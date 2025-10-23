FOTO // IGSU lansează campania „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?”, pentru a preveni accidentele în rândul celor mici

10:30

Un poliţist a fost rănit şi şase persoane au fost arestate în timpul unei manifestaţii care a degenerat, marţi, în confruntări violente în apropiere de Dublin, în faţa unui hotel pentru solicitanţi de azil, relatează AFP şi Reuters. Cel puţin o mie de persoane s-au adunat în faţa unui hotel pentru solicitanţi de azil din […] Articolul O manifestaţie în faţa unui hotel pentru solicitanţii de azil din Irlanda a degenerat în violenţe şi confruntări cu poliţia apare prima dată în SafeNews.