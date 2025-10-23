Ședința inaugurală a noului Parlament, marcată de un schimb dur de replici între Igor Grosu și Ion Ceban

09:40

O companie din Tiraspol a fost sancționată de instanță cu o amendă de 500.000 de lei, interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani, și obligată să achite peste 1.800.000 de lei – valoarea camioanelor folosite pentru transportul ilegal al țigărilor. Totodată, instanța a dispus confiscarea unui lot de țigări fără timbru de acciză, […]