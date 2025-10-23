Mișcare fără precedent a lui Trump împotriva lui Putin: SUA sancționează Rosneft și Lukoil pentru „refuzul Rusiei de a opri războiul”

14:10

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3, din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, relatează AFP, citată de adevărul.ro.