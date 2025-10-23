Meteo, 23 octombrie 2025: vremea se mai încălzește, iar probabilitatea unor ploi este mică

07:20

Pe măsură ce Luna se mută în Scorpion, emoțiile se adâncesc și devin mai clare. Această schimbare oferă potențial maxim, atât în ce privește viața personală cât și cea profesională a celor mai mulți dintre nativi. Finanțele sunt acum mai bine îngrijite. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.