiza plină de țigări pe Aeroportul din Chișinău: O femeie cu cetățenie italiană, oprită înainte de zborul spre Roma # SafeNews
O tentativă de contrabandă a fost dejucată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, unde o femeie în vârstă de 65 de ani, cetățean italian, a fost prinsă cu sute de pachete de țigări ascunse în bagajul de cală. Femeia se pregătea să urce într-un avion cu destinația Roma și a trecut pe la culoarul […] Articolul FOTO // Prinsă cu valiza plină de țigări pe Aeroportul din Chișinău: O femeie cu cetățenie italiană, oprită înainte de zborul spre Roma apare prima dată în SafeNews.
11:50
Asociația Promo-LEX a transmis un apel public către noul Parlament al Republicii Moldova, ales în urma alegerilor din 28 septembrie, îndemnând deputații să trateze cu responsabilitate mandatul primit și să consolideze democrația prin transparență, respectarea legii și dialog real cu cetățenii. Potrivit Promo-LEX, noua legislatură are datoria de a asigura funcționarea corectă a instituțiilor democratice […] Articolul Promo-LEX cere noului Parlament responsabilitate, transparență și respect față de lege apare prima dată în SafeNews.
11:40
Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă pe piața îngrășămintelor minerale, într-un context geopolitic tensionat și cu riscuri economice tot mai mari. În primele nouă luni ale anului 2025, țara a importat peste 153.000 de tone de îngrășăminte, la un preț mediu de aproape 10.000 de lei pe tonă — cu 15% mai mult decât în […] Articolul Moldova, dependentă de Rusia pentru îngrășăminte: un blocaj ar putea lovi agricultura apare prima dată în SafeNews.
11:40
Ieri după-amiază, carabinierii din cadrul Direcției Regionale „Centru” au fost alertați cu privire la dispariția unei minore în vârstă de 10 ani. Imediat după primirea sesizării, echipajele aflate în serviciu s-au mobilizat și au declanșat acțiuni de căutare în regim de urgență. Datorită reacției prompte și cooperării eficiente dintre forțele de ordine, fetița care se […] Articolul O fetiță de 10 ani, dispărută, a fost găsită și readusă în siguranță acasă apare prima dată în SafeNews.
11:20
Maia Sandu, în fața noului Parlament: „Devotamentul față de țară este sacru” – apel la unitate națională și accelerarea integrării europene # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că apărarea păcii și consolidarea democrației sunt misiunile-cheie ale noului Parlament, în cadrul ședinței de constituire a Legislativului. Șefa statului a lansat un apel ferm la unitate națională, responsabilitate parlamentară și angajament pentru integrarea ireversibilă în Uniunea Europeană. În contextul regional tensionat, Maia Sandu a avertizat asupra pericolului […] Articolul Maia Sandu, în fața noului Parlament: „Devotamentul față de țară este sacru” – apel la unitate națională și accelerarea integrării europene apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO // Șapte funcționari de la ocolul silvic „Hîncești-Silva”, bănuiți de delapidare și fals în acte publice: peste 100.000 de euro și 680.000 de lei, ridicați de CNA # SafeNews
Șapte angajați ai unui ocol silvic din subordinea Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva” sunt bănuiți că ar fi delapidat sute de mii de lei prin angajări fictive și vânzări ilegale de masă lemnoasă. În cadrul anchetei, ofițerii CNA și procurorii municipiului Chișinău au efectuat în această dimineață percheziții în raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia, în urma […] Articolul FOTO // Șapte funcționari de la ocolul silvic „Hîncești-Silva”, bănuiți de delapidare și fals în acte publice: peste 100.000 de euro și 680.000 de lei, ridicați de CNA apare prima dată în SafeNews.
