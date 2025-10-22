Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
ProTV.md, 22 octombrie 2025 11:30
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
Acum 5 minute
11:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: PAS declară constituirea majorității parlamentare cu 55 de deputați. Celelalte fracțiuni s-au declarat în opoziție parlamentară
Acum 15 minute
11:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Fiecare formațiune și-a anunțat președinții și vicepreședinții
Acum 30 minute
11:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al PSRM, Diana Caraman - al PCRM, Gaik Vartanian - al Blocului Alternativa
11:30
Deși a spus că rămâne la Primărie, Ion Ceban a venit la prima ședință a Legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
Acum o oră
11:20
Diana Ballerini revine cu „Renaștere” - continuarea romanului de dragoste „Doamna cu Asul de Roșu”
11:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, Igor Dodon - al fracțiunii PSRM, iar Diana Caraman - lider al fracțiunii PCRM
11:20
„Nu este un vis. Este un scop.” Emoțiile lui Usatîi la prima ședință a Parlamentului. Ce a spus despre afacerile pe care le are și activitatea politică - VIDEO
11:20
Ion Ceban, la prima ședință a legislativului: „Sper ca Parlamentul să nu acționeze în interesele unui singur partid” - VIDEO
11:20
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
11:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS, iar Igor Dodon al fracțiunii PSRM
11:00
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Se inițiază procedura de formare a fracțiunilor parlamentare. Doina Gherman va fi liderul fracțiunii PAS
11:00
Mesajul Maiei Sandu la ședința de constituire a noului Parlament: „Nu putem admite ca țara noastră să devină o unealtă a agresorului pentru a fi folosită împotriva altor state” - VIDEO
11:00
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
Acum 2 ore
10:50
„Lui Vasile Tarlev o să-i cânte cucu singur." Relația cu Dodon, viitorul blocului Patriotic și integrarea europeană. Cum a răspuns Voronin la întrebările jurnaliștilor - VIDEO
10:50
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:50
L-ai simțit? Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce magnitudine a avut - VIDEO
10:40
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, la tribuna centrală: „Legislativul este chemat să ducă la îndeplinire obiectivul scris în Constituție - de a duce țara în UE"
10:40
„O mână sus pentru Moldova” – campania Moldtelecom care unește o țară întreagă
10:30
„Eu o să-mi iau masa și o să vin aici, numai nu la WC.” Cu cușma de cârlan în cap și nemulțumit de biroul pe care l-a primit. Așa a venit Vasile Costiuc la prima ședință a Legislativului - VIDEO
10:30
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu, ține un discurs la tribuna centrală
10:20
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele Curții Constituționale prezintă raportul
10:10
LIVE. Prima ședință a noului Parlament: Președintele țării, Maia Sandu - prezentă
10:00
„ Lui Vasile Tarlev a să-i cânte cucu singur." Declarațiile lui Vladimir Voronin, înainte de prima ședință a Parlamentului - VIDEO
10:00
Cu cușma de cârlan în cap, Vasile Costiuc - prezent la prima ședință a Legislativului - VIDEO
Acum 4 ore
09:50
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlament. De ce nu a putut prezida prima ședință și cum va face față programului încărcat - VIDEO
09:40
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros, ajuns la ședința noului Parlamentului. De ce nu a putut prezida prima ședință - VIDEO
09:30
Unii cu bicicleta, alții cu mașinile de lux: Deputații se întreaptă spre Parlament. Imagini surprinse de PRO TV - VIDEO
09:10
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit”
08:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
08:50
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut
08:40
Fără panică. Mascații de la Fulger ar putea fi observați în raionul Hîncești. Explicațiile poliției
08:30
Țigări de contrabandă de peste 7.700.000 lei - confiscate. PCCOCS vine cu detalii
08:10
Deputații aleși se întrunesc astăzi în prima ședință a noului Parlament
08:10
Cer variabil cu minime de până la 3 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:20
Tragedie pe șoselele din Sîngerei: Două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile
Acum 24 ore
22:50
Pană majoră de curent în Ucraina, după noile bombardamente ale armatei lui Putin
22:40
Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata, după ce acesta a spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor: „Are 15 zile să-și ceară scuze public" - VIDEO
22:30
Fracțiunea PAS s-a întrunit înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” - VIDEO
22:10
De pe malul mării în vârful Suediei fotbalistice: Mjällby, echipa dintr-un sat de pescari, câștigă primul titlu din istorie și uluiște giganții campionatului - VIDEO
22:10
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă
21:50
Alegeri în Olanda. Partidul de extremă-dreapta al lui Wilders este mare favorit în sondaje, dar are șanse mici să revină la putere
21:50
Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din București. Prima ipoteză privind cauza deflagrației
21:40
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, și-a început executarea pedepsei de 5 ani de închisoare - VIDEO
21:30
Petrolul a învins fosta campioană CFR Cluj, care acum ocupă un rușinos loc 11 - VIDEO
21:20
O lebădă care s-a rătăcit, salvată de inspectorii de mediu din Orhei. Recomandările specialisților - VIDEO
21:20
Gunoiul face scandal la Bălți: Primarul Petkov acuză întreprinderea municipală de incompetență și promite evacuarea deșeurilor cu o firmă nouă, pe banii celor vechi - VIDEO
21:10
Incendiu devastator la etajul cinci în Bălți: Un bărbat a sărit pe geam pentru a scăpa din flăcări, iar 20 de oameni, inclusiv copii, au fost evacuați în toiul nopții - VIDEO
21:00
Atacuri masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Cernigov în beznă, Cerkasî afectat, iar la Harkov numărul răniților urcă la 11 - VIDEO
21:00
Trafic rutier suspendat temporar în apropierea localității Ivancea. Care este motivul
21:00
Donald Trump dă startul demolării unei aripi a Casei Albe pentru construirea noii săli de bal prezidențiale - VIDEO
