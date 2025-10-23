Leii se confruntă cu probleme, iar Taurii au parte de surprize neașteptate: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 23 octombrie 2025 08:30
Conjuncția dintre Luna și Jupiter aduce o zi de expansiune și optimism. Fiecare semn zodiacal va simți influența acestei alinieri, care promite revelații și oportunități neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin curaj și înțelepciune, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
08:40
Sean „Diddy” Combs, atacat în închisoare. Un prieten apropiat al rapperului face dezvăluiri terifiante: „S-a trezit cu un cuțit la gât” # UNIMEDIA
Un prieten apropiat al lui Sean „Diddy” Combs susține că rapperul a fost atacat în închisoare. Charlucci Finney a declarat pentru Daily Mail că acesta „s-a trezit cu un cuțit la gât” în celula sa de la Metropolitan Detention Center, din New York, scrie protv.ro.
Acum 30 minute
08:30
niunea Europeană a aprobat, miercuri, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate rusești începând cu 2027 și vizează băncile rusești, creditorii din Asia Centrală, bursele de criptomonede, precum și două rafinării chineze și o companie comercială, scrie presa română.
08:30
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant acoperită de nori, cu condiții meteorologice stabile pe parcursul zilei, iar temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius.
08:30
Mișcare fără precedent a lui Trump împotriva lui Putin: SUA sancționează Rosneft și Lukoil pentru „refuzul Rusiei de a opri războiul” # UNIMEDIA
SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina, potrivit BBC, citat de presa română.
08:30
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:30
Leii se confruntă cu probleme, iar Taurii au parte de surprize neașteptate: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Luna și Jupiter aduce o zi de expansiune și optimism. Fiecare semn zodiacal va simți influența acestei alinieri, care promite revelații și oportunități neașteptate. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin curaj și înțelepciune, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Acum o oră
08:10
Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din emisiunea Insula Iubirii, a trecut recent printr-un moment neașteptat în timpul unei vacanțe în Islanda. Ce a pățit fosta ispită și în ce ipostază șocantă a fost surprinsă, scrie spynews.ro.
Acum 12 ore
22:10
Fostul președinte al Repubicii Moldova,Vladimir Voronin, a fost surprins într-un moment neobișnuit în Parlament. În timp ce discuta cu o jurnalistă, liderul comuniștilor i-a arătat limba.
21:50
(video) Situație periculoasă în capitală: Trei copii, surprinși pe gardul unei staţii electrice din Capitală. Unul a sărit în interior # UNIMEDIA
Trei copii au fost surprinși urcând pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana, iar unul dintre ei a sărit în interiorul acesteia. Despre acest incident a informat Premier Energy care îndeamnă părinții să le explice copiilor despre securitatea electrică.
21:20
În atenția consumatorilor! Una dintre suburbiile capitalei și mai mulți locuitori din capitală, rămân mâine fără apă: Vezi adresele # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din capitală și din satul Ghidighici vor rămâne mâine, 23 octombrie, fără apă la robinet. Potrivit responsabililor, sistările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate.
21:00
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz într-o localitate din Sîngerei. Potrivit informațiilor, accidentul a avut loc acum câteva clipe, iar la fața locului a intervenit Poliția și o ambulanță.
20:30
Vizită oficială la Chișinău: Familia regală a României, primită de Maia Sandu la Președinție # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Președinta și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant al Familiei Regale, care, prin activitatea sa diplomatică, contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova în capitalele europene.
20:00
Un incendiu de proporții a izbucnit pe data de 22 octombrie la un autoservice din orașul Briceni. Potrivit informațiilor, focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto.
Acum 24 ore
19:30
(video) Igor Grosu a uitat protocolul: Momentul în care Zinaida Greceanîi îi șoptește ce trebuie să facă # UNIMEDIA
Situație stânjenitoare în Parlament. Igor Grosu care a fost reales astăzi în calitate de președinte al Legislativului, a participat la ceremonia de înmânare a Stindardului. În timpul momentului solemn, speakerul se pare că a uitat ce trebuie să facă.
19:10
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta: „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24, citat de digi24.ro.
18:50
(video) Ședința Parlamentului, încheiată. Fracțiunile și-au ales liderii, iar Grosu a fost reales președinte al Legislativului: „Cu Doamne ajută” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea a fost prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
18:30
(video) Ceremonie solemnă în Legislativ: Igor Grosu a primit stindardul Președintelui Parlamentului # UNIMEDIA
Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova a fost înmânat speakerului Igor Grosu. Ceremonia solemnă a fost organizată în Legislativ și s-a desfășurat cu participarea Gărzii de Onoare a Ministerului Apărării.
18:20
„Oscar și Tanti Roz” – o lecție de viață emoționantă, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Vineri, 24 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Oscar și Tanti Roz” — o dramă profundă despre curaj, iubire și sensul vieții, regizată de Petru Vutcărău.
