Vinurile Moldovei triumfă la Montréal: 46 de medalii la competiția Sélections Mondiales des Vins 2025

19:20

Un echipaj aeromedical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta de la Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 45 de ani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, acesta era cetățean al Republicii Moldova și a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. El a fost preluat de la Iași […] Articolul SMURD Iași, intervenție pentru transportarea unui pacient la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.