18:10
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a venit cu o nouă declarație ironică în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului din 22 octombrie.
18:00
(video) Ședința Parlamentului, încheiată. Fracțiunile și-au ales liderii, iar Grosu a redevenit președintele Legislativului: „Cu Doamne ajută” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea a fost prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
17:50
Consultări la Preşedinţie pentru desemnarea premierului: Maia Sandu cheamă toate fracţiunile politice într-o zi, nu şi PAS-ul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.
17:40
(live/update) Parlamentul, în ședință: Igor Grosu, reales președintele Legislativului cu 55 de voturi # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
17:40
Maia Sandu invită fracțiunile politice la consultări pentru desemnarea premierului: Când vor avea loc întâlnirile # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
17:30
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Deputații se adună pentru a anunța noul președinte al Legislativului # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
17:30
Ultima oră! Igor Grosu își păstrează fotoliul în Parlament. A fost reales la șefia noului Legislativ, după dezbateri aprinse # UNIMEDIA
Igor Grosu și-a păstrat funcția de președinte al Parlamentului, fiind reales în fruntea Legislativului pentru noua legislatură
17:20
(video) CEC a introdus o nouă funcție în structura sa administrativă. Despre ce post este vorba # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a instituit funcția de secretar general în cadrul aparatului său administrativ. Decizia a fost aprobată astăzi, 22 octombrie, în cadrul ședinței CEC.
17:20
Ambasadorul RM în Ucraina, Valeriu Chivari, și-a încheiat mandatul: „Începutul războiului m-a găsit la Kiev...” # UNIMEDIA
Valeriu Chiveri, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, și-a încheiat mandatul, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomat pe rețele.
17:10
(live/update) Suspans la ședința noului Parlament. Deputații votează președintele: „Noi nu o să participăm, că nu are rost. Totul este clar aici!” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
16:50
(video) Costiuc, întrebare „sportivă” lui Stoianoglo: Când ați fost PG, de ce nu i-ați închis pe cei are au furat miliardul, poate nu aveați concurenți la șefia Parlamentului # UNIMEDIA
Liderul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a adresat o întrebare cu tentă „sportivă” lui Alexandr Stoianoglo, candidat al fracțiunii „Alternativa” la funcția de președinte al Parlamentului.
16:30
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile de la jaful estimat la 88 de milioane de euro: Ce se întâmplă cu galeria de unde au fost furate bijuteriile # UNIMEDIA
Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri dimineaţă, pentru prima dată de la jaful comis duminică de mai mulți hoți care în câteva minute au plecat cu opt bijuterii valoroase. Galeria Apollo, unde a avut loc furtul, rămâne însă închisă, potrivit AFP, citată de presa română.
16:30
(stop cadru) Usatîi: „Cu Grosu e clar. Mămunea mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri” # UNIMEDIA
Liderul fracțiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a ironizat procedura de alegere a președintelui Parlamentului, sugerând că procesul este lipsit de sens în condițiile în care Igor Grosu are deja susținerea majorității parlamentare.
16:20
După Luvru, un nou muzeu a fost jefuit în Franța: Hoții au furat „o comoară de monede de aur și argint” de la Maison des Lumières Denis Diderot, în Haute-Marne # UNIMEDIA
La o zi după spectaculosul jaf de la Luvru, un al doilea furt lovește lumea culturală franceză. Luni, 20 octombrie, agenții municipali din Langres (Haute-Marne) au descoperit că o parte din comoara numismatică expusă la muzeul Maison des Lumières Denis Diderot dispăruse, scrie franceinfo, citată de g4media.ro.
16:20
Doliu la Inspectoratul General de Carabinieri. Sergentul clasa III, Ruga Cătălin Sergiu, a decedat. Acesta activa activa în calitate de inspector al plutonului 2, compania 3, batalionul 1 al Regimentului 1 „Mihai Viteazul”.
16:10
(video) „Sunteți un ipocrit!” Se aprind scântei între Grosu și Ceban: „- A apărut partidul Primăriei. - Erați la Guvern când s-a furat miliardul și s-a dat Aeroportul” # UNIMEDIA
Ședința de constituire a noului Parlament a fost marcată de un schimb tensionat de replici între liderul PAS, Igor Grosu, și Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”. Discuția a pornit de la o întrebare adresată de Ceban privind politizarea instituțiilor statului și a degenerat într-un duel verbal plin de acuzații. „Sunteți un ipocrit”, a declarat Grosu. Ce a spus Ion Ceban în replică.
16:10
Chișinăul devine, între 10 și 15 noiembrie 2025, capitala internațională a artei actorului. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) organizează cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film – ClassFest Acting Lab 2025, un eveniment dedicat educației teatrale și experimentului artistic.
16:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 23 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 4.
15:50
(video) „What a fu*k, ești strașnică”. Reacția șocantă a Iulianei Beregoi, după ce Ana și-a făcut o schimbare la înfățișare # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a rămas șocată după ce sora ei, Ana, a început să poarte lentile de contact negre. Totul s-a întâmplat într-o mașină de taxi. „What a fu*k?”, a exclamat artista.
15:40
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat, Igor Dodon, a oferit un răspuns devenit deja marcă personală, atunci când a fost întrebat de ce fracțiunea socialiștilor nu va susține candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de premier.
15:10
(live/update) Replici aprinse la ședința noului Parlament. Grosu către Ceban: „Sunteți un ipocrit!” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
15:10
(video) Încă o Comisie în Parlament. Gherman: „Examinăm candidaturile, puțină răbdare și veți afla. Avem deja o componență provizorie” # UNIMEDIA
Președinta fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman, a anunțat că va fi creată o nouă comisie parlamentară. Mai exact, Comisia pentru Politică Externă și Integrare Europeană va fi divizată în două structuri separate. „Există deja o componență numerică și nominală preliminară, provizorie”, a precizat oficiala.
15:00
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convoacă astăzi, 22 octombrie, în ședința de constituire. Întrunirea este prezidată de decana supleantă de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin a refuzat să o conducă. La debutul întrunirii, președinta Maia Sandu a ținut un discurs în plen.
14:50
După o pauză de consultări, în care fracțiunile au înregistrat candidații pentru funcția de președinte al Legislativului, s-a decis că Igor Grosu (PAS) și Alexandr Stoianoglo (Alternativa) vor concura pentru șefia Parlamentului.
14:40
(video) Microbuzul lui Vasile Costiuc și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului: „Domnule general Cernăuțeanu, sper că nu îl vei lua și de aici” # UNIMEDIA
Microbuzul liderului partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, și-a găsit locul de parcare în ograda Parlamentului, spre amuzamentul ultimului, care a transmis un mesaj ironic șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu.
14:30
(video) Șefa Centrului de Instruire în Domeniul Electoral și-a dat demisia. Pe cine a propus CEC ca interimar # UNIMEDIA
Directoarea Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu, și-a dat demisia din fruntea instituției. Cererea a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, în ședința de astăzi, 22 octombrie.
14:30
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare ale crizei demografice asupra teritoriilor # UNIMEDIA
Politicianul, într-o postare pe Facebook, a amintit că, în campania electorală, Partidul Politic „NOI - Noua Opțiune Istorică” nu doar că a înaintat iniţiativa unei noi reforme administrativ-teritoriale, ci şi a venit cu o viziune clară privind condiţiile în care aceasta ar trebui să fie implementată: „Spuneam atunci că aceasta e o problemă serioasă şi complexă, însă nimeni nu a dorit să vorbească la această temă în alegeri, de teamă să nu piardă voturi. Dar iată că alegerile au trecut şi conducerea formaţiunii care a câştigat alegerile spune clar: în Republica Moldova va fi implementată o reformă administrativ-teritorială şi acest lucru va fi făcut în anul 2026, pentru ca alegerile locale generale din 2027 să se desfăşoare deja în conformitate cu noua structură administrativ-teritorială a ţării”.
14:20
(video) „Aveți în continuare o prietenie cu PCRM?”. Dodon: E beton. Voronin: „Câteodată crapă” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, spune că are o prietenie și o colaborare „beton” cu Partidul Comuniștilor. În replică, președintele formațiunii, Vladimir Voronin, i-a spus că „betonul câteodată crapă”.
14:20
Lovitură pentru fanii tenisului. Novak Djokovic va lipsi de la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris # UNIMEDIA
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris, programat între 27 octombrie și 2 noiembrie 2025, la Paris La Défense Arena, scrie adevarul.ro.
14:10
Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!” # UNIMEDIA
Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3, din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
14:10
(foto) O grădiniță din Harkov, în care se aflau 48 de copii, lovită de drone: O persoană a decedat # UNIMEDIA
O grădiniță din orașul ucrainean Harkov, în care se aflau 48 de copii, a fost lovită miercuri dimineață de trei drone rusești. Atacul s-a soldat cu moartea a unui bărbat de 40 de ani, micuții fiind evacuați, potrivit autorităților.
14:00
(video) „Democrația Acasă” a intrat cu 6 deputați în noul Parlament. Costiuc, cu Constituția la tribună: Nu suntem cum ne-ați prezentat - cu căciulile pe frunte # UNIMEDIA
Fracțiunea „Democrația Acasă” intră în noul Parlament cu șase deputați, condusă de Vasile Costiuc, și promite că va fi o poziție pro-europeană, „pe axa București-Washington, cu parteneri la Bruxelles.”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